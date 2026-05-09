Brandon Mechele mikt op uniek record en geeft transferraad aan zijn ploegmaats

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Brandon Mechele mikt op uniek record en geeft transferraad aan zijn ploegmaats

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Brandon Mechele is op recordjacht. Aan dit tempo zal hij de komende jaren bij Club Brugge verder geschiedenis kunnen schrijven. Al is er natuurlijk ook nog ene Hans Vanaken, die hem voorafgaat. Mechele sprak met icoon Franky Van der Elst.

Franky Van der Elst speelde - in andere tijden weliswaar - liefst 619 duels voor Club Brugge. Daarmee is hij tot op heden nog steeds recordhouder, al komen een paar toppers stilaan dichterbij. Dany Verlinden staat nog steeds op twee met 570 wedstrijden.

Hans Vanaken is ondertussen Gert Verheyen voorbij als nummer drie met 560 wedstrijden, ondertussen komt ook Brandon Mechele stilaan op de deur kloppen. Hij zit al aan 545 wedstrijden en moet dus nog 74 wedstrijden inhalen.

Brandon Mechele heeft pittige doelen met Club Brugge

De komende twee seizoenen moet dat zeker lukken. "Het is echt een groot doel. Je moet de lat hoog leggen voor jezelf. Eigenlijk heb jij dat voor mij gedaan", aldus Mechele daarover tegen Van der Elst. "Gelukkig zijn de play-offs afgeschaft", lachte Van der Elst vervolgens in Het Nieuwsblad.

"Dat zijn toch zes matchen minder volgend jaar. Zo haal je mij nooit in. Nee serieus, je mag dat record afnemen. Ik heb er vrede mee. Ik denk ook dat het zal lukken. Je hebt net nog een jaar bijgetekend, zeker? Het is zo knap dat je samen met Hans Vanaken zo lang bij dezelfde ploeg blijft. Dat is eigenlijk niet meer van deze tijd."

Ook deze zomer opnieuw bouwwerken bij Club Brugge?

Mooie woorden van Franky Van der Elst aan Brandon Mechele. De speler van Club Brugge beseft wel dat het deze zomer opnieuw puzzelen zal worden voor hem en Hans Vanaken, want rondom hen zullen er opnieuw veel nieuwe spelers gaan bijkomen.

Lees ook... Sinds 1960 probeert STVV het al te doen op Jan Breydel ... en toch liggen er kansen, want ...

“Het wordt weer bouwen. De laatste jaren is het gelukt om opnieuw te starten met een competitieve ploeg. Nu zal het ook wel goed aflopen, zeker? Al lijkt het straks extreem te worden als je nu al alle geruchten hoort. Er kan zomaar een hele ploeg vertrekken", aldus Mechele. "Ik probeer tegen die jongens soms wel te zeggen dat het beter is om eerst bij Club nog een seizoen te bevestigen.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Club Brugge - STVV live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
STVV
Brandon Mechele

Meer nieuws

Sinds 1960 probeert STVV het al te doen op Jan Breydel ... en toch liggen er kansen, want ... Analyse

Sinds 1960 probeert STVV het al te doen op Jan Breydel ... en toch liggen er kansen, want ...

10:30
2
DONE DEAL: de oplossing voor het doelmannenprobleem? Club Brugge legt jonge goalie vast

DONE DEAL: de oplossing voor het doelmannenprobleem? Club Brugge legt jonge goalie vast

11:30
LIVE Club Brugge-STVV: Blauw-zwart verdedigt leidersplaats, welke doelman kiest Leko?

LIVE Club Brugge-STVV: Blauw-zwart verdedigt leidersplaats, welke doelman kiest Leko?

09:45
Ivan Leko zegt waar het op staat: "Dan kampioen"

Ivan Leko zegt waar het op staat: "Dan kampioen"

08:00
🎥 Christos Tzolis, absolute sterkhouder van Club Brugge in de play-offs, toch even te kijk gezet

🎥 Christos Tzolis, absolute sterkhouder van Club Brugge in de play-offs, toch even te kijk gezet

07:00
Aan superlatieven geen gebrek: Pep Guardiola steekt de loftrompet over Rode Duivel

Aan superlatieven geen gebrek: Pep Guardiola steekt de loftrompet over Rode Duivel

11:00
Johan Boskamp laat zich uit over de zaak Burgess: "Belachelijk"

