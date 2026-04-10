RWDM slikt nieuwe ferme domper: komt strohalm van klacht met Lokeren, Seraing, Francs Borains en Gent?

RWDM Brussels heeft een nieuwe domper moeten incasseren. De drie punten die ze kwijtspeelden? Die krijgen ze niet meer terug. En dus moeten ze stilaan hopen op andere zaken om in de Challenger Pro League te blijven.

RWDM Brussels werd eerder bestraft met een aftrek van drie punten door de Licentiecommissie. De club ging in beroep, maar heeft nu opnieuw te horen gekregen dat het die drie punten wel degelijk kwijt is en niet terug zal krijgen.

"RWDM heeft kennis genomen van de arbitrale uitspraak die vandaag werd uitgesproken door de C-SAR, in het kader van het beroep tegen de beslissing van de Licentiecommissie waarbij een aftrek van drie punten werd opgelegd."

RWDM betreurt de uitkomst van de procedure

"De club betreurt de uitkomst van deze procedure, maar respecteert de genomen beslissing volledig. RWDM blijft zich ten volle inzetten om de stabiliteit van de club te waarborgen, haar belangen te verdedigen en zich voor te bereiden op de komende verplichtingen", klinkt het in een persbericht.

Le RWDM prend acte de la sentence arbitrale rendue ce jour par le C-SAR, dans le cadre du recours introduit à l’encontre de la décision de la Commission des Licences prévoyant un retrait de trois points.



— RWDM Brussels (@rwdm_brussels) April 10, 2026

RWDM moet op die manier blijven vrezen voor degradatie, zeker als de U23-quota niet dit seizoen al worden aangepast. Voorlopig is Olympic Charleroi al zeker van degradatie, RWDM staat dertiende en is de op een na slechtste A-ploeg.





Komt de oplossing via de U23-quota-zaak? En wat met de licentie?

Mogelijk komt de 'oplossing' van elders. Los van de zaak die KAA Gent heeft lopen tegen de Pro League over die U23-quota en de competitiehervorming zijn er ook nog de klachten van Francs Borains, Lokeren, Seraing en RWDM.

De uitspraak daar volgt op 30 april en de Pro League zou zich neerleggen bij de beslissing. Er mag verwacht worden dat er daardoor mogelijk dit seizoen maar één ploeg zal zakken (Olympic Charleroi), waardoor ook de 'voorlaatste A-ploeg' (wie het ook moge zijn) in de Challenger Pro League zal mogen blijven. Als ze een licentie krijgt natuurlijk ...