'KAA Gent dringt niet meer aan en laat ervaren pion zomaar vertrekken'

Stefan Mitrovic maakt al even geen deel meer uit van de A-kern van KAA Gent. Door zijn aflopende contract mocht hij bij een goed bod vertrekken uit de Planet Group Arena. Uiteindelijk hebben De Buffalo's zelfs helemaal niet meer aangedrongen en nemen ze afscheid van hem.

Stefan Mitrovic werd een paar weken geleden niet opgenomen in de selectie voor de winterstage. Toen werd duidelijk dat na Ivan Leko ook Rik De Mil niet op hem zou steunen de komende maanden en/of jaren.

Deal tussen Gent en Partizan Belgrado voor Stefan Mitrovic?

En dus mocht de Serviër beschikken. Door zijn aflopend contract in juni 2026 mocht hij zeker en vast beschikken bij KAA Gent. Partizan Belgrado toonde meteen interesse en zal uiteindelijk ook gaan toeslaan voor de centrale verdediger.

Partizan Belgrado heeft een grote nood aan versterking, waardoor Mitrovic opnieuw in beeld is gekomen bij de ploeg. De Servische club ziet in hem een speler die zowel ervaring als maturiteit kan toevoegen. Zijn leeftijd en achtergrond passen in het profiel dat ze deze winter willen aantrekken.

KAA Gent laat Stefan Mitrovic transfervrij vertrekken

Gent wilde nog proberen om een beperkte vergoeding te ontvangen voor Mitrovic, maar ziet daar nu volgens Het Nieuwsblad vanaf. Ze laten hem uiteindelijk transfervrij vertrekken door alle diensten die hij de Buffalo's bewees.



Op die manier kan hij ook meteen aansluiten bij Partizan Belgrado. De ervaren verdediger zou op woensdag al het vliegtuig nemen naar Servië om daar de nodige medische testen af te werken en een krabbel te zetten.