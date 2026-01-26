🎥 Westerlo en Charaï worstelen in Mechelen met opmerkelijke uitdagingen

Issame Charaï krijgt momenteel bij Westerlo met bijzondere uitdagingen te maken. Daar moest hij ook rekening mee houden bij het bepalen van de opstelling op het veld van KV Mechelen.

Bekijk hieronder zijn analyse van het gelijkspel Achter de Kazerne (1-1). Charaï wou de kans geven aan een paar nieuwkomers, maar een vlotte communicatie was geen vanzelfsprekendheid. "Ourega en Saito kunnen amper iets tegen elkaar zeggen. De ene spreekt Frans en de andere Japans. Dat gaat niet. Daarom wilde ik hen niet meteen een hele flank voor hun rekening laten nemen en speelde eerst Sayyadmanesh op links."

Westerlo incasseerde in de slotfase de gelijkmaker. Vanuit de perszaal werd de vraag gesteld of dit ook beperkte wisselmogelijkheden aantoont voor Charaï. "Dat zijn jouw woorden", houdt de coach de lippen zoveel mogelijk op elkaar. Hij wil natuurlijk niet openlijk met de vinger naar het bestuur wijzen, anders zou hij zich wellicht nader mogen verklaren.

"Elke trainer wil een zo breed mogelijke kern, met zoveel mogelijk kwaliteit. Ik zeg niet dat we die kern niet hebben. Ik weet dat we bovenaan staan in het klassement van de meeste tegendoelpunten in het slotkwartier, maar ook in dat van het openingskwartier. Dat soort statistieken zijn enkel leuk om werkpunten aan te duiden", aldus Charaï.

Piedfort vind punt in Mechelen goed resultaat

Ook Arthur Piedfort gaf nog zijn mening over de partij, nadat hij zelf het doelpunt van Westerlo had ingeleid. "We zullen op onze slordigheden moeten letten, gezien de weggeven kansen. Dat doen we onszelf wat aan. We zouden zelf ook de kansen op de tegenaanval kunnen afmaken. Als je in Mechelen een puntje kunt behalen, is dat altijd wel goed."

De middenvelder kiest dus voor een positieve benadering. "Als team en technisch hebben we het beter gedaan dan de voorbije weken. Het voetbal en de punten zullen wel volgen. Het zit allemaal kort bijeen, maar we moeten dit soort wedstrijden in de toekomst wel proberen winnen."