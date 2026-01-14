In Franstalig België is er géén geloof in Colin Coosemans en dat wordt héél duidelijk in woorden uitgedrukt

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 3 reacties
In Franstalig België is er géén geloof in Colin Coosemans en dat wordt héél duidelijk in woorden uitgedrukt
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4316

De toekomst van Colin Coosemans bij RSC Anderlecht is onduidelijk. De doelman wil verlengen, maar niet aan de voorwaarden die vandaag op tafel liggen. De mening van Marc Delire is héél duidelijk.

Het contract van Colin Coosemans bij RSC Anderlecht loopt tot medio 2027. Met andere woorden: er moét deze zomer een beslissing gemaakt worden.

De gesprekken over een contracverlenging zijn een poos geleden opgestart, maar zitten even in de koelkast. Coosemans wil graag verlengen, maar de doelman verwacht een verbetering van zijn contract.

RSC Anderlecht zit niet op het niveau waar het op zou moeten zitten. Als dat wel het geval was geweest was Colin Coosemans er ook nooit titularis geweest

Marc Delire

"Vorig seizoen was hij de beste speler van Anderlecht", beoordeelt Marc Delire de verwachting van Coosemans in Dans Le Vestiaire. "Maar ondertussen is hij opnieuw op zijn niveau. Een goede doelman, maar geen uitstekende doelman."

Delire is dan ook van mening dat Anderlecht de lat hoger moét leggen. "Coosemans zal nooit deel uitmaken van de galerij met grote Anderlecht-doelmannen."

Gaan RSC Anderlecht en Colin Coosemans langer met elkaar door?

Lees ook... Besnik Hasi spreekt zich uit over gevoelig dossier bij paars-wit
"Maar Anderlecht zit nu ook niet op het niveau waar het op zou moeten zitten", geeft Delire zijn woorden nog enige kanttekening mee. "Als dat wel het geval was geweest was Coosemans er ook nooit titularis geweest."

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
Colin Coosemans

Meer nieuws

LIVE: Wat kan Dender nog tegen Union SG? Live

LIVE: Wat kan Dender nog tegen Union SG?

21:31
Een héél grote stap: Union haalt slag thuis én mag met eerste werkzaamheden van nieuw stadion starten

Een héél grote stap: Union haalt slag thuis én mag met eerste werkzaamheden van nieuw stadion starten

21:40
Stevige concurrentie of... nieuwe nummer één? Deze doelman komt niét zonder garanties naar Anderlecht

Stevige concurrentie of... nieuwe nummer één? Deze doelman komt niét zonder garanties naar Anderlecht

21:00
Old Trafford is opnieuw (even) Theatre of Dreams: 'Cristiano Ronaldo wil terugkeren als... hoofdaandeelhouder'

Old Trafford is opnieuw (even) Theatre of Dreams: 'Cristiano Ronaldo wil terugkeren als... hoofdaandeelhouder'

21:20
Besnik Hasi richt zich tot de Anderlecht-supporters voor clash met KAA Gent

Besnik Hasi richt zich tot de Anderlecht-supporters voor clash met KAA Gent

19:00
Besnik Hasi spreekt zich uit over gevoelig dossier bij paars-wit

Besnik Hasi spreekt zich uit over gevoelig dossier bij paars-wit

14:20
OFFICIEEL: KAA Gent haalt enorm wapen in strijd om Champions Play-Off binnen

OFFICIEEL: KAA Gent haalt enorm wapen in strijd om Champions Play-Off binnen

20:40
1
Er is (nog) geen overeenkomst, maar: 'Gheysens praatte al met kandidaten om Antwerp FC over te nemen'

Er is (nog) geen overeenkomst, maar: 'Gheysens praatte al met kandidaten om Antwerp FC over te nemen'

19:40
4
Chelsea werkt aan masterplan om statement te maken naar andere grootmachten: '155 miljoen euro (!) voor ster'

Chelsea werkt aan masterplan om statement te maken naar andere grootmachten: '155 miljoen euro (!) voor ster'

20:20
Gent-coach Rik De Mil wil duidelijke verandering zien bij KAA Gent

Gent-coach Rik De Mil wil duidelijke verandering zien bij KAA Gent

17:20
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 14/01: Lauberbach - Rommens - Olsen - Kondogbia - Mebude - Nainggolan - Mbe Soh

Transfernieuws en Transfergeruchten 14/01: Lauberbach - Rommens - Olsen - Kondogbia - Mebude - Nainggolan - Mbe Soh

18:20
Absolute waanzin in het kwadraat! 'Lionel Messi weigert grootste contractvoorstel ooit'

Absolute waanzin in het kwadraat! 'Lionel Messi weigert grootste contractvoorstel ooit'

19:20
KV Mechelen dreigt basisspeler te verliezen: eerste miljoenenbod afgewezen

KV Mechelen dreigt basisspeler te verliezen: eerste miljoenenbod afgewezen

18:20
4
Sébastien Pocognoli en AS Monaco zitten met een heel lastig probleem: "We zijn allemaal teleurgesteld"

Sébastien Pocognoli en AS Monaco zitten met een heel lastig probleem: "We zijn allemaal teleurgesteld"

18:00
1
De kassa rinkelt bij Westerlo (en Genk): Tuur Rommens trekt officieel naar Rangers, dit zijn de details

De kassa rinkelt bij Westerlo (en Genk): Tuur Rommens trekt officieel naar Rangers, dit zijn de details

17:40
Tien jaar zonder prijs? Anderlecht beseft wat er op het spel staat

Tien jaar zonder prijs? Anderlecht beseft wat er op het spel staat

14:40
Akkoord bereikt: Andreas Skov Olsen verlaat Wolfsburg en gaat een nieuwe uitdaging aan

