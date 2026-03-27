Twee verrassende namen: deze eersteklassers hebben nog geen licentie gekregen

Het is die tijd van het jaar. De profclubs kregen rond dit moment duidelijkheid of hun licentie in orde is voor volgend seizoen.

11 ploegen krijgen voorlopig geen licentie

Van de 34 clubs die hun licentie voor het profvoetbal hebben aangevraagd hebben er maar liefst 11 geen groen licht gekregen in een eerste zittijd.

Zij moeten in april voor de Licentiecommissie verschijnen om de nodige uitleg te geven. Dat er ook eersteklassers bij zitten is niet zo onlogisch, maar wel welke namen het zijn.

Standard en Royal Antwerp FC zou je bijvoorbeeld in dat rijtje verwachten, maar zij hebben wel degelijk hun licentiedossier goedgekeurd gezien.

Twee eersteklassers hebben geen licentie

Het Belang van Limburg meldt dat de twee eersteklassers die geen groen licht kregen immers Zulte Waregem en Dender zijn, twee ploegen die je normaal niet verwacht.

Essevee laat aan de krant weten dat het niet om financiële redenen is maar dat er nog enkele administratieve formaliteiten geregeld moeten worden.





Dender was ook vorig jaar niet geslaagd in eerste zit en ook nu zijn ze ervan overtuigd dat de “details” voor de Licentiecommissie rechtgezet zullen worden.