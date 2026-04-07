Zulte Waregem haalt stevig uit en haalt pion weg bij OH Leuven

Zulte Waregem haalt stevig uit en haalt pion weg bij OH Leuven
Zulte Waregem heeft een stevige tik uitgedeeld aan OH Leuven, door er met Koen Boghe hun nieuwe 'Head of Recruitment' weg te plukken. Daarmee doen ze een goede zaak met oog op toekomstige transfers.

Transfers doen is een ding, een goed scoutingsapparaat is nog iets anders. En om voltreffers te verzorgen? Daarvoor heb je ook de nodige knowhow nodig. In die optiek heeft Zulte Waregem een stevige zaak gedaan bij OH Leuven.

Zulte Waregem haalt Koen Boghe op bij OH Leuven

"Koen Boghe (49) wordt de nieuwe Head of Recruitment bij Essevee. Hij komt over van OH Leuven, waar hij actief was binnen de scoutingscel", aldus Zulte Waregem in een persbericht dat ze op dinsdag deelden op hun webstek.

"De docent talent- en wedstrijdscouting bij Voetbal Vlaanderen doorliep al een mooie carrière bij verschillende elite-teams waar hij aantoonde bewust te zijn van de kwaliteiten die nodig zijn bij spelers om topprestaties neer te zetten en te renderen als prof."

Boghe kijkt uit naar zijn nieuwe job

"Begin deze maand nam Koen afscheid van OH Leuven en vandaag start hij aan een nieuw hoofdstuk bij Essevee. Als Head of Recruitment verwelkomen we Koen in de sportieve cel van Zulte Waregem", aldus nog Essevee. "Ik heb lang nagedacht over deze nieuwe stap in mijn carrière,” vertelt Boghe.

“Ik kijk met veel dankbaarheid terug op mijn periode bij OHL en ben ervan overtuigd dat de club ook de komende jaren verder zal groeien. Bij Essevee wacht een nieuw avontuur waar ik enorm naar uitkijk. Na verschillende gesprekken wist de club mij te overtuigen met haar project en toekomstvisie. Met de ondersteuning van de huidige sportieve cel hoop ik snel mijn steentje te kunnen bijdragen aan de sportieve toekomst van Essevee.”

Avondje Champions League: deze twee ploegen doen de beste zaak op weg naar halve finales

Avondje Champions League: deze twee ploegen doen de beste zaak op weg naar halve finales

23:00
1
Moet La Louvière zich nog zorgen maken in de degradatiestrijd? "Dit was een stevige tik"

Moet La Louvière zich nog zorgen maken in de degradatiestrijd? "Dit was een stevige tik"

22:45
🎥 Club Brugge geeft Tzolis 'privileges' na mislopen Gouden Schoen en met transfer op komst

🎥 Club Brugge geeft Tzolis 'privileges' na mislopen Gouden Schoen en met transfer op komst

22:30
2
Ex-speler Charleroi, Genk en OH Leuven neemt drastische beslissing

Ex-speler Charleroi, Genk en OH Leuven neemt drastische beslissing

22:00
Mario Kohnen spreekt voor het eerst als nieuwe Charleroi-trainer

Mario Kohnen spreekt voor het eerst als nieuwe Charleroi-trainer

22:10
Wie is Mario Kohnen, de nieuwe trainer van Charleroi?

Wie is Mario Kohnen, de nieuwe trainer van Charleroi?

21:20
Wesley Sonck formeel: "Dat Club Brugge wordt kampioen, maar ..."

Wesley Sonck formeel: "Dat Club Brugge wordt kampioen, maar ..."

21:00
De ineens vreemde kronkels van Jérémy Taravel: of speelt er nog iets anders? Analyse

De ineens vreemde kronkels van Jérémy Taravel: of speelt er nog iets anders?

20:40
Lardot laat zich uit over beslissingen in Antwerp - Genk en Westerlo - Charleroi: "Valse start"

Lardot laat zich uit over beslissingen in Antwerp - Genk en Westerlo - Charleroi: "Valse start"

19:40
1
Veel lof voor Belgische coach: "De beste aller tijden voor onze ploeg"

Veel lof voor Belgische coach: "De beste aller tijden voor onze ploeg"

20:20
Ex-speler Westerlo in de penarie na dodelijk ongeval: 'Gevangenisstraf tot zeven jaar mogelijk'

Ex-speler Westerlo in de penarie na dodelijk ongeval: 'Gevangenisstraf tot zeven jaar mogelijk'

19:20
Nainggolan, Stijnen & co meteen zeer streng voor Anderlecht: "Vernederd, afgeslacht"

Nainggolan, Stijnen & co meteen zeer streng voor Anderlecht: "Vernederd, afgeslacht"

20:00
Jonathan Lardot komt met heel opvallende uitleg over niet gefloten strafschop voor STVV

Jonathan Lardot komt met heel opvallende uitleg over niet gefloten strafschop voor STVV

