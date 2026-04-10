Zal Wouter Vrancken blijven? Er circuleren al namen van zijn opvolger

Sint-Truiden wil graag het aflopende contract van Wouter Vrancken verlengen. Als dat niet lukt, wordt Hajime Moriyasu, de huidige bondscoach van Japan, genoemd als mogelijke vervanger op Stayen.

STVV is bezig aan een van de beste seizoenen uit zijn geschiedenis, en dat is voor een groot stuk te danken aan Wouter Vrancken. De coach bouwde na de gewonnen play-downs van vorig seizoen opnieuw een bijzonder stevig geheel uit op Stayen.

Toch loopt het contract van de 47-jarige trainer stilaan af bij de Kanaries, en rijzen er heel wat vragen over zijn toekomst. STVV wil hem uiteraard graag houden. Vrancken geniet het volledige vertrouwen van het bestuur, maar een uitdaging bij een club met meer uitstraling zou hem mogelijk kunnen aanspreken.

Hoewel beide partijen na het seizoen rond de tafel zullen gaan zitten om te praten, beseft men in Sint-Truiden dat er een kans bestaat dat Wouter Vrancken volgend jaar niet meer op de bank zit. Dat is een scenario waarop ze zich dus willen voorbereiden.

Bondscoach van Japan als opvolger van Wouter Vrancken bij STVV?

Dat zou alvast blijken uit informatie van het Japanse medium Football-tribe.com. De naam van Hajime Moriyasu, sinds 1 augustus 2018 bondscoach van Japan en destijds assistent tijdens de WK-wedstrijd tegen België, zou bij STVV circuleren als mogelijke opvolger mocht Vrancken vertrekken.


Maar hij zou niet de enige piste zijn, want ook Toru Oniki, trainer van Kashima Antlers, wordt genoemd. De prioriteit voor STVV blijft wel om het contract van Wouter Vrancken te verlengen. Lukt dat niet, dan liggen er blijkbaar al andere opties op tafel.

