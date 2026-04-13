Eden Hazard geeft wereldster raad: "Je moet realistisch zijn en toegeven dat het voorbij is"

Eden Hazard was zondagavond te gast in de Canal Football Club. De ex-Rode Duivel sprak onder meer over Mohamed Salah, een speler met wie hij vaak vergeleken werd.

Mohamed Salah zit in een moeilijke periode van zijn carrière. De Egyptenaar verkeert niet in topvorm en kondigde onlangs aan dat hij Liverpool aan het einde van het seizoen zal verlaten, na bijna tien jaar bij de club. De vleugelspeler scoorde zaterdag in de Premier League wel tegen Fulham.

"Ik was blij om hem dit weekend te zien scoren," zei de Belgische voetballegende bij Canal+. "Een topkerel, we hebben altijd een goede band gehad."

Eden Hazard over de terugval van Mohamed Salah

Eden Hazard ging daarna in op de terugval van de Egyptische ster: "Je moet je kunnen richten op andere uitdagingen, dat is het leven in het voetbal. Je wil altijd laten zien dat je goed bent, maar soms moet je realistisch zijn en zeggen dat het voorbij is."

De kersverse gepensioneerde maakte zelf ook een terugval mee op het einde van zijn carrière, toen hij na zijn transfer naar Real Madrid in de zomer van 2019 de verwachtingen niet kon inlossen. Helaas werd Eden Hazard afgeremd door blessures en vond hij nooit meer zijn oude niveau terug, wat hem er uiteindelijk toe bracht in 2023 te stoppen.

Wat de toekomst van Mohamed Salah brengt, is onduidelijk. Één ding staat vast: volgend seizoen is hij in elk geval geen speler van de Reds meer. Op zijn 33e lijkt de Egyptenaar nu op de terugweg. Deze zomer speelt hij het WK 2026 met Egypte, dat overigens in dezelfde groep zit als België.