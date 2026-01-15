Deze Belg wordt stilaan een echte penaltysensatie in Nederland

Lorenz Lomme
Deze Belg wordt stilaan een echte penaltysensatie in Nederland
Foto: © photonews

Go Ahead Eagles schakelde woensdag Heracles Almelo uit in de Nederlandse beker. Niets bijzonders, zou je denken, maar een belg speelde wel (opnieuw) een hoofdrol bij de thuisploeg.

Go Ahead Eagles zette Heracles na strafschoppen opzij, nadat de wedstrijd op 2-2 geëindigd was. Jari De Busser speelde in de penaltyreeks nog maar eens een belangrijke rol voor Go Ahead.

De Busser stopte namelijk drie strafschoppen en was zo de grote held van zijn ploeg, die verder bekert. In de vorige ronde had hij ook al een hoofdrol vertolkt tegen Roda JC, toen hij twee elfmeters stopte.

De Busser dacht dat zijn geluk een keer op zou zijn

"Het begint de specialiteit van het huis te worden", wordt De Busser geciteerd door Sporza. "Het is mooi om weer een persoonlijke stempel op een bekerwedstrijd te plakken, maar het belangrijkste is dat we door zijn."

"Ik dacht dat mijn geluk wel een keer op zou zijn en dat ik er geen enkele ging pakken. Maar dan redde ik de eerste en voel je je meteen 10 centimeter groter onder de lat", aldus onze landgenoot.


Vorig jaar hielp een sterke De Busser Go Ahead ook al aan de beker in de finale tegen AZ. Hij verrichte toen verschillende cruciale reddingen en pakte twee strafschoppen in de beslissende strafschoppenserie.

KNVB Beker
KNVB Beker
Go Ahead Eagles
Heracles
Jari De Busser

