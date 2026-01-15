Belgische doelman reageert op interesse van RSC Anderlecht

Belgische doelman reageert op interesse van RSC Anderlecht
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Go Ahead Eagles schakelde woensdag Heracles Almelo uit in de Nederlandse beker. Jari De Busser kroonde zich andermaal tot penaltyheld bij Go Ahead en zo blijft het sprookje van het team rustig duren. En wat met Anderlecht dan?

Go Ahead Eagles zette Heracles na strafschoppen opzij, nadat de wedstrijd op 2-2 geëindigd was. Jari De Busser speelde in de penaltyreeks nog maar eens een belangrijke rol voor Go Ahead Eagles, dat opnieuw op weg is naar een uniek parcours.

Penaltyheld in de aandacht van Anderlecht?

Doelman De Busser stopte namelijk drie strafschoppen en was zo de grote held van zijn ploeg, dat verder bekert. In de vorige ronde had hij ook al een hoofdrol vertolkt tegen Roda JC, toen hij ook al twee elfmeters stopte.

Een echte strafschoppenkiller dus. Dat heeft er ook voor gezorgd dat er de voorbije weken toch wel weer wat scouts voor hem in de tribunes zitten - vorige zomer kwam het uiteindelijk niet tot een concrete aanbieding voor de Belg.

Anderlecht nog niet concreet voor Jari De Busser?

Zo was ook Anderlecht geïnteresseerd in onze landgenoot. Al weet De Busser daar zeker officieel nog niets van. "Ik zie de geruchten ook voorbijkomen, maar zolang ik niets hoor van mijn makelaar, is er niets van waar. Hij laat alleen van zich horen als er echt iets speelt", klinkt het bi VI.

Lees ook... Deze Belg wordt stilaan een echte penaltysensatie in Nederland
Het contract van De Busser loopt tot juni 2027. Als hij niet zou verlengen, dan is het misschien beter om toch deze winter of anders volgende zomer te vertrekken, zodat Go Ahead nog kan cashen? "Ik heb nog niks gehoord, dus er speelt niets concreets. Voorlopig blijf ik lekker hier. Er is hier nog veel te winnen en ook dit kan weer een heel mooi seizoen worden."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
Go Ahead Eagles
Jari De Busser

Meer nieuws

Besnik Hasi krijgt erg late meevaller richting clash tegen KAA Gent

Besnik Hasi krijgt erg late meevaller richting clash tegen KAA Gent

16:30
Deze Belg wordt stilaan een echte penaltysensatie in Nederland

Deze Belg wordt stilaan een echte penaltysensatie in Nederland

10:00
1
Mehdi Bayat prikt naar ex-speler die nu bij de vijand speelt: "Karma"

Mehdi Bayat prikt naar ex-speler die nu bij de vijand speelt: "Karma"

16:00
Het gaat hard voor jonge Belg (ex-Anderlecht): speler van de maand in Europese topcompetitie

Het gaat hard voor jonge Belg (ex-Anderlecht): speler van de maand in Europese topcompetitie

15:00
Versterking nodig: 'KAA Gent wil nu ook in de MLS gaan shoppen'

Versterking nodig: 'KAA Gent wil nu ook in de MLS gaan shoppen'

14:20
6
Twee ploegen die hunkeren naar sportief succes: Anderlecht en Gent maken prioriteit van beker

Twee ploegen die hunkeren naar sportief succes: Anderlecht en Gent maken prioriteit van beker

13:20
'Deze Anderlecht-speler mag dromen van een transfer naar de Serie A'

'Deze Anderlecht-speler mag dromen van een transfer naar de Serie A'

12:20
2
Miljoenendeal? 'Plots gaat het snel: clubs uit vier landen azen op aanvaller KV Mechelen'

Miljoenendeal? 'Plots gaat het snel: clubs uit vier landen azen op aanvaller KV Mechelen'

15:30
1
Union realistisch na bekerzege bij Dender: "Daar moet je niet flauw over doen"

