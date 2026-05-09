Deze zomer grote kuis bij KAA Gent? "De analyses zijn gemaakt, druk is logisch"

Elke nederlaag komt de zesde plaats dichterbij voor KAA Gent. Na vorig seizoen was het nochtans alle hens aan dek voor de Buffalo's om niet opnieuw in dat straatje terecht te komen. De realiteit leert ons ondertussen dat het toch weer vrezen wordt voor zo'n doemscenario.

KAA Gent mag de komende drie weken nog spelen tegen RSC Anderlecht en Union SG in eigen huis en moet nog naar STVV en Club Brugge. Geen van die vier wedstrijden is een zekerheidje als het gaat over een overwinning voor De Buffalo's.

Rik De Mil besefte voor de start van de play-offs dat er nog werkpunten zijn en dat er nog veel werk op de plank ligt "We willen betere play-offs spelen dan vorig jaar", aldus de T1 van Gent toen. Slechter doen was wel bijna niet mogelijk, maar toch ...

Missie Europees voetbal blijft intact

De missie was en is Europees voetbal dit seizoen - daar wilden De Mil & co niet moeilijk over doen. Zonder te zweven wilden ze zo hoog mogelijk mikken. Zelfs de derde plaats werd even verhoopt, maar Europees voetbal was het doel.

Vorig seizoen werd één overbodige wedstrijd gewonnen en verder negen keer verloren, goed voor een 3 op 30. Dit seizoen werd al drie keer gelijkgespeeld, waardoor KAA Gent iets meer meespeelt in diverse wedstrijden. Maar de naakte cijfers zijn en blijven slecht: 3 op 18.

Werk aan de winkel voor Rik De Mil en Buffalo's

Het doemscenario loert dus om de hoek en de druk voor de thuiswedstrijd tegen RSC Anderlecht is groot. Als die wedstrijd niet gewonnen wordt, zal er flink gestunt moeten worden in de laatste drie wedstrijden om nog te mogen dromen van een Europees ticket.



De Buffalo's willen stappen zetten, maar tot op heden lijkt het eerder op ter plaatste trappelen allemaal. En dus staat er druk op de ketel, ook bij Rik De Mil. Dat beseft de coach van De Buffalo's dan ook maar al te goed in gesprek met de pers op de persconferentie voorafgaand aan de clash met RSC Anderlecht.

"De spelers beseffen wat er op het spel staat. De druk is daar en dat is ergens ook logisch voor een club als KAA Gent. Dat er druk is, is ergens logisch. Langs de andere kant zijn er ook heel wat jongens die nog nooit play-off 1 speelden en zelden met de druk moesten omgaan."

"Dat voel ik aan de jongens, maar dat is onderdeel van de stappen die ze moeten zetten in hun carrière. Die druk is vooral voor de coach, terwijl de spelers er op zo'n manier mee moeten omgaan dat ze op het veld in alle vrijheid hun ding kunnen doen. Die reactie gaan we nu wel moeten gaan tonen op het veld."

De analyses bij KAA Gent zijn gemaakt

"Het slechtste wat je kan doen is na een verliespartij in de negativiteit te gaan en ook in de evaluatie van de spelers dat ook te gaan doen. Hetzelfde om na een goed resultaat te positief te zijn. We hebben al heel wat analyses gemaakt en daarom moet je een constante houden."

"Soms spreken spelers door en ga je analyses aanpassen, maar het kan niet zijn dat er plots nog verrassingen gaan optreden. Er zijn al veel analyses gemaakt dus", lijkt ook het werk richting de zomer al volop bezig.