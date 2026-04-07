Wie is Mario Kohnen, de nieuwe trainer van Charleroi?

Mario Kohnen maakt het seizoen af als T1 van Sporting Charleroi. Het is meteen zijn eerste ervaring als T1. Maar wie is de man die het nu moet gaan doen voor de Zebra's, na een toch wel woelig seizoen?

Toen hij in maart 2025 bij Charleroi aan de slag ging, had Mario Kohnen waarschijnlijk niet gedacht dat hij iets meer dan een jaar later al hoofdtrainer van de Zebra's zou zijn. Maar het vertrek van Rik De Mil naar Gent en het ontslag van Hans Cornelis veranderden alles. Een portret van de man die de negatieve spiraal moet doorbreken.

De Oostkantons in het bloed

Kohnen leerde het profvoetbal kennen in Eupen, de stad waar hij geboren is en waarvoor hij altijd een duidelijke zwak heeft gehad. Toch maakte hij niet bij de Panda's naam, maar wel door in 2007 - toen hij amper 21 jaar oud was - toe te treden tot de raad van bestuur van het "kleine broertje" FC Eupen.

In 2014 begon zijn verhaal op de Kehrweg echt. Na passages in jeugdopleiding en scouting groeide hij er door tot assistent-trainer. In die rol werkte hij achtereenvolgens onder Stefán Krämer, Bernd Storck, Michael Valkanis en Edward Still. Nadien volgde hij die laatste naar Kortrijk.

Eerste stappen als T1 voor Mario Kohnen

Het avontuur bij de Kerels bleef beperkt tot (8 matchen). Maar Kohnen herpakte zich snel door bij Dender in de staf te stappen. Daar maakte hij de promotie naar eerste klasse mee onder Timmy Simons, en hielp hij vervolgens mee aan de stabilisatie op het hoogste niveau met Vincent Euvrard.


Het seizoen maakte hij er echter niet af. Zijn sterke werk naast de huidige coach van Standard bleef ook in Charleroi niet onopgemerkt, net zomin als bij Rik De Mil, die zijn staf wilde versterken nadat Frank Defays een opdracht kreeg bij de U23. De Mil haalde die zomer ook Cornelis binnen. Zo kwamen zijn twee toekomstige opvolgers als T1 in amper twee maanden tijd aan boord. En later aan zet.

Mario Kohnen spreekt voor het eerst als nieuwe Charleroi-trainer

Mario Kohnen spreekt voor het eerst als nieuwe Charleroi-trainer

22:10
Avondje Champions League: deze twee ploegen doen de beste zaak op weg naar halve finales

Avondje Champions League: deze twee ploegen doen de beste zaak op weg naar halve finales

23:00
1
Moet La Louvière zich nog zorgen maken in de degradatiestrijd? "Dit was een stevige tik"

Moet La Louvière zich nog zorgen maken in de degradatiestrijd? "Dit was een stevige tik"

22:45
Ex-speler Charleroi, Genk en OH Leuven neemt drastische beslissing

Ex-speler Charleroi, Genk en OH Leuven neemt drastische beslissing

22:00
🎥 Club Brugge geeft Tzolis 'privileges' na mislopen Gouden Schoen en met transfer op komst

🎥 Club Brugge geeft Tzolis 'privileges' na mislopen Gouden Schoen en met transfer op komst

22:30
2
Zulte Waregem haalt stevig uit en haalt pion weg bij OH Leuven

Zulte Waregem haalt stevig uit en haalt pion weg bij OH Leuven

21:40
1
Charleroi bevestigt ontslag van Cornelis en maakt meteen opvolger bekend

Charleroi bevestigt ontslag van Cornelis en maakt meteen opvolger bekend

16:55
Lardot laat zich uit over beslissingen in Antwerp - Genk en Westerlo - Charleroi: "Valse start"

Lardot laat zich uit over beslissingen in Antwerp - Genk en Westerlo - Charleroi: "Valse start"

19:40
1
Charleroi pikt rode kaart van Camara niet en komt met stevig communiqué

Charleroi pikt rode kaart van Camara niet en komt met stevig communiqué

16:15
1
Wesley Sonck formeel: "Dat Club Brugge wordt kampioen, maar ..."

Wesley Sonck formeel: "Dat Club Brugge wordt kampioen, maar ..."

21:00
De ineens vreemde kronkels van Jérémy Taravel: of speelt er nog iets anders? Analyse

De ineens vreemde kronkels van Jérémy Taravel: of speelt er nog iets anders?

20:40
Hans Cornelis reageert meteen na ontslag bij Charleroi en wijst naar één probleem

Hans Cornelis reageert meteen na ontslag bij Charleroi en wijst naar één probleem

15:30
Nainggolan, Stijnen & co meteen zeer streng voor Anderlecht: "Vernederd, afgeslacht"

Nainggolan, Stijnen & co meteen zeer streng voor Anderlecht: "Vernederd, afgeslacht"

20:00
Veel lof voor Belgische coach: "De beste aller tijden voor onze ploeg"

Veel lof voor Belgische coach: "De beste aller tijden voor onze ploeg"

20:20
Ex-speler Westerlo in de penarie na dodelijk ongeval: 'Gevangenisstraf tot zeven jaar mogelijk'

Ex-speler Westerlo in de penarie na dodelijk ongeval: 'Gevangenisstraf tot zeven jaar mogelijk'

19:20
Verrassing in de JPL: Charleroi ontslaat hoofdcoach Hans Cornelis

Verrassing in de JPL: Charleroi ontslaat hoofdcoach Hans Cornelis

14:34
9
Jonathan Lardot komt met heel opvallende uitleg over niet gefloten strafschop voor STVV

Jonathan Lardot komt met heel opvallende uitleg over niet gefloten strafschop voor STVV

19:00
13
Ons Team van de Week: wederopstandingen op Pasen en vaste klanten uit Brugge en Brussel

Ons Team van de Week: wederopstandingen op Pasen en vaste klanten uit Brugge en Brussel

18:40
Frank Boeckx dient Ivan Leko van antwoord na uithaal over interlandbreak

Frank Boeckx dient Ivan Leko van antwoord na uithaal over interlandbreak

18:20
1
Vandenbempt is lyrisch over Club Brugge, maar begrijpt ook iets niet: "Dat is een raadsel"

Vandenbempt is lyrisch over Club Brugge, maar begrijpt ook iets niet: "Dat is een raadsel"

18:00
Philippe Clement blijft verbazen in Engeland: promotie naar Premier League is niet ondenkbaar

Philippe Clement blijft verbazen in Engeland: promotie naar Premier League is niet ondenkbaar

17:40
3
Patrick Goots wil nog wat kwijt over niet gefloten strafschop tijdens Antwerp-Genk

Patrick Goots wil nog wat kwijt over niet gefloten strafschop tijdens Antwerp-Genk

16:30
5
🎥 Na fantastische periode: Union-middenvelder is Speler van de Maand in de JPL

🎥 Na fantastische periode: Union-middenvelder is Speler van de Maand in de JPL

17:20
Nu al een gouden bonuspunt? Waarom KV Mechelen mag dromen van Europa Analyse

Nu al een gouden bonuspunt? Waarom KV Mechelen mag dromen van Europa

16:45
Vanhaezebrouck ziet fout signaal van Vrancken richting eigen ploeg

Vanhaezebrouck ziet fout signaal van Vrancken richting eigen ploeg

17:00
Marc Degryse ziet ondanks ruime zege meteen belangrijk probleem bij Club Brugge

Marc Degryse ziet ondanks ruime zege meteen belangrijk probleem bij Club Brugge

16:00
1
Uitspraak van BAS heeft grote gevolgen voor promotiestrijd in 1B: dit zijn de details

Uitspraak van BAS heeft grote gevolgen voor promotiestrijd in 1B: dit zijn de details

15:00
11
Anderlecht-fans woedend na actie van Club Brugge-supporters en het resultaat had daar niets mee te maken

Anderlecht-fans woedend na actie van Club Brugge-supporters en het resultaat had daar niets mee te maken

14:40
41
Belgische trainers krijgen unieke inkijk bij Bayern en zijn zwaar onder de indruk van Kompany

Belgische trainers krijgen unieke inkijk bij Bayern en zijn zwaar onder de indruk van Kompany

13:00
Peter Vandenbempt haalt scherp uit naar Ivan Leko na opvallende tirade

Peter Vandenbempt haalt scherp uit naar Ivan Leko na opvallende tirade

14:20
3
Zeno Debast kan opvallende rol krijgen in Champions League-kraker tegen Arsenal

Zeno Debast kan opvallende rol krijgen in Champions League-kraker tegen Arsenal

14:00
"Als een astronaut aan boord van Artemis II": Italiaanse pers smult van Kevin De Bruyne

"Als een astronaut aan boord van Artemis II": Italiaanse pers smult van Kevin De Bruyne

13:30
Forfaitzege of niet? KV Kortrijk krijgt duidelijkheid na juridische strijd rond gestaakte wedstrijd

Forfaitzege of niet? KV Kortrijk krijgt duidelijkheid na juridische strijd rond gestaakte wedstrijd

11:45
56
Wesley Sonck schuift favoriet naar voren voor Real-Bayern en wijst op Courtois

Wesley Sonck schuift favoriet naar voren voor Real-Bayern en wijst op Courtois

12:40
Christian Burgess spreekt zich uit: "We moeten hen beter opvoeden"

Christian Burgess spreekt zich uit: "We moeten hen beter opvoeden"

12:20
Ook Peter Vandenbempt haalt uit naar scheidsrechters: "Leg mij dat een keer uit. Dat gaat niet"

Ook Peter Vandenbempt haalt uit naar scheidsrechters: "Leg mij dat een keer uit. Dat gaat niet"

12:00
37