Union realistisch na bekerzege bij Dender: "Daar moet je niet flauw over doen"

14:40
'Twee Italiaanse clubs lonken naar deze sterkhouder van STVV'

'Twee Italiaanse clubs lonken naar deze sterkhouder van STVV'

14:50
Fans Antwerp sakkeren, kussens worden afgenomen: plezier helemaal weg

Fans Antwerp sakkeren, kussens worden afgenomen: plezier helemaal weg

13:30
13
Voormalige speler van Patro Eisden mag dromen van toptransfer naar Chelsea

Voormalige speler van Patro Eisden mag dromen van toptransfer naar Chelsea

13:45
Basisspeler van Anderlecht mikt voluit op bekerwinst: "Ik ben een winnaar"

Basisspeler van Anderlecht mikt voluit op bekerwinst: "Ik ben een winnaar"

11:00
Wie fluit wedstrijd van jouw favoriete club dit weekend? Ontdek het hier

Wie fluit wedstrijd van jouw favoriete club dit weekend? Ontdek het hier

12:40
1
'Club Brugge aast op ex-Rouche: beslissing is gevallen'

'Club Brugge aast op ex-Rouche: beslissing is gevallen'

13:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 15/01: Sane

Transfernieuws en Transfergeruchten 15/01: Sane

11:44
Antwerp heeft eindelijk nieuwe centrumspits in het vizier, maar... kunnen ze hem betalen?

Antwerp heeft eindelijk nieuwe centrumspits in het vizier, maar... kunnen ze hem betalen?

12:00
4
Op weg naar Club Brugge... Hij weigerde contractverlenging en blauw-zwart benaderde hem al

Op weg naar Club Brugge... Hij weigerde contractverlenging en blauw-zwart benaderde hem al

11:44
6
Union is gewaarschuwd: Bayern wint opnieuw en pakt indrukwekkend record in Bundesliga

Union is gewaarschuwd: Bayern wint opnieuw en pakt indrukwekkend record in Bundesliga

11:20
'AS Roma denkt aan sterkhouder van Club Brugge'

'AS Roma denkt aan sterkhouder van Club Brugge'

10:30
5
"Geef hem een standbeeld": deze Rode Duivel maakte indruk tegen Napoli

"Geef hem een standbeeld": deze Rode Duivel maakte indruk tegen Napoli

09:30
3
'Ferran Jutgla (ex-Club Brugge) kan opvallende transfer maken'

'Ferran Jutgla (ex-Club Brugge) kan opvallende transfer maken'

09:00
Hubert looft sterkhouder van Union: "Hij mag ook eens in de spotlights staan"

Hubert looft sterkhouder van Union: "Hij mag ook eens in de spotlights staan"

08:00
Rik De Mil stuurt zéér duidelijke boodschap naar spelersgroep KAA Gent

Rik De Mil stuurt zéér duidelijke boodschap naar spelersgroep KAA Gent

08:40
2
'Voormalige smaakmaker van Club Brugge versiert mooie transfer met sterke Afrika Cup'

'Voormalige smaakmaker van Club Brugge versiert mooie transfer met sterke Afrika Cup'

08:20
1
Uitblinker Union haalt zijn gram in Croky Cup: "Vandaag heb ik ze de mond gesnoerd"

Uitblinker Union haalt zijn gram in Croky Cup: "Vandaag heb ik ze de mond gesnoerd"

07:20
Arbeloa beleeft horrordebuut: Real Madrid pijnlijk uitgeschakeld door tweedeklasser in Spaanse beker

Arbeloa beleeft horrordebuut: Real Madrid pijnlijk uitgeschakeld door tweedeklasser in Spaanse beker

07:40
20
'Anderlecht moest afhaken, maar... Club Brugge ziet in doelman van Belgische club wél nieuwe nummer één'

'Anderlecht moest afhaken, maar... Club Brugge ziet in doelman van Belgische club wél nieuwe nummer één'

07:00
10
Moet Anderlecht zich zorgen maken? 'Lukaku krijgt aantrekkelijke aanbieding en... ook Napoli wil meewerken'

Moet Anderlecht zich zorgen maken? 'Lukaku krijgt aantrekkelijke aanbieding en... ook Napoli wil meewerken'

23:00
8
In Franstalig België is er géén geloof in Colin Coosemans en dat wordt héél duidelijk in woorden uitgedrukt

In Franstalig België is er géén geloof in Colin Coosemans en dat wordt héél duidelijk in woorden uitgedrukt

20:00
8
Onderhandelingen zijn niét definitief gestaakt: 'Anderlecht wil Duranville, maar Renard trekt duidelijke lijn'

Onderhandelingen zijn niét definitief gestaakt: 'Anderlecht wil Duranville, maar Renard trekt duidelijke lijn'

22:30
6
Maak kennis met... de doelman die Thibaut Courtois (op termijn) moet doen vergeten bij Real Madrid

Maak kennis met... de doelman die Thibaut Courtois (op termijn) moet doen vergeten bij Real Madrid

06:30
Marc Degryse richt zich rechtstreeks tot Vincent Mannaert: "Zo iemand neem je toch niet mee naar een WK?"

Marc Degryse richt zich rechtstreeks tot Vincent Mannaert: "Zo iemand neem je toch niet mee naar een WK?"

22:00
3
Stevige concurrentie of... nieuwe nummer één? Deze doelman komt niét zonder garanties naar Anderlecht

Stevige concurrentie of... nieuwe nummer één? Deze doelman komt niét zonder garanties naar Anderlecht

21:00
Klaar om te oogsten in 2026? Union SG zonder problemen naar de halve finales Croky Cup

Klaar om te oogsten in 2026? Union SG zonder problemen naar de halve finales Croky Cup

22:23
Besnik Hasi richt zich tot de Anderlecht-supporters voor clash met KAA Gent

Besnik Hasi richt zich tot de Anderlecht-supporters voor clash met KAA Gent

19:00

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 20
Seraing Seraing 16/01 RWDM Brussels RWDM Brussels
Jong Genk Jong Genk 16/01 Lommel SK Lommel SK
RSCA Futures RSCA Futures 17/01 KAA Gent KAA Gent
Eupen Eupen 17/01 SK Beveren SK Beveren
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 17/01 KV Kortrijk KV Kortrijk
Luik FC Luik FC 17/01 Francs Borains Francs Borains
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 18/01 KSC Lokeren KSC Lokeren
K Beerschot VA K Beerschot VA 18/01 Olympic Charleroi Olympic Charleroi

Nieuwste reacties

Mr bacardi Mr bacardi over Miljoenendeal? 'Plots gaat het snel: clubs uit vier landen azen op aanvaller KV Mechelen' CringeMedia CringeMedia over Een héél grote stap: Union haalt slag thuis én mag met eerste werkzaamheden van nieuw stadion starten De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Zware financiële aderlating voor Antwerp: Van Den Bosch vertrekt transfervrij CringeMedia CringeMedia over Voor het eerst te zien voor kraker tegen KAA Gent: Anderlecht verrast met opvallende nieuwigheid Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Fans Antwerp sakkeren, kussens worden afgenomen: plezier helemaal weg kv for ever 88 min 1A zalig kv for ever 88 min 1A zalig over KV Mechelen dreigt basisspeler te verliezen: eerste miljoenenbod afgewezen CringeMedia CringeMedia over Arbeloa beleeft horrordebuut: Real Madrid pijnlijk uitgeschakeld door tweedeklasser in Spaanse beker RememberLierse RememberLierse over Niet om te schreeuwen: de échte reden waarom Verhaeghe naar de kleedkamer trok tijdens bekerexit Club Brugge franchi franchi over Op weg naar Club Brugge... Hij weigerde contractverlenging en blauw-zwart benaderde hem al Negenduuzend Negenduuzend over Rik De Mil stuurt zéér duidelijke boodschap naar spelersgroep KAA Gent Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved