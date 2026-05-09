🎥 Christos Tzolis, absolute sterkhouder van Club Brugge in de play-offs, toch even te kijk gezet

Het is een open deur intrappen om te stellen dat Christos Tzolis voor Club Brugge al belangrijk geweest is in de play-offs. Toch kan zelfs de grootste smaakmaker eens te kijk worden gezet.

Enter Martijn Debbaut, de Belgische panna-speler en content creator. Hij heeft de beelden op Instagram geplaatst van een ontmoeting tussen hem en Tzolis op een evenement. "Tzolis deed mee aan de panna battle en dan is dit gebeurd!" Het vervolg laat zich al raden: Tzolis is alweer een voorbeeld van iemand die door Debbaut in de luren werd gelegd.

Debbaut, met een truitje van Tzolis als Grieks international aan, maakte er natuurlijk een wedstrijdje van tegen de echte Tzolis. Met allerlei schijnbewegingen trachtte Debbaut de profvoetballer op het verkeerde been te zetten. Hij sprak Tzolis dan ook vol zelfvertrouwen toe: "Herinner je je dit nog?" Het voetenwerk van beiden was niet mis, moeten we zeggen.

Tzolis had al bepaalde video's gezien

Debbaut probeerde op een gegeven moment de bal door de benen te spelen, maar Tzolis kon ze net op tijd sluiten. Dat krikte het vertrouwen bij de speler van Club Brugge dan weer op. Het bleek geen toeval te zijn. Tzolis nam het dan toch niet helemaal tegen een onbekende op. "Ik ken jou, hè. Ik heb jouw video's al gezien", zei Tzolis.

De man die al vijf keer scoorde in de play-offs daagde zijn tegenstander nog wat meer uit. "Je hebt een panna nodig, anders ga je verliezen." Dat was een slecht idee, want vervolgens kreeg Tzolis ... een panna om de oren. Ongetwijfeld een moment dat nog lang zal meegaan. In elk geval zal Tzolis blij zijn dat het hem niet op het veld overkomt.



Tzolis bezig aan sterke play-offs

Met zijn prestaties in de play-offs is alvast weinig mis. Tzolis heeft nog geen enkele minuut gemist in de Champions' Play-offs. Hij kwam al tot scoren tegen Anderlecht (zowel thuis als uit), STVV, KV Mechelen en Gent. Tzolis zou ook kunnen rekenen op interesse van AS Roma, maar de vraagprijs van Club ligt hoog.