Wat is er echt aan de hand? Meer nieuws bekend over de blessure van Anderlecht-speler Ilay Camara

Anderlecht wordt tegen AA Gent op de proef gesteld. Jérémy Taravel kan nog steeds niet over een volledige kern beschikken.

Drie spelers zijn nu al out voor de partij. Danylo Sikan, César Huerta en Ilay Camara zijn nog altijd geblesseerd. Over de laatstgenoemde rijzen toch enkele vragen, want Anderlecht heeft officieel niets over hem gecommuniceerd. Een paar dagen geleden raakte wel al bekend dat de wedstrijd tegen Gent zeker nog te vroeg zou komen.

Taravel gaf bij Het Nieuwsblad wat meer duiding en kwam met enigszins geruststellend nieuws. "Ilay sukkelt nog altijd met een hamstringblessure. Hij is aan het herstellen en zou volgende week kunnen terugkeren". Er zijn dus stilaan weer positieve vooruitzichten, ondanks het aanslepen van de blessure bij de Senegalees-Belgische voetballer.

Taravel neemt het op voor Camara

Het wordt wel het hart vasthouden bij Anderlecht eens de 18-jarige speler hersteld geraakt. Het is immers lang niet de eerste keer dit seizoen dat hij kampt met fysieke zorgen. "Het is niet zijn fout, want Ilay zorgt heel goed voor zichzelf en leeft voor zijn sport", zet Taravel de jonge speler volledig uit de wind. Camara kan nog op de steun van de coach rekenen.

Taravel legt uit hoe het dan wel komt dat Camara vaak zo'n zorgenkind is. "Hij is een explosieve speler met een indrukwekkend fysiek. Hij zou matchen moeten kunnen blijven spelen zonder spierproblemen". Het is immers pas als hij matchritme kan opdoen en naar zijn beste niveau toegroeit dat hij van waarde kan zijn voor Anderlecht.

Anderlecht moet reeks doorbreken



In ieder geval zal Anderlecht zondagavond zonder hem de punten moeten thuishouden tegen KAA Gent. Paars-wit zit ondertussen aan drie nederlagen op rij. Uiteraard is dat een reeks die zo snel mogelijk onderbroken moet worden.