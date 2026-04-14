'Belgische eersteklasser wapent zich voor transferstrijd en verlengt contract van absolute sterkhouder'

Manuel Gonzalez
RAAL La Louvière heeft de optie in het contract van Sami Lahssaini gelicht. En dat hebben de groenhemden met voorbedachten rade gedaan.

Sami Lahssaini is dit seizoen één van de absolute sterkhouders bij RAAL La Louvière. Meer zelfs: de 27-jarige middenvelder groeide uit tot één van de smaakmakers van onze competitie.

Zijn prestaties zijn niet onopgemerkt gebleven. Met KV Mechelen en KAA Gent polsten de voorbije weken twee concurrenten naar de beschikbaarheid van Lahssaini.

En daarover is er ondertussen nieuws te melden. La Dernière Heure weet dat De Wolven de optie in zijn contract hebben gelicht.

Op die manier licht Lahssaini tot medio 2026 vast in de Easi Arena. Al lijkt deze contractverlenging eerder een manier om een transferprijs te forceren.

Transfermarkt schat de marktwaarde van de middenvelder op 600.000 euro. Dat bedrag is héél welkom voor La Louvière én allesbehalve onoverkomelijk voor Mechelen en Gent.

De eerste twee halvefinalisten in de Champions League zijn gekend

STVV STVV 1-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 KAA Gent KAA Gent

Charleroi Charleroi 2-1 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 0-0 OH Leuven OH Leuven

Cercle Brugge Cercle Brugge 3-0 La Louvière La Louvière
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

