Taravel heeft zich heel kwaad gemaakt bij Anderlecht: "Ik wil geen spelers die op de finale wachten"

De Champions' Play-offs worden dit weekend afgetrapt. Anderlecht opent maandag zijn campagne met een wedstrijd op verplaatsing tegen Club Brugge. Paars-wit zal meteen met een goed gevoel aan de play-offs willen beginnen.

Maar dan zal het in ieder geval beter moeten dan enkele weken geleden. Op de laatste speeldag van de reguliere competitie verloor Anderlecht met 2-3 van Cercle Brugge, dat al veroordeeld was tot de Relegation Play-offs.

"Tegen Cercle Brugge speelden we een non-wedstrijd", blikte coach Jérémy Taravel vrijdag terug op die match. "De mentaliteit was gewoon niet goed. Ik ben toen ook heel kwaad geweest, zoiets mag niet meer gebeuren in de play-offs."

Ondertussen merkt Taravel al verbeteringen op. "Er is nu duidelijk een verandering te zien op de training", gaat de T1 van Anderlecht verder. Hij sloot af met een duidelijke boodschap voor zijn spelers.



"Er was niemand in het bijzonder die ik viseerde, het was een algemene boodschap voor de groep. Ik wil spelers die elke match er staan, geen spelers die enkel op die finale wachten", aldus Tatavel.