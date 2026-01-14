In Franstalig België is er géén geloof in Colin Coosemans en dat wordt héél duidelijk in woorden uitgedrukt

De toekomst van Colin Coosemans bij RSC Anderlecht is onduidelijk. De doelman wil verlengen, maar niet aan de voorwaarden die vandaag op tafel liggen. De mening van Marc Delire is héél duidelijk.

Het contract van Colin Coosemans bij RSC Anderlecht loopt tot medio 2027. Met andere woorden: er moét deze zomer een beslissing gemaakt worden.

De gesprekken over een contracverlenging zijn een poos geleden opgestart, maar zitten even in de koelkast. Coosemans wil graag verlengen, maar de doelman verwacht een verbetering van zijn contract.

RSC Anderlecht zit niet op het niveau waar het op zou moeten zitten. Als dat wel het geval was geweest was Colin Coosemans er ook nooit titularis geweest

"Vorig seizoen was hij de beste speler van Anderlecht", beoordeelt Marc Delire de verwachting van Coosemans in Dans Le Vestiaire. "Maar ondertussen is hij opnieuw op zijn niveau. Een goede doelman, maar geen uitstekende doelman."

Delire is dan ook van mening dat Anderlecht de lat hoger moét leggen. "Coosemans zal nooit deel uitmaken van de galerij met grote Anderlecht-doelmannen."

Gaan RSC Anderlecht en Colin Coosemans langer met elkaar door?

"Maar Anderlecht zit nu ook niet op het niveau waar het op zou moeten zitten", geeft Delire zijn woorden nog enige kanttekening mee. "Als dat wel het geval was geweest was Coosemans er ook nooit titularis geweest."