Wat is er echt aan de hand? Meer nieuws bekend over de blessure van Anderlecht-speler Ilay Camara

Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4343

Anderlecht wordt tegen AA Gent op de proef gesteld. Jérémy Taravel kan nog steeds niet over een volledige kern beschikken.

Drie spelers zijn nu al out voor de partij. Danylo Sikan, César Huerta en Ilay Camara zijn nog altijd geblesseerd. Over de laatstgenoemde rijzen toch enkele vragen, want Anderlecht heeft officieel niets over hem gecommuniceerd. Een paar dagen geleden raakte wel al bekend dat de wedstrijd tegen Gent zeker nog te vroeg zou komen

Taravel gaf bij Het Nieuwsblad wat meer duiding en kwam met enigszins geruststellend nieuws. "Ilay sukkelt nog altijd met een hamstringblessure. Hij is aan het herstellen en zou volgende week kunnen terugkeren". Er zijn dus stilaan weer positieve vooruitzichten, ondanks het aanslepen van de blessure bij de Senegalees-Belgische voetballer.

Taravel neemt het op voor Camara

Het wordt wel het hart vasthouden bij Anderlecht eens de 18-jarige speler hersteld geraakt. Het is immers lang niet de eerste keer dit seizoen dat hij kampt met fysieke zorgen. "Het is niet zijn fout, want Ilay zorgt heel goed voor zichzelf en leeft voor zijn sport", zet Taravel de jonge speler volledig uit de wind. Camara kan nog op de steun van de coach rekenen.

Taravel legt uit hoe het dan wel komt dat Camara vaak zo'n zorgenkind is. "Hij is een explosieve speler met een indrukwekkend fysiek. Hij zou matchen moeten kunnen blijven spelen zonder spierproblemen". Het is immers pas als hij matchritme kan opdoen en naar zijn beste niveau toegroeit dat hij van waarde kan zijn voor Anderlecht.

Anderlecht moet reeks doorbreken


In ieder geval zal Anderlecht zondagavond zonder hem de punten moeten thuishouden tegen KAA Gent. Paars-wit zit ondertussen aan drie nederlagen op rij. Uiteraard is dat een reeks die zo snel mogelijk onderbroken moet worden. 

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Ilay Camara
Jérémy Taravel

Meer nieuws

Anderlecht deelt nieuw contract uit en dit moet aantonen dat Neerpede nog rondloopt vol talent

21:40
21:18
21:20
21:00
19:40
20:20
19:20
16:30
17:00
10
19:00
1
18:00
1
17:40
13:30
2
18:30
1
17:20
14:30
16:00
5
15:30
15:00
14:00
7
11:00
21
13:00
1
08:40
9
12:40
12:20
1
12:00
2
11:30
10:00
1
10:30
27
07:20
07:20
3
07:00
5
09:30
3
09:00
1
08:20
2
09/04
8

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 2
STVV STVV 11/04 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 12/04 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 12/04 KAA Gent KAA Gent

Play-off 2

 Speeldag 2
Charleroi Charleroi 1-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 11/04 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 12/04 OH Leuven OH Leuven

Play-off 3

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 11/04 La Louvière La Louvière
FCV Dender EH FCV Dender EH 12/04 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Officieel oorlog? KAA Gent legt uit en opent drie(!) gerechtelijke procedures tegen Pro League Goro Goro over Eupen - K Beerschot VA: 3-3 Meester Michel Meester Michel over Charleroi - Antwerp: 1-0 ontleder ontleder ontleder ontleder over 🎥 "Onnozele Hollander": Mark van Bommel rekent af met Paul Gheysens in nog niet vertoonde beelden The Purple Knight The Purple Knight over Erik Lambrechts geeft heel opvallende uitleg: dit is waarom VAR niet ingreep bij fout van Mac Allister Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Union of Club? Dit is de favoriet volgens de Pro League - en ook Genk en Dender weten waar ze aan toe zijn Erwin Wille Erwin Wille over "Interesse van elders": rasechte Buffalo hakt stevige knoop door over toekomst Demogorgon Demogorgon over Eis om respect? Jérémy Taravel verbolgen over de actie van Tzolis tegen Sardella Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Nieuw hoofdstuk in formatsaga JPL: hoe groot is de kans dat alles opnieuw verandert? Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Antwerp neemt geen risico... Straks ook in België chaos met 'paspoortgate'? Er is een duidelijk verschil Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved