Club Brugge wil Union SG de loef afsteken en komt met stevige vernieuwing

Club Brugge is volop stappen aan het zetten richting de toekomst. Zoveel is duidelijk en zoveel zal duidelijk blijken. De komende weken, maanden en jaren zullen opnieuw stappen gezet worden met een vernieuwing van het Basecamp.

De komende zestien dagen gaat Club Brugge op zoek naar een nieuwe titel. Dat zou de twintigste worden, waardoor er een tweede ster kan komen. Een klein beetje extra opsmuk voor op de truitjes, het logo en de infrastructuur.

Club Brugge maakt werk van zijn infrastructuur

Maar ondertussen wordt er ook al werk gemaakt van de toekomst. De komende jaren zal er mogelijk nog meer jong talent komen bij Club Brugge - wie weet via het Basecamp in Westkapelle. Daar gaat alvast een grote verandering plaatsvinden.

De bedoeling is volgens Het Nieuwsblad dat het aantal datawetenschappers de komende maanden en jaren alleen maar stijgt. Daarbij hoort de uitbreiding van het Basecamp. Volgens de krant zal er een vernieuwd deel van het Basecamp voorgesteld worden op vrijdag.

Club Brugge gaat nog meer inzetten op data

Daar zou ook meer plaats gaan zijn voor medewerkers die zich gaan toespitsen op data. Op die manier moet datagestuurd werk nog belangrijker worden - ook teams als Union SG hebben al indruk gemaakt via datascouting.



"Het samenstellen van een kern is voor ons echt een wetenschappelijk werk”, vatte Verhaeghe het eerder dit seizoen alleszins wel samen. Het is dus zaak aan Club Brugge om via het vernieuwde Basecamp de volgende stappen te zetten in die ontwikkeling.