Johan Boskamp laat zich uit over de zaak Burgess: "Belachelijk"

10:00
2
'Dit heeft Club Brugge-trainer Leko beslist over keepers Mignolet en Van den Heuvel'

'Dit heeft Club Brugge-trainer Leko beslist over keepers Mignolet en Van den Heuvel'

19:30
STVV speelt Europees voetbal: Wolke Janssens zegt welke tegenstander hij zeker wil

STVV speelt Europees voetbal: Wolke Janssens zegt welke tegenstander hij zeker wil

19:00
Sibierski wil jeugdspelers uit Neerpede in de A-kern zien: dit zijn de spelers die zouden kunnen doorbreken

Sibierski wil jeugdspelers uit Neerpede in de A-kern zien: dit zijn de spelers die zouden kunnen doorbreken

09:00
2
'Opvallende transfer op komst voor Vincent Janssen van Antwerp'

'Opvallende transfer op komst voor Vincent Janssen van Antwerp'

08:40
5
Mexico neemt "verontrustend signaal" voor het WK 2026: miljoenen kinderen getroffen

Mexico neemt "verontrustend signaal" voor het WK 2026: miljoenen kinderen getroffen

08:20
1
DONE DEAL: jong talent van RSC Anderlecht tekent eerste profcontract

DONE DEAL: jong talent van RSC Anderlecht tekent eerste profcontract

07:20
De Europese droom van Standard wordt groter: "Daarom hebben we het gedaan"

De Europese droom van Standard wordt groter: "Daarom hebben we het gedaan"

07:40
Ivan Leko - die knoop moet doorhakken - ziet één mankement bij Club Brugge dat hen nog dwars kan zitten

Ivan Leko - die knoop moet doorhakken - ziet één mankement bij Club Brugge dat hen nog dwars kan zitten

15:15
1
UPDATE: Real bestraft agressieve spelers en geeft maar liefst 1 miljoen euro boete

UPDATE: Real bestraft agressieve spelers en geeft maar liefst 1 miljoen euro boete

23:20
6
Wat een weerzien: Thorgan Hazard heeft Antoine Sibierski al een keertje laten zitten

Wat een weerzien: Thorgan Hazard heeft Antoine Sibierski al een keertje laten zitten

22:00
Met de groeten van Casper Nielsen: Standard zet Genk stevig onder druk en is nieuwe leider in Play-off 2

Met de groeten van Casper Nielsen: Standard zet Genk stevig onder druk en is nieuwe leider in Play-off 2

22:43
Hoezeer mag Club hopen? Vanderbiest nuanceert problemen Union (en vond penalty voor Gent niet terecht) Interview

Hoezeer mag Club hopen? Vanderbiest nuanceert problemen Union (en vond penalty voor Gent niet terecht)

21:00
Kompany verdedigt zich tegen kritiek op filosofie na uitschakeling Bayern en haalt Belgische afkomst aan

Kompany verdedigt zich tegen kritiek op filosofie na uitschakeling Bayern en haalt Belgische afkomst aan

21:30
Antwerp-trainer Oosting probeert te leren uit pijnlijke 0-5 en klampt zich voorts vast aan Janssen

Antwerp-trainer Oosting probeert te leren uit pijnlijke 0-5 en klampt zich voorts vast aan Janssen

20:30
2
Champions League-finale dreigt nu al nachtmerrie te worden voor Arsenal-fans, al zijn ze creatief

Champions League-finale dreigt nu al nachtmerrie te worden voor Arsenal-fans, al zijn ze creatief

20:00
2
Hans Vanaken is nu ook Gert Verheyen voorbij op weg naar ultieme blauw-zwarte geschiedenis

Hans Vanaken is nu ook Gert Verheyen voorbij op weg naar ultieme blauw-zwarte geschiedenis

08/05
10
Challenger Pro League op zijn kop gezet! RWDM Brussels zakt niet, Club NXT degradeert maar gaat in beroep

Challenger Pro League op zijn kop gezet! RWDM Brussels zakt niet, Club NXT degradeert maar gaat in beroep

18:30
162
Anthony Vanden Borre baalt na 12 jaar nog steeds over match met Rode Duivels: "Ik had het kunnen omdraaien"

Anthony Vanden Borre baalt na 12 jaar nog steeds over match met Rode Duivels: "Ik had het kunnen omdraaien"

