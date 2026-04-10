"KRC Genk zou meer punten halen dan Gent, Mechelen, Anderlecht én STVV"

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KAA Gent en RSC Anderlecht waren de twee laatste ploegen die de top-6 konden pakken en zo een ticket voor de Champions' Play-offs. KRC Genk greep ernaast en moet nu Europees voetbal proberen af te dwingen via de Europe Play-offs.

“Dit seizoen zit er toch wel wat spanning in play-off 2. Ik heb de laatste jaren een aantal keren play-off 2 gespeeld waar geen spanning in zat. We hadden veel punten voorsprong en er was bijna nooit spanning”, aldus Hein Vanhaezebrouck in Een-Tweetje.

KRC Genk speelt goed voetbal, maar …

“Ik ben blij dat de drie hoogst gerangschikte ploegen gewonnen hebben. Laat ons hopen dat er wat strijd is tussen Genk, Standard en KVC Westerlo. Dan zal dat mooier zijn om naar te kijken dan het de voorbije jaren misschien het geval was.”

Rest de vraag of een team met het kaliber van Genk wel in de Europe Play-offs hoort: “Ze zouden meer punten gehaald hebben dan STVV, Mechelen, Gent en Anderlecht in de Champions’ Play-offs”, meent Vanhaezebrouck.

De schommelingen van KRC Genk

Een mening die ook gedeeld werd door Wesley Sonck: “Ik denk dat wel, maar de feiten zeggen iets anders.” Er zitten veel goede spelers in Genk, maar defensief is er natuurlijk wel een probleem geweest de voorbije maanden.

“Ik heb altijd het gevoel bij Genk dat het leuk is en wow en zo, maar ik zie ook wedstrijden waarbij ik iets anders denk. Het is niet elke week dat ze constant presteren. Bij een club moet je constant presteren en een bepaald niveau moet halen en daar niet onder mag raken. Het schommelt te veel.”

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KRC Genk

Meer nieuws

Vanderbiest oordeelt over beginnersfout en KVM-troef: "Als hij te veel nadenkt, begint het te kraken"

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 2
STVV STVV 11/04 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 12/04 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 12/04 KAA Gent KAA Gent

Play-off 2

 Speeldag 2
Charleroi Charleroi 20:45 Antwerp Antwerp
Standard Standard 11/04 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 12/04 OH Leuven OH Leuven

Play-off 3

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 11/04 La Louvière La Louvière
FCV Dender EH FCV Dender EH 12/04 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

rinus michels rinus michels over Eis om respect? Jérémy Taravel verbolgen over de actie van Tzolis tegen Sardella Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Erik Lambrechts geeft heel opvallende uitleg: dit is waarom VAR niet ingreep bij fout van Mac Allister Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Nieuw hoofdstuk in formatsaga JPL: hoe groot is de kans dat alles opnieuw verandert? Johnnie Walker Johnnie Walker over 🎥 "Onnozele Hollander": Mark van Bommel rekent af met Paul Gheysens in nog niet vertoonde beelden trivece trivece over RWDM slikt nieuwe ferme domper: komt strohalm van klacht met Lokeren, Seraing, Francs Borains en Gent? TheWiseGuy TheWiseGuy over Wesley Sonck grapt over onbegrijpelijke misser in JPL: "Contract ontbinden" Dirk1897 Dirk1897 over Kan de voetbalbond hier om lachen? Noah Sadiki-Foundation voor Congo gelanceerd in ... hartje Brussel Joe Joe over "KRC Genk zou meer punten halen dan Gent, Mechelen, Anderlecht én STVV" LordJozef LordJozef over FC Barcelona is het beu en dient klacht in bij de UEFA Joe Joe over Sam Kerkhofs & co maken speler Anderlecht helemaal af: "Hij is echt niet goed" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved