Johan Walckiers
Anderlecht mist 3 spelers tegen Gent, Taravel onder de indruk van Sibierski
Bij Anderlecht draait alles stilaan rond de bekerfinale van volgende week tegen Union, maar volgens Jérémy Taravel mag de competitiewedstrijd van zondag op het veld van KAA Gent absoluut niet onderschat worden. 

Paars-wit wil eerst zekerheid over de vierde plaats en dus ook over een Europees ticket, vooraleer alle focus richting Heizel gaat.

Anderlecht niet met B-ploeg tegen Gent

Anderlecht trekt zondagmiddag naar Gent met een duidelijke opdracht: winnen. De Brusselaars voelen de druk in de strijd om plek vier en Taravel beseft dat zijn ploeg zich geen misstap meer kan veroorloven. “Het is uitgesloten dat we met een B-ploeg spelen”, maakte hij meteen duidelijk op zijn persconferentie. “Ik heb gelezen dat we veel zouden roteren, maar dat zal niet het geval zijn. Dit is een belangrijke wedstrijd.”

Toch zal de technische staf rekening houden met de fysieke belasting richting de bekerfinale van donderdag. Taravel gaf toe dat sommige spelers mogelijk minutenbeheer krijgen. “We moeten bepaalde spelers managen. Misschien speelt iemand zestig minuten in plaats van negentig. Dat zullen we bekijken tijdens de wedstrijd”, klonk het. “Maar we zullen wel de meest coherente ploeg opstellen.”

De coach beseft dat de finale onvermijdelijk in de hoofden van zijn spelers zit. Zelf maakte hij dat als speler ook mee. “Het is niet evident om iedereen gefocust te houden”, gaf hij toe. “Ik weet dat die finale ergens in het achterhoofd zit. Ik probeer de groep te kanaliseren. Intern spreken we voorlopig nog niet over die finale.”

Tegenstander Gent verwacht Taravel allesbehalve als een makkelijke klus. De Buffalo’s tonen volgens hem twee gezichten, maar blijven gevaarlijk. “Ze hebben een goede organisatie, snelle spelers en jongens die de bal kunnen bijhouden voorin. Het wordt niet eenvoudig om daar goed te voetballen.”

Op personeelsvlak blijft Anderlecht met enkele vraagtekens zitten. Nathan Saliba is nog niet inzetbaar door een heupprobleem, al hoopt de club hem klaar te krijgen voor donderdag. Ook Enrick Llansana ontbreekt nog. Moussa Diarra moet dan weer het protocol volgen na zijn hoofdblessure. Positief nieuws is er over Ali Maamar, die opnieuw beschikbaar is. Killian Sardella is geschorst.

Nog niet met Sibierski gesproken over toekomst

Daarnaast ging Taravel ook kort in op de eerste indrukken van nieuwe sportief directeur Antoine Sibierski. De interimcoach sprak opvallend positief over de Fransman. “Je voelt dat hij echte voetbalexpertise heeft. Het doet deugd om met iemand te praten die dicht bij het veld staat. Hij heeft die voetbalvezel in zich en is ook nederig”, aldus Taravel. “Hij observeert voorlopig en wil ons niet destabiliseren. Hij laat mij werken. We hebben al goede gesprekken gehad en delen veel waarden.”

Over zijn eigen toekomst wou Taravel voorlopig niets kwijt. “Daar hebben we nog niet over gesproken. We hebben nu cruciale wedstrijden voor de toekomst van de club. Ik denk zelf ook nog niet aan mijn toekomst.”

