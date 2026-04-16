Waarom de transfer van een 13-jarige een nieuwe richting aangeeft bij Anderlecht

Johan Walckiers, clubwatcher Anderlecht
De komst van Darnell Kabongo van Antwerp naar RSC Anderlecht heeft wel wat in het jeugdcircuit. Die transfer gaat echter niet over één speler van dertien, dit gaat over een richting.

Want Anderlecht is al een tijd op zoek naar zichzelf. Niet alleen op het veld, maar ook in de fundamenten van de club. En daar hoort één duidelijke vraag bij: wat voor spelers willen ze eigenlijk opleiden?

Te veel lichtgewichten opgeleid

Jarenlang was het antwoord voorspelbaar. Techniek, vista, finesse. Het typische Neerpede-profiel. Spelers die het spel begrepen nog voor ze het uitvoerden. Maar tegelijk ook spelers die in het moderne topvoetbal soms iets tekortkwamen.

Want het voetbal is veranderd. Sneller, harder, directer. Wie vandaag boven wil meedraaien, moet meer hebben dan alleen techniek. En net daar wringt het schoentje al een tijd bij Anderlecht.

De zoektocht naar een krachtige spits is daar het beste voorbeeld van. Intern bleek dat profiel moeilijk te vinden. Of beter: het werd te weinig ontwikkeld. En dus willen ze bijsturen, want de conclusie is dat er nog te veel moet worden uitgegeven op de transfermarkt voor spelers die geen heel grote meerwaarde bieden.

Meer nadruk op duelkracht

Met Kabongo kiest Anderlecht bewust voor dat andere profiel. Fysiek sterk, aanwezig, doelgericht. Een spits die niet alleen kan combineren, maar ook kan domineren. Uiteraard zonder enige zekerheid dat die ontwikkeling zich gaat doorzetten of vertalen naar een spits voor de eerste ploeg.

Het past binnen een bredere correctie in Neerpede. Meer nadruk op duelkracht, op présence, op het vermogen om wedstrijden naar je hand te zetten. Zonder daarom het DNA los te laten.

Want laat dat duidelijk zijn: Anderlecht wil geen fabriek van krachtvoetballers worden. De bedoeling is net om het beste van twee werelden te combineren. Techniek én kracht, finesse én efficiëntie.

Enkel transfers van echte meerwaardes

Op langere termijn kadert dit in een duidelijke visie. Anderlecht wil minder afhankelijk worden van externe transfers en opnieuw meer spelers uit de eigen opleiding laten doorstromen naar de A-ploeg.

Op die manier hoopt de club gerichter te kunnen investeren op de transfermarkt: minder in de breedte, maar wel in echte versterkingen die het verschil maken. De komst van Kabongo is zo niet alleen een jeugdtransfer, maar ook een signaal van waar Anderlecht naartoe wil. En dat begint, zoals zo vaak, bij de jeugd.

