"Hij werd vernederd": ligt Dodi Lukebakio overhoop met José Mourinho?

Na zijn terugkeer van de nationale ploeg, waar hij uitblonk, kwam Dodi Lukebakio in Portugal in het oog van een storm terecht. De Rode Duivel zou het aan de stok hebben gekregen met zijn coach.

Na de wedstrijd tussen Benfica en Casa Pia was José Mourinho inderdaad bijzonder scherp voor zijn spelers op de persconferentie. The Special One vond onder meer dat sommigen van hen "het niet meer verdienden om te spelen" voor de club uit Lissabon.

Alles op de spits gedreven?

Verschillende Portugese dagbladen probeerden daarop te raden om welke spelers het ging, en Correio Da Manha beweerde dat Dodi Lukebakio een van hen was. Erger nog: de Belg zou tijdens de training in conflict zijn geraakt met Mourinho en de Portugese coach zou zelfs "Lukebakio hebben vernederd" voor de rest van de ploeg.

Uitspraken die Benfica allerminst bevielen. Op 11 april publiceerde de club daarom een officieel communiqué om deze beschuldigingen te ontkennen: "Benfica wil verduidelijken dat de informatie die vandaag in het Correio da Manhã is gepubliceerd, waarin staat dat coach José Mourinho speler Dodi Lukebakio voor de rest van de ploeg zou hebben vernederd, volledig onwaar is", valt te lezen in een mededeling overgenomen door Glorioso1904.

Geen conflict tussen Mourinho en Lukebakio

"Dit, evenals andere wilde speculaties die in het hierboven genoemde medium circuleerden, maakt deel uit van een schandalige campagne om Benfica te destabiliseren, en gaat bovendien gepaard met het systematisch negeren van de basisregels van de journalistieke ethiek", besluit het communiqué.



Een zeer goede zaak voor Dodi Lukebakio, die met drie goals in twee interlands terugkeerde van de nationale ploeg en nu zo goed als zeker lijkt van een plaats op het WK - als hij regelmatig speelt bij zijn club.