Peter Vandenbempt haalt scherp uit naar Ivan Leko na opvallende tirade

Ivan Leko zorgde na Club Brugge-Anderlecht niet alleen met de score, maar ook met zijn woorden voor deining. Zijn uithaal naar de interlandperiode viel allerminst in goede aarde bij Peter Vandenbempt.

Maandagnamiddag won Club Brugge met 4-2 van Anderlecht in een opvallende wedstrijd. Na afloop kregen we ook een opmerkelijke persconferentie, aangezien Ivan Leko helemaal losging over de interlandperiode.

De Kroaat vertelde dat zijn internationals krampen hadden en dat spelers terugkeren van de interlandbreak "precies alsof het een vakantie was". Niet iedereen gaat zomaar akkoord met de uitspraken van Leko.

Commentator Peter Vandenbempt noemde het een domme actie. "Het was respectloos voor de mensen die net zo toegewijd en professioneel werken bij de nationale ploeg als hijzelf en de staf bij Club Brugge", legt hij uit bij Sporza.

Vandenbempt noemt uithaal van Leko respectloos en dom

De analist zegt dat het over één bepaald land kan zijn, maar dat Leko ook best de spelers bij naam had genoemd. "Nu trekt hij iedereen mee in het bad." Volgens Vandenbempt is er op deze manier altijd wel iets om over te klagen.

"Als spelers niet worden opgeroepen voor de nationale ploeg, dan zijn trainers en clubs ook al boos. Komen ze terug met blessures, dan hebben ze te hard getraind of te veel gespeeld in een zware periode. Zo is het altijd wat natuurlijk."



"De spelers die geen interlandverplichtingen hadden kregen trouwens bij alle clubs - hier en in het buitenland - veel vrije dagen. Ik heb begrepen bij Club Brugge van Ivan Leko ook een stuk of vier. Wie heeft er dan uiteindelijk in een vakantiemodus gezeten?", besluit Vandenbempt scherp.