Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
Dit zijn de finalisten van de Europa League en de Conference League

Vanavond werden de terugwedstrijden in de halve finales van de Europa en de Conference League. En zo kennen we alle finalisten voor deze twee Europese bekers.

Eerder deze week plaatsten Arsenal en Paris Saint-Germain zich voor de finale van de Champions League. Vanavond werd ook bekend wie de finale van de Europa League en de Conference League zal spelen.

In de Europa League stonden de volgende twee wedstrijden vandaag op de agenda:

Aston Villa – Nottingham Forest 4-0 (heen 0-1, overall 4-1)

Iets na het halfuur zette Watkins Villa op voorsprong, waardoor alles te herdoen was. Op het uur maakte Buendia er vanop de stip 2-0 van. De 3-0 volgde meteen, maar werd afgekeurd voor buitenspel. Maar dat was slechts uitstel. In drie dolle minuten scoorde McGinn twee keer.

Freiburg – Braga 3-1 (heen 1-2, overall 4-3)

Al na zeven minuten moest Braga met zijn tienen verder. Dorgeles, die vorige week nog scoorde, haalde een thuisspeler neer en moest vervroegd gaan douchen. Goed tien minuten later profiteerde Freiburg al van de meerderheidssituatie.

Kübler scoorde in een warrige fase de 1-0. Vijf minuten voor rust zorgde Manzambi voor de virtuele kwalificatie. Opnieuw Kübler zorgde een kwartier voor tijd voor de 3-0. Pau Victor bracht tien minuten voor tijd de spanning terug (3-1).

Aston Villa en Freiburg spelen de finale. Ook in de Conference League werden de terugwedstrijden van de halve finales afgewerkt. Dit waren de matchen van vanavond:

Crystal Palace – Shaktar 2-1 (heen 3-1, overall 5-2)

Nog voor het half uur verzekerde Crystal Palace zich al van een finaleticket, door een eigen doelpunt van Pedrinho. Eguinaldo zette de bordjes echter tien minuten later weer in evenwicht. Vlak na de rust maakte Sarr er al snel 2-1 van.

Strasbourg – Rayo Vallecano 0-1 (heen 0-1, overall 0-2)

Zulawski zette de bezoekers vlak voor de rust op voorsprong. Strasbourg slaagde er niet meer in tegen te scoren, waardoor Crystal Palace en Rayo Vallecano de finale spelen.

De finale van de Conference League wordt op 27 mei gespeeld in Leipzig. De Europa League is een week eerder aan de beurt, op 20 mei in Istanboel. De Champions Leaguefinale gaat door op 30 mei, in Boedapest.

