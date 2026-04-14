"Hij werd vernederd": ligt Dodi Lukebakio overhoop met José Mourinho?

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Na zijn terugkeer van de nationale ploeg, waar hij uitblonk, kwam Dodi Lukebakio in Portugal in het oog van een storm terecht. De Rode Duivel zou het aan de stok hebben gekregen met zijn coach.

Na de wedstrijd tussen Benfica en Casa Pia was José Mourinho inderdaad bijzonder scherp voor zijn spelers op de persconferentie. The Special One vond onder meer dat sommigen van hen "het niet meer verdienden om te spelen" voor de club uit Lissabon.

Alles op de spits gedreven?

Verschillende Portugese dagbladen probeerden daarop te raden om welke spelers het ging, en Correio Da Manha beweerde dat Dodi Lukebakio een van hen was. Erger nog: de Belg zou tijdens de training in conflict zijn geraakt met Mourinho en de Portugese coach zou zelfs "Lukebakio hebben vernederd" voor de rest van de ploeg.

Uitspraken die Benfica allerminst bevielen. Op 11 april publiceerde de club daarom een officieel communiqué om deze beschuldigingen te ontkennen: "Benfica wil verduidelijken dat de informatie die vandaag in het Correio da Manhã is gepubliceerd, waarin staat dat coach José Mourinho speler Dodi Lukebakio voor de rest van de ploeg zou hebben vernederd, volledig onwaar is", valt te lezen in een mededeling overgenomen door Glorioso1904.

Geen conflict tussen Mourinho en Lukebakio

"Dit, evenals andere wilde speculaties die in het hierboven genoemde medium circuleerden, maakt deel uit van een schandalige campagne om Benfica te destabiliseren, en gaat bovendien gepaard met het systematisch negeren van de basisregels van de journalistieke ethiek", besluit het communiqué.


Een zeer goede zaak voor Dodi Lukebakio, die met drie goals in twee interlands terugkeerde van de nationale ploeg en nu zo goed als zeker lijkt van een plaats op het WK - als hij regelmatig speelt bij zijn club.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Primeira Liga
Primeira Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
SL Benfica
België
Dodi Lukebakio

Meer nieuws

Populairste artikels

Primeira Liga

 Speeldag 29
FC Famalicao FC Famalicao 1-1 Moreirense Moreirense
Vilafranquense Vilafranquense 1-1 Vitória Guimarães Vitória Guimarães
CD Santa Clara CD Santa Clara 0-2 Rio Ave Rio Ave
Estrela Amadora Estrela Amadora 0-1 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Alverca Alverca 3-1 Casa Pia AC Casa Pia AC
Braga Braga 1-0 Arouca Arouca
SL Benfica SL Benfica 2-0 Nacional Nacional
Estoril Estoril 1-3 FC Porto FC Porto
CD Tondela CD Tondela 2-2 Gil Vicente Gil Vicente

Nieuwste reacties

ontleder ontleder ontleder ontleder over 'Arthur Vermeeren maak mogelijk toptransfer naar de Premier League' Sheltie963 Sheltie963 over Voortbestaan Belgische profclub wordt in de volgende dagen beslist (en het ziet er niet goed uit) Dirk ie Dirk ie over 🎥 Senne Lammens zwaar aangepakt door zijn eigen kapitein (en niet omwille van de tegengoals) Dirk ie Dirk ie over 25 miljoen euro? 'Drie teams uit Premier League willen verrassende speler wegplukken bij Genk' mr Z mr Z over Adriano Bertaccini opgelucht, maar hij heeft ook iets te vertellen over zijn invallersstatuut Sedona Sedona over 'Anderlecht ontrolt groot plan om Nathan De Cat fit te krijgen voor bekerfinale' Joe Joe over Dilemma bij Anderlecht: Taravel weet wie De Cat moet vervangen, maar... situatie maakt het ingewikkeld Sedona Sedona over Slecht nieuws voor Rode Duivels: Napoli heeft harde beslissing over Romelu Lukaku genomen Luc Vandenberghe Luc Vandenberghe over Mist Bruggeling het WK? "Als hij zijn niveau had door kunnen trekken ..." Dog3 Dog3 over Alles is nu al bijna beslist in de Pro League: waar is de fameuze spanning van de Play-Offs gebleven? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved