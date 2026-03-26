Herkansing of calvarietocht? Anderlecht leeft met héél véél twijfels toe naar Champions Play-Off

RSC Anderlecht bibberde afgelopen zondag de Champions Play-Off in. De Belgische recordkampioen is terug bij af. Wat voorspelt dat voor de aankomende nacompetitie?

Een referentiewedstrijd op De Bosuil én bijhorende kwalificatie voor de finale van de Beker van België én een goede prestatie op bezoek bij Club Brugge waren hoopgevend. Wat volgde katapulteert RSC Anderlecht opnieuw naar af.

Kan paars-wit het spel zelf eigenlijk maken? Op bezoek bij KV Mechelen en in het eigen Lotto Park tegen Cercle Brugge was het antwoord héél duidelijk. Negatief en nul op zes als duidelijk gevolg.

Hoe stapt RSC Anderlecht de play-offs in?

Wat zegt dat over de play-offs? Op papier mag paars-wit met vertrouwen in de nacompetitie stappen. In de onderlinge duels met Union SG, Club Brugge, STVV, KAA Gent en KV Mechelen werd zes keer gewonnen, vier keer verloren en eindigde de wedstrijd twee keer op een gelijkspel.

Belangrijke kanttekening: het ging niét om de knikkers. Gaan STVV en Mechelen zich open en bloot presenteren in het Lotto Park als er een Europees ticket op het spel staat? Duwen Union en Club Brugge paars-wit in de verdrukking als het echt van moéten is?

Herkansing of calvarietocht?

Anderlecht mikte voor het seizoen op een derde plaats. Vandaag durven we daar ons geld niét op inzetten. Zelfs om De Kanaries onder druk te zetten moet bovenstaande serie al verbeterd worden én moet er twee keer gewonnen worden van de rechtstreekse concurrenten.





De play-offs starten volgende week voor een allerlaatste keer in de Jupiler Pro League. In het Lotto Park is alles en iedereen héél blij met die herkansing. Of wordt het eerder een calvarietocht voor Anderlecht?