18:00
1
"Het kan nog altijd dieper!" - Anderlecht bevestigt met deze statistiek de woorden van Wouter Vandenhaute

"Het kan nog altijd dieper!" - Anderlecht bevestigt met deze statistiek de woorden van Wouter Vandenhaute

17:30
België moet bezinnen nadat Mokio keuze voor nationale ploeg bevestigt: "Ze toonden eerder interesse"

België moet bezinnen nadat Mokio keuze voor nationale ploeg bevestigt: "Ze toonden eerder interesse"

18:10
15
Club Brugge wil Union SG de loef afsteken en komt met stevige vernieuwing

Club Brugge wil Union SG de loef afsteken en komt met stevige vernieuwing

08/05
2
🎥 "Wereldkampioen": daar is het volgende WK-nummer voor Rode Duivels, maar wat is nu het beste nummer?

🎥 "Wereldkampioen": daar is het volgende WK-nummer voor Rode Duivels, maar wat is nu het beste nummer?

17:20
Rik De Mil hard na nieuwe opdoffer: "Ik was verrast" en "Die spelers weten heel goed dat ze slecht waren"

Rik De Mil hard na nieuwe opdoffer: "Ik was verrast" en "Die spelers weten heel goed dat ze slecht waren"

16:10
1
Jean-Marie Pfaff wil iconisch shirt Maradona verkopen voor deze astronomische prijs en krijgt daar kritiek voor

Jean-Marie Pfaff wil iconisch shirt Maradona verkopen voor deze astronomische prijs en krijgt daar kritiek voor

16:37
8
La Louvière heeft niet getalmd: ex-Anderlecht-coach op het punt om Frédéric Taquin op te volgen

La Louvière heeft niet getalmd: ex-Anderlecht-coach op het punt om Frédéric Taquin op te volgen

15:45
3
Anderlecht mist 3 spelers tegen Gent, Taravel onder de indruk van Sibierski

Anderlecht mist 3 spelers tegen Gent, Taravel onder de indruk van Sibierski

14:50
Gaat Vincent Kompany Club Brugge-jeugdproduct halen? Rode Duivel in vizier van Bayern München

Gaat Vincent Kompany Club Brugge-jeugdproduct halen? Rode Duivel in vizier van Bayern München

13:40
17
Kompany moet sterspeler alweer missen en die krijgt nu zware kritiek

Kompany moet sterspeler alweer missen en die krijgt nu zware kritiek

14:10
Anderlecht haalt "economische onzekerheid" aan als reden om abonnementsprijzen niet te verlagen, fans kwaad

Anderlecht haalt "economische onzekerheid" aan als reden om abonnementsprijzen niet te verlagen, fans kwaad

13:09
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 7
Club Brugge Club Brugge 20:45 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 10/05 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 10/05 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 7
Standard Standard 2-1 OH Leuven OH Leuven
Antwerp Antwerp 10/05 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 10/05 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 7

Nieuwste reacties

TatstOn TatstOn over Mexico neemt een opvallende beslissing voor het WK 2026: miljoenen kinderen getroffen TatstOn TatstOn over Sibierski wil jeugdspelers uit Neerpede in de A-kern zien: dit zijn de spelers die zouden kunnen doorbreken Wim de Ruyter Wim de Ruyter over Anderlecht verdedigt abonnementsprijzen die onder vuur liggen: "Economische onzekerheid" TatstOn TatstOn over "Competitievervalsing, Club moet kampioen worden": Olivier Deschacht blijft met scherp schieten Wim de Ruyter Wim de Ruyter over "Ik was er klaar voor": hoe Anderlecht miljoenen door het raam gooide met deze vondst van Kompany Strider Strider over Johan Boskamp laat zich uit over de zaak Burgess: "Belachelijk" bompi55 bompi55 over 'Opvallende transfer op komst voor Vincent Janssen van Antwerp' JaKu JaKu over Sinds 1960 probeert STVV het al te doen op Jan Breydel ... en toch liggen er kansen, want ... Asgeir Sigurvinsson Asgeir Sigurvinsson over Standard - OH Leuven: 2-1 zimbo zimbo over Ivan Leko - die knoop moet doorhakken - ziet één mankement bij Club Brugge dat hen nog dwars kan zitten Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved