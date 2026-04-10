Mbaye Leye spreekt over wat er gebeurde op Club Brugge en gemiste titel: "Ik moest daar niet eens staan"

Mbaye Leye kijkt nog altijd met gemengde gevoelens terug op het seizoen 2012-2013 met Zulte Waregem. "We waren drie minuten kampioen... en toch niet. Weet je wat het ergste is? Ik moest toen eigenlijk niet eens in die muur staan."

De spits groeide uit tot dé man van de play-offs, met als absolute hoogtepunt zijn masterclass op het veld van Club Brugge. “Die dag kwam alles samen. Mijn zoon was jarig en zei: ‘Papa, ik hoop dat je scoort’. Ik antwoordde nog dat ik al blij zou zijn als we niet met 3-0 verloren. Het is gelukkig anders uitgedraaid", lacht hij in Het Nieuwsblad.

Zelfs het Brugse publiek kon zijn prestatie smaken. “Na mijn derde goal kreeg ik applaus. Dan besef je dat je iets speciaals hebt gedaan. Maar zonder die twee reddingen van Sébastien Bruzzese bij 3-4 was mijn hattrick misschien voor niets geweest.”

Toch kende het seizoen ook donkere momenten, zoals het incident met Franck Berrier. “Hij tikte die bal weg bij mijn penalty en ik miste. Ik verloor mijn kalmte en sloeg hem. Mijn mama heeft me die avond nog goed onder mijn voeten gegeven. Ze had gelijk: dat kon niet.”

Hitchcock-scenario in Anderlecht

De titelstrijd mondde uit in een rechtstreeks duel met RSC Anderlecht. “Het was echt een Hitchcock-scenario. Je kon het niet beter schrijven. En toen we scoorden, dacht ik: dit is het, dit is onze titel.”

Maar drie minuten later sloeg het noodlot toe via een vrije trap van Lucas Biglia. “Waarschijnlijk de slechtste vrije trap die hij ooit trapte, en die gaat dan binnen via mijn elleboog. En ik moest niet eens in die muur staan. Dat was mijn beslissing. Ik heb die fase nooit meer bekeken. Het doet te veel pijn.”



Lees ook... Waarom Vanaken geen probleem is voor Club Brugge, terwijl leeftijdsgenoot Hazard dat wel is bij Anderlecht›

De ontgoocheling zit nog diep. “Het is de enige keer dat ik op een veld heb gehuild. Ik heb nadien geen woord gezegd. Dat blijft de grootste ontgoocheling uit mijn carrière. Als ik eraan terugdenk, voel ik dat nog altijd.”