Akkoord bereikt: Andreas Skov Olsen verlaat Wolfsburg en gaat een nieuwe uitdaging aan

17:00
4
Ploegen bovenaan het klassement zijn gewaarschuwd: JPL-club spreekt duidelijke titelambities uit

Ploegen bovenaan het klassement zijn gewaarschuwd: JPL-club spreekt duidelijke titelambities uit

16:30
2
Niet om te schreeuwen: de échte reden waarom Verhaeghe naar de kleedkamer trok tijdens bekerexit Club Brugge

Niet om te schreeuwen: de échte reden waarom Verhaeghe naar de kleedkamer trok tijdens bekerexit Club Brugge

15:30
18
Voor het eerst te zien voor kraker tegen KAA Gent: Anderlecht verrast met opvallende nieuwigheid

Voor het eerst te zien voor kraker tegen KAA Gent: Anderlecht verrast met opvallende nieuwigheid

13:30
2
KV Mechelen-sterkhouder Miras bekent: "Ik voel me er soms schuldig over" Interview

KV Mechelen-sterkhouder Miras bekent: "Ik voel me er soms schuldig over"

15:15
Groen-zwart ruikt versterking: Cercle Brugge dient bod in voor Franse verdediger

Groen-zwart ruikt versterking: Cercle Brugge dient bod in voor Franse verdediger

16:00
"Ik weet dat het al vrij ver staat": La Louvière bereidt zich voor op komst van overbodige Anderlecht-speler

"Ik weet dat het al vrij ver staat": La Louvière bereidt zich voor op komst van overbodige Anderlecht-speler

13:00
Opvallend: Standard haalt nog een doelman in huis, die eerder al op Sclessin rondliep

Opvallend: Standard haalt nog een doelman in huis, die eerder al op Sclessin rondliep

15:45
Dubbele opsteker voor Anderlecht: Hasi ziet kern versterken net voor tweeluik met Gent

Dubbele opsteker voor Anderlecht: Hasi ziet kern versterken net voor tweeluik met Gent

12:40
OFFICIEEL: Sofiane Boufal heeft zijn nieuwe club helemaal beet

OFFICIEEL: Sofiane Boufal heeft zijn nieuwe club helemaal beet

15:00
Leider Union onder druk: Christian Burgess ziet kritiek van fans als signaal

Leider Union onder druk: Christian Burgess ziet kritiek van fans als signaal

14:00
OFFICIEEL: KAA Gent haalt ook nog een Japanner

OFFICIEEL: KAA Gent haalt ook nog een Japanner

13:40
Westerlo passeert alweer langs de kassa: aanvaller trekt naar Turkije

Westerlo passeert alweer langs de kassa: aanvaller trekt naar Turkije

13:50
1
Slechts voor de tweede keer ooit: STVV'er gaat met de eer lopen

Slechts voor de tweede keer ooit: STVV'er gaat met de eer lopen

13:15
Spijtig nieuws voor Rob Schoofs met oog op bekermatch van Union

Spijtig nieuws voor Rob Schoofs met oog op bekermatch van Union

12:20
Carolo's dwingen respect af op én naast het veld: waarom dit Charleroi anders aanvoelt

Carolo's dwingen respect af op én naast het veld: waarom dit Charleroi anders aanvoelt

11:40
Radja Nainggolan wil nog steeds weg, maar Lokeren neemt stevig standpunt in

Radja Nainggolan wil nog steeds weg, maar Lokeren neemt stevig standpunt in

12:27
1
De eerste contacten zijn gelegd: 'grote Europese clubs tonen concrete interesse in Nilson Angulo'

De eerste contacten zijn gelegd: 'grote Europese clubs tonen concrete interesse in Nilson Angulo'

09:30
1
'Beerschot verliest zijn aanvoerder aan JPL-club'

'Beerschot verliest zijn aanvoerder aan JPL-club'

12:00
14
Club Brugge-aanvoerder Hans Vanaken is eerlijk na verrassende bekerexit tegen Charleroi

Club Brugge-aanvoerder Hans Vanaken is eerlijk na verrassende bekerexit tegen Charleroi

10:30
7

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 16/01 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 17/01 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Arthur Shelby Arthur Shelby over KV Mechelen dreigt basisspeler te verliezen: eerste miljoenenbod afgewezen RememberLierse RememberLierse over Niet om te schreeuwen: de échte reden waarom Verhaeghe naar de kleedkamer trok tijdens bekerexit Club Brugge Christophe De Geyter Christophe De Geyter over OFFICIEEL: KAA Gent haalt enorm wapen in strijd om Champions Play-Off binnen Don Bozhinov Don Bozhinov over Er is (nog) geen overeenkomst, maar: 'Gheysens praatte al met kandidaten om Antwerp FC over te nemen' Negenduuzend Negenduuzend over FCV Dender EH - Union SG: 0-2 Philipdesmet Philipdesmet over Ploegen bovenaan het klassement zijn gewaarschuwd: JPL-club spreekt duidelijke titelambities uit Jacques1963. Jacques1963. over In Franstalig België is er géén geloof in Colin Coosemans en dat wordt héél duidelijk in woorden uitgedrukt Christophe De Geyter Christophe De Geyter over Gent-coach Rik De Mil wil duidelijke verandering zien bij KAA Gent Andreas2962 Andreas2962 over Voor het eerst te zien voor kraker tegen KAA Gent: Anderlecht verrast met opvallende nieuwigheid GOTT GOTT over Sébastien Pocognoli en AS Monaco zitten met een heel lastig probleem: "We zijn allemaal teleurgesteld" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved