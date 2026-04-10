"KRC Genk zou meer punten halen dan Gent, Mechelen, Anderlecht én STVV"

KAA Gent en RSC Anderlecht waren de twee laatste ploegen die de top-6 konden pakken en zo een ticket voor de Champions' Play-offs. KRC Genk greep ernaast en moet nu Europees voetbal proberen af te dwingen via de Europe Play-offs.

“Dit seizoen zit er toch wel wat spanning in play-off 2. Ik heb de laatste jaren een aantal keren play-off 2 gespeeld waar geen spanning in zat. We hadden veel punten voorsprong en er was bijna nooit spanning”, aldus Hein Vanhaezebrouck in Een-Tweetje.

KRC Genk speelt goed voetbal, maar …

“Ik ben blij dat de drie hoogst gerangschikte ploegen gewonnen hebben. Laat ons hopen dat er wat strijd is tussen Genk, Standard en KVC Westerlo. Dan zal dat mooier zijn om naar te kijken dan het de voorbije jaren misschien het geval was.”

Rest de vraag of een team met het kaliber van Genk wel in de Europe Play-offs hoort: “Ze zouden meer punten gehaald hebben dan STVV, Mechelen, Gent en Anderlecht in de Champions’ Play-offs”, meent Vanhaezebrouck.

De schommelingen van KRC Genk

Een mening die ook gedeeld werd door Wesley Sonck: “Ik denk dat wel, maar de feiten zeggen iets anders.” Er zitten veel goede spelers in Genk, maar defensief is er natuurlijk wel een probleem geweest de voorbije maanden.

“Ik heb altijd het gevoel bij Genk dat het leuk is en wow en zo, maar ik zie ook wedstrijden waarbij ik iets anders denk. Het is niet elke week dat ze constant presteren. Bij een club moet je constant presteren en een bepaald niveau moet halen en daar niet onder mag raken. Het schommelt te veel.”