Wie is Mario Kohnen, de nieuwe trainer van Charleroi?

Mario Kohnen maakt het seizoen af als T1 van Sporting Charleroi. Het is meteen zijn eerste ervaring als T1. Maar wie is de man die het nu moet gaan doen voor de Zebra's, na een toch wel woelig seizoen?

Toen hij in maart 2025 bij Charleroi aan de slag ging, had Mario Kohnen waarschijnlijk niet gedacht dat hij iets meer dan een jaar later al hoofdtrainer van de Zebra's zou zijn. Maar het vertrek van Rik De Mil naar Gent en het ontslag van Hans Cornelis veranderden alles. Een portret van de man die de negatieve spiraal moet doorbreken.

De Oostkantons in het bloed

Kohnen leerde het profvoetbal kennen in Eupen, de stad waar hij geboren is en waarvoor hij altijd een duidelijke zwak heeft gehad. Toch maakte hij niet bij de Panda's naam, maar wel door in 2007 - toen hij amper 21 jaar oud was - toe te treden tot de raad van bestuur van het "kleine broertje" FC Eupen.

In 2014 begon zijn verhaal op de Kehrweg echt. Na passages in jeugdopleiding en scouting groeide hij er door tot assistent-trainer. In die rol werkte hij achtereenvolgens onder Stefán Krämer, Bernd Storck, Michael Valkanis en Edward Still. Nadien volgde hij die laatste naar Kortrijk.

Eerste stappen als T1 voor Mario Kohnen

Het avontuur bij de Kerels bleef beperkt tot (8 matchen). Maar Kohnen herpakte zich snel door bij Dender in de staf te stappen. Daar maakte hij de promotie naar eerste klasse mee onder Timmy Simons, en hielp hij vervolgens mee aan de stabilisatie op het hoogste niveau met Vincent Euvrard.



Het seizoen maakte hij er echter niet af. Zijn sterke werk naast de huidige coach van Standard bleef ook in Charleroi niet onopgemerkt, net zomin als bij Rik De Mil, die zijn staf wilde versterken nadat Frank Defays een opdracht kreeg bij de U23. De Mil haalde die zomer ook Cornelis binnen. Zo kwamen zijn twee toekomstige opvolgers als T1 in amper twee maanden tijd aan boord. En later aan zet.