19:00
13
Ons Team van de Week: wederopstandingen op Pasen en vaste klanten uit Brugge en Brussel

Ons Team van de Week: wederopstandingen op Pasen en vaste klanten uit Brugge en Brussel

18:40
Frank Boeckx dient Ivan Leko van antwoord na uithaal over interlandbreak

Frank Boeckx dient Ivan Leko van antwoord na uithaal over interlandbreak

18:20
1
Vandenbempt is lyrisch over Club Brugge, maar begrijpt ook iets niet: "Dat is een raadsel"

Vandenbempt is lyrisch over Club Brugge, maar begrijpt ook iets niet: "Dat is een raadsel"

18:00
Charleroi bevestigt ontslag van Cornelis en maakt meteen opvolger bekend

Charleroi bevestigt ontslag van Cornelis en maakt meteen opvolger bekend

16:55
Philippe Clement blijft verbazen in Engeland: promotie naar Premier League is niet ondenkbaar

Philippe Clement blijft verbazen in Engeland: promotie naar Premier League is niet ondenkbaar

17:40
3
Patrick Goots wil nog wat kwijt over niet gefloten strafschop tijdens Antwerp-Genk

Patrick Goots wil nog wat kwijt over niet gefloten strafschop tijdens Antwerp-Genk

16:30
5
🎥 Na fantastische periode: Union-middenvelder is Speler van de Maand in de JPL

🎥 Na fantastische periode: Union-middenvelder is Speler van de Maand in de JPL

17:20
Nu al een gouden bonuspunt? Waarom KV Mechelen mag dromen van Europa Analyse

Nu al een gouden bonuspunt? Waarom KV Mechelen mag dromen van Europa

16:45
Charleroi pikt rode kaart van Camara niet en komt met stevig communiqué

Charleroi pikt rode kaart van Camara niet en komt met stevig communiqué

16:15
1
Vanhaezebrouck ziet fout signaal van Vrancken richting eigen ploeg

Vanhaezebrouck ziet fout signaal van Vrancken richting eigen ploeg

17:00
Hans Cornelis reageert meteen na ontslag bij Charleroi en wijst naar één probleem

Hans Cornelis reageert meteen na ontslag bij Charleroi en wijst naar één probleem

15:30
Marc Degryse ziet ondanks ruime zege meteen belangrijk probleem bij Club Brugge

Marc Degryse ziet ondanks ruime zege meteen belangrijk probleem bij Club Brugge

16:00
1
Belgische trainers krijgen unieke inkijk bij Bayern en zijn zwaar onder de indruk van Kompany

Belgische trainers krijgen unieke inkijk bij Bayern en zijn zwaar onder de indruk van Kompany

13:00
Verrassing in de JPL: Charleroi ontslaat hoofdcoach Hans Cornelis

Verrassing in de JPL: Charleroi ontslaat hoofdcoach Hans Cornelis

14:34
9
Uitspraak van BAS heeft grote gevolgen voor promotiestrijd in 1B: dit zijn de details

Uitspraak van BAS heeft grote gevolgen voor promotiestrijd in 1B: dit zijn de details

15:00
11
Anderlecht-fans woedend na actie van Club Brugge-supporters en het resultaat had daar niets mee te maken

Anderlecht-fans woedend na actie van Club Brugge-supporters en het resultaat had daar niets mee te maken

14:40
41
Peter Vandenbempt haalt scherp uit naar Ivan Leko na opvallende tirade

Peter Vandenbempt haalt scherp uit naar Ivan Leko na opvallende tirade

14:20
3
Zeno Debast kan opvallende rol krijgen in Champions League-kraker tegen Arsenal

Zeno Debast kan opvallende rol krijgen in Champions League-kraker tegen Arsenal

14:00
"Als een astronaut aan boord van Artemis II": Italiaanse pers smult van Kevin De Bruyne

"Als een astronaut aan boord van Artemis II": Italiaanse pers smult van Kevin De Bruyne

13:30
Wesley Sonck schuift favoriet naar voren voor Real-Bayern en wijst op Courtois

Wesley Sonck schuift favoriet naar voren voor Real-Bayern en wijst op Courtois

12:40
Christian Burgess spreekt zich uit: "We moeten hen beter opvoeden"

Christian Burgess spreekt zich uit: "We moeten hen beter opvoeden"

12:20
Ook Peter Vandenbempt haalt uit naar scheidsrechters: "Leg mij dat een keer uit. Dat gaat niet"

Ook Peter Vandenbempt haalt uit naar scheidsrechters: "Leg mij dat een keer uit. Dat gaat niet"

12:00
37
Forfaitzege of niet? KV Kortrijk krijgt duidelijkheid na juridische strijd rond gestaakte wedstrijd

Forfaitzege of niet? KV Kortrijk krijgt duidelijkheid na juridische strijd rond gestaakte wedstrijd

11:45
56

