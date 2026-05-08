Antwerp-trainer Oosting probeert te leren uit pijnlijke 0-5 en klampt zich voorts vast aan Janssen

Joseph Oosting keek zich vorige zondag de ogen uit. Het werd voor Antwerp een afstraffing van jewelste, waar coach en spelers moeten uit leren. Bij Antwerp hopen ze vooral dat Vincent Janssen fit geraakt voor het bezoek van Charleroi.

Een 0-5 om de oren krijgen: dat gebeurt gelukkig niet al te vaak. "Een hele lelijke uitslag", reflecteert Oosting nu volgens Gazet van Antwerpen. "Die is – zoals altijd – besproken, zowel in teamverband als individueel." Het is geen primeur voor Oosting. "Ik heb al wel zware thuisnederlagen meegemaakt, kan ik je vertellen. Twente – Feyenoord was vorig jaar 2-6."

Het trainersleven lijkt zo plots geen leuk bestaan. "Maar goed, ik probeer eruit te leren, al koop je er niets mee. We willen een reactie tonen. Dat verdient ons publiek en dat verdienen wij ook moet ik zeggen." Zo blijft Oosting het toch opnemen voor zijn spelersgroep. Mogelijk kan bij winst tegen Charleroi een van de coleiders bijgebeend worden.

Nog geen zekerheid over Janssen

Misschien kan Janssen, die vorig weekend een kleine ingreep onderging, de talisman van Antwerp worden. "Vincent traint weer mee. De insteek is dat hij er weer bij is, alleen kan ik dat niet met honderd procent zekerheid zeggen. Vorige week bestond de kans ook dat hij kon meedoen tegen Standard maar helaas moest hij afhaken", aldus Oosting.

De Nederlandse coach moest het na die 0-5 van vorig weekend flink ontgelden. Dat had niet alleen met het resultaat te maken. Bij deze score was de wedstrijd in elk geval beslist. Het had het publiek en Geoffry Hairemans een opkikker kunnen geven als Oosting de pas gerevalideerde speler had ingebracht. In plaats hiervan koos Oosting voor Benitez.

Welk Antwerp daagt op tegen Charleroi?



Daar komt bovenop dat Oosting resultaatgewijs de Antwerpse motor niet aan de praat krijgt, uitgezonderd een opflakkering vlak na de trainerswissel. In Play-off 2 was er dan toch plots een 9 op 9, maar Antwerp liet tegen Standard de kans liggen om een goede zaak te doen. Welk Antwerp krijgen we zondag te zien?