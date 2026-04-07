Ons Team van de Week: wederopstandingen op Pasen en vaste klanten uit Brugge en Brussel

De play-offs zijn begonnen en er was wel al het een en ander over te doen. De demonstratie van Club Brugge in de eerste helft tegen Anderlecht bijvoorbeeld. Maar ook Standard dat zijn eerste overwinning in jaren haalde in de Europe Play-offs. Hier zijn onze uitblinkers in ons 'Team van de Week'.

Doelman

Andreas Jungdal pakte tegen Charleroi zijn twaalfde clean sheet van het seizoen. Daarmee evenaart de Deense doelman het aantal van Kjell Scherpen bij Union, al doet Union als team dankzij twee clean sheets van Vic Chambaere nog iets beter. Tegen Charleroi pakte hij alweer uit met een paar geweldige reddingen.

Verdediging

Kyriani Sabbe scoorde een fantastisch doelpunt tegen Anderlecht. Een afstandsschot in de kruising. Daarnaast hield hij ook Cvetkovic in bedwang. Het centrale duo bevat nog eentje van Westerlo: Emin Bayram. De centrale verdediger scoorde op strafschop, maar was defensief vooral niet te passeren.

Zijn collega komt uit Genk: Josue Kongolo. De jonge Belg maakt steeds meer indruk bij de Limburgers. Hij verdedigt actief en anticipeert heel goed. Tegen Antwerp was hij één van de uitblinkers. Eigenlijk ook nog een centrale pion, maar Laurent Lemoine moet er ook in. De Belgisch-Braziliaanse verdediger van Zulte Waregem deed meer dan zijn duit in het zakje tegen Cercle Brugge.

Middenveld

Een veel terugkerende naam: Adem Zorgane. De beste speler van Union dit seizoen. En het zal zelfs geen spannende race zijn voor die titel. Zorgane domineerde het middenveld van STVV.





Mathis Servais zorgde dan weer voor de creatieve ideeën bij KV Mechelen tegen Gent. En Adnane Abid had met een goal en een assist een groot aandeel in de winst van Standard.

Aanval

Nog zo'n vaste klant: Christos Tzolis. Ook een doelpunt en een assist. Sardella heeft afgelopen nacht mogelijk nog nachtmerries gehad. Dennis Ayensa heeft het de laatste tijd moeilijk gehad bij Standard. Hij kwam afgelopen weekend van de bank om daar een einde aan te maken met twee doelpunten.

En er was nog een wederopstanding in het paasweekend: die van Bill Antonio, die KV Mechelen een punt bezorgde. Hopelijk is de jongeling na zijn blessure weer helemaal vertrokken.