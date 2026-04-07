Ons Team van de Week: wederopstandingen op Pasen en vaste klanten uit Brugge en Brussel

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De play-offs zijn begonnen en er was wel al het een en ander over te doen. De demonstratie van Club Brugge in de eerste helft tegen Anderlecht bijvoorbeeld. Maar ook Standard dat zijn eerste overwinning in jaren haalde in de Europe Play-offs. Hier zijn onze uitblinkers in ons 'Team van de Week'.

Doelman

Andreas Jungdal pakte tegen Charleroi zijn twaalfde clean sheet van het seizoen. Daarmee evenaart de Deense doelman het aantal van Kjell Scherpen bij Union, al doet Union als team dankzij twee clean sheets van Vic Chambaere nog iets beter. Tegen Charleroi pakte hij alweer uit met een paar geweldige reddingen.

Verdediging

Kyriani Sabbe scoorde een fantastisch doelpunt tegen Anderlecht. Een afstandsschot in de kruising. Daarnaast hield hij ook Cvetkovic in bedwang. Het centrale duo bevat nog eentje van Westerlo: Emin Bayram. De centrale verdediger scoorde op strafschop, maar was defensief vooral niet te passeren.

Zijn collega komt uit Genk: Josue Kongolo. De jonge Belg maakt steeds meer indruk bij de Limburgers. Hij verdedigt actief en anticipeert heel goed. Tegen Antwerp was hij één van de uitblinkers. Eigenlijk ook nog een centrale pion, maar Laurent Lemoine moet er ook in. De Belgisch-Braziliaanse verdediger van Zulte Waregem deed meer dan zijn duit in het zakje tegen Cercle Brugge.

Middenveld

Een veel terugkerende naam: Adem Zorgane. De beste speler van Union dit seizoen. En het zal zelfs geen spannende race zijn voor die titel. Zorgane domineerde het middenveld van STVV. 



Mathis Servais zorgde dan weer voor de creatieve ideeën bij KV Mechelen tegen Gent. En Adnane Abid had met een goal en een assist een groot aandeel in de winst van Standard.

Aanval

Nog zo'n vaste klant: Christos Tzolis. Ook een doelpunt en een assist. Sardella heeft afgelopen nacht mogelijk nog nachtmerries gehad. Dennis Ayensa heeft het de laatste tijd moeilijk gehad bij Standard. Hij kwam afgelopen weekend van de bank om daar een einde aan te maken met twee doelpunten.

En er was nog een wederopstanding in het paasweekend: die van Bill Antonio, die KV Mechelen een punt bezorgde. Hopelijk is de jongeling na zijn blessure weer helemaal vertrokken.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge
Andreas Jungdal
Josue Ndenge Kongolo
Emin Bayram

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 1-1 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Play-off 3

 Speeldag 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Analist haalt keihard uit naar arbitrage: "Union speelt de incompetentie van onze refs perfect uit" TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Frank Boeckx dient Ivan Leko van antwoord na uithaal over interlandbreak TIGERMANIA TIGERMANIA over Lardot komt met heel opvallende uitleg over niet gefloten strafschop voor STVV pi sn pi sn over Forfaitzege of niet? KV Kortrijk krijgt duidelijkheid na juridische strijd rond gestaakte wedstrijd TIGERMANIA TIGERMANIA over Anderlecht-fans woedend na actie van Club Brugge-supporters en het resultaat had daar niets mee te maken pi sn pi sn over Uitspraak van BAS heeft grote gevolgen voor promotiestrijd in 1B: dit zijn de details Geert66 Geert66 over Vanhaezebrouck zag het al aankomen: "Hij gaf me geen frisse indruk" Stefaan_82 Stefaan_82 over Philippe Clement blijft verbazen in Engeland: promotie naar Premier League is niet ondenkbaar Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Marc Degryse ziet ondanks ruime zege meteen belangrijk probleem bij Club Brugge zimbo zimbo over Wordt Club Brugge bevoordeeld door kalendermaker? Vanhaezebrouck spreekt: "Ik vind dat raar" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved