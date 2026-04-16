Raman waarschuwt voor groot verschil tussen Anderlecht en Union

KV Mechelen begon met 1 op 6 aan de Champions' Play-offs en wil de rug graag rechten tegen Anderlecht dit weekend. Na de nederlaag tegen Union besefte Benito Raman al één ding heel goed.

"Het moet veel beter", zegt hij bij Het Laatste Nieuws. "We moeten allemaal een paar procent meer geven." Als dat niet gebeurt kan Malinwa 0 op 6 pakken, iets wat nog niet gebeurde dit seizoen. Raman weet wanneer KVM het meeste kans maakt op punten.

Benito Raman ziet werkpunt én gevaar richting duel met Anderlecht

"Als ons blok goed staat en we goed zijn op spelsituaties, is het aan ons om te scoren. Want als dat niet gebeurt, krijgen die topploegen sowieso één kans en straffen ze de kleinste fout af", gaat de aanvaller verder.

KV Mechelen kon op offensief vlak maar weinig tonen tegen Union SG, dit weekend moet dat in eigen huis anders zijn tegen Anderlecht. Raman ziet kansen, maar waarschuwt voor de paars-witte aanval.



"Anderlecht is gewoon beter aan de bal dan Union. Vooral van achteruit. Op het middenveld zijn ze evenwaardig, maar voorin is paars-wit dan weer veel beweeglijker. Met meer diepgang", besluit hij.