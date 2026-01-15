Belgische doelman reageert op interesse van RSC Anderlecht

Go Ahead Eagles schakelde woensdag Heracles Almelo uit in de Nederlandse beker. Jari De Busser kroonde zich andermaal tot penaltyheld bij Go Ahead en zo blijft het sprookje van het team rustig duren. En wat met Anderlecht dan?

Go Ahead Eagles zette Heracles na strafschoppen opzij, nadat de wedstrijd op 2-2 geëindigd was. Jari De Busser speelde in de penaltyreeks nog maar eens een belangrijke rol voor Go Ahead Eagles, dat opnieuw op weg is naar een uniek parcours.

Penaltyheld in de aandacht van Anderlecht?

Doelman De Busser stopte namelijk drie strafschoppen en was zo de grote held van zijn ploeg, dat verder bekert. In de vorige ronde had hij ook al een hoofdrol vertolkt tegen Roda JC, toen hij ook al twee elfmeters stopte.

Een echte strafschoppenkiller dus. Dat heeft er ook voor gezorgd dat er de voorbije weken toch wel weer wat scouts voor hem in de tribunes zitten - vorige zomer kwam het uiteindelijk niet tot een concrete aanbieding voor de Belg.

Anderlecht nog niet concreet voor Jari De Busser?

Zo was ook Anderlecht geïnteresseerd in onze landgenoot. Al weet De Busser daar zeker officieel nog niets van. "Ik zie de geruchten ook voorbijkomen, maar zolang ik niets hoor van mijn makelaar, is er niets van waar. Hij laat alleen van zich horen als er echt iets speelt", klinkt het bi VI.

Het contract van De Busser loopt tot juni 2027. Als hij niet zou verlengen, dan is het misschien beter om toch deze winter of anders volgende zomer te vertrekken, zodat Go Ahead nog kan cashen? "Ik heb nog niks gehoord, dus er speelt niets concreets. Voorlopig blijf ik lekker hier. Er is hier nog veel te winnen en ook dit kan weer een heel mooi seizoen worden."