Brandon Mechele mikt op uniek record en geeft transferraad aan zijn ploegmaats

Brandon Mechele is op recordjacht. Aan dit tempo zal hij de komende jaren bij Club Brugge verder geschiedenis kunnen schrijven. Al is er natuurlijk ook nog ene Hans Vanaken, die hem voorafgaat. Mechele sprak met icoon Franky Van der Elst.

Franky Van der Elst speelde - in andere tijden weliswaar - liefst 619 duels voor Club Brugge. Daarmee is hij tot op heden nog steeds recordhouder, al komen een paar toppers stilaan dichterbij. Dany Verlinden staat nog steeds op twee met 570 wedstrijden.

Hans Vanaken is ondertussen Gert Verheyen voorbij als nummer drie met 560 wedstrijden, ondertussen komt ook Brandon Mechele stilaan op de deur kloppen. Hij zit al aan 545 wedstrijden en moet dus nog 74 wedstrijden inhalen.

Brandon Mechele heeft pittige doelen met Club Brugge

De komende twee seizoenen moet dat zeker lukken. "Het is echt een groot doel. Je moet de lat hoog leggen voor jezelf. Eigenlijk heb jij dat voor mij gedaan", aldus Mechele daarover tegen Van der Elst. "Gelukkig zijn de play-offs afgeschaft", lachte Van der Elst vervolgens in Het Nieuwsblad.

"Dat zijn toch zes matchen minder volgend jaar. Zo haal je mij nooit in. Nee serieus, je mag dat record afnemen. Ik heb er vrede mee. Ik denk ook dat het zal lukken. Je hebt net nog een jaar bijgetekend, zeker? Het is zo knap dat je samen met Hans Vanaken zo lang bij dezelfde ploeg blijft. Dat is eigenlijk niet meer van deze tijd."

Ook deze zomer opnieuw bouwwerken bij Club Brugge?

Mooie woorden van Franky Van der Elst aan Brandon Mechele. De speler van Club Brugge beseft wel dat het deze zomer opnieuw puzzelen zal worden voor hem en Hans Vanaken, want rondom hen zullen er opnieuw veel nieuwe spelers gaan bijkomen.



“Het wordt weer bouwen. De laatste jaren is het gelukt om opnieuw te starten met een competitieve ploeg. Nu zal het ook wel goed aflopen, zeker? Al lijkt het straks extreem te worden als je nu al alle geruchten hoort. Er kan zomaar een hele ploeg vertrekken", aldus Mechele. "Ik probeer tegen die jongens soms wel te zeggen dat het beter is om eerst bij Club nog een seizoen te bevestigen.”