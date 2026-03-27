Geloof in de toekomst: Zulte Waregem komt met nieuwe pittige opsteker

Bij Zulte Waregem waait een nieuwe wind na het ontslag van Sven Vandenbroeck. Terwijl Steve Colpaert het roer al tot minstens van het einde van het seizoen overneemt, komt de club nu ook met nieuws vanop het spelersfront.

Zulte Waregem nam enkele weken geleden afscheid van trainer Sven Vandenbroeck. De nederlaag tegen Standard was de vierde op rij, wat de druppel was voor het bestuur. Steve Colpaert nam voorlopig over bij Essevee.

Zulte Waregem langer door met Benoit De Jaegere

Hij wist de laatste twee wedstrijden van de reguliere competitie geen plaats in de Relegation Play-offs te voorkomen. Toch besliste de ploeg om met hem door te gaan, ten minste tot het einde van het seizoen is ondertussen gebleken.

Nu is er ook goed nieuws te melden. Er komt namelijk een belangrijke contractverlenging aan. Benoit De Jaegere heeft een contract getekend tot juni 2029, zoals enkele weken geleden al in de lijn der verwachtingen bleek te liggen.

Geloof in de eigen spelers is groot

De 21-jarige verdediger lag nog vast bij de club tot juni, maar zal nu dus zijn contract verlengen tot 2029. "Speciale editie van de krant voor Benoit. Onze verdediger, die vanuit de Essevee Academie doorstroomde naar de A-kern, tekent een contract tot 2029 bij Essevee."

"Proficiat, Benoit", aldus Essevee op de sociale media. Voor de supporters is dat goed nieuws. De Jaegere is immers een jeugdproduct van Essevee. Hij werkte zich op tot de A-ploeg en stond de laatste wedstrijden vaak in de basis.



