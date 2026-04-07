Zulte Waregem haalt stevig uit en haalt pion weg bij OH Leuven

Zulte Waregem heeft een stevige tik uitgedeeld aan OH Leuven, door er met Koen Boghe hun nieuwe 'Head of Recruitment' weg te plukken. Daarmee doen ze een goede zaak met oog op toekomstige transfers.

Transfers doen is een ding, een goed scoutingsapparaat is nog iets anders. En om voltreffers te verzorgen? Daarvoor heb je ook de nodige knowhow nodig. In die optiek heeft Zulte Waregem een stevige zaak gedaan bij OH Leuven.

Zulte Waregem haalt Koen Boghe op bij OH Leuven

"Koen Boghe (49) wordt de nieuwe Head of Recruitment bij Essevee. Hij komt over van OH Leuven, waar hij actief was binnen de scoutingscel", aldus Zulte Waregem in een persbericht dat ze op dinsdag deelden op hun webstek.

"De docent talent- en wedstrijdscouting bij Voetbal Vlaanderen doorliep al een mooie carrière bij verschillende elite-teams waar hij aantoonde bewust te zijn van de kwaliteiten die nodig zijn bij spelers om topprestaties neer te zetten en te renderen als prof."

Boghe kijkt uit naar zijn nieuwe job

"Begin deze maand nam Koen afscheid van OH Leuven en vandaag start hij aan een nieuw hoofdstuk bij Essevee. Als Head of Recruitment verwelkomen we Koen in de sportieve cel van Zulte Waregem", aldus nog Essevee. "Ik heb lang nagedacht over deze nieuwe stap in mijn carrière,” vertelt Boghe.





“Ik kijk met veel dankbaarheid terug op mijn periode bij OHL en ben ervan overtuigd dat de club ook de komende jaren verder zal groeien. Bij Essevee wacht een nieuw avontuur waar ik enorm naar uitkijk. Na verschillende gesprekken wist de club mij te overtuigen met haar project en toekomstvisie. Met de ondersteuning van de huidige sportieve cel hoop ik snel mijn steentje te kunnen bijdragen aan de sportieve toekomst van Essevee.”