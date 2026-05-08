Aernout Van Lindt
Hans Vanaken is nu ook Gert Verheyen voorbij op weg naar ultieme blauw-zwarte geschiedenis
Club Brugge gaat op zoek naar zijn twintigste titel en zijn tweede ster. Met Hans Vanaken uiteraard, die onlangs een contractverlenging tekende bij blauw-zwart. En op die manier klaar is om geschiedenis te schrijven bij Club Brugge.

Club Brugge zal ook dit weekend rekenen op Hans Vanaken tegen STVV. De sterkhouder van blauw-zwart is van groot belang voor Club Brugge en dat heeft iedereen steeds meer door. Als hij eens mogelijk een of meerdere weken buiten strijd is, zorgt dat meteen voor paniek.

De metronoom op het middenveld speelt al sinds jaar en dag voor Club Brugge en zal dat ook de komende jaren doen. Nog niet eens zolang geleden verlengde hij - net als Brandon Mechele - nog zijn contract bij de Bruggelingen tot juni 2028.

De 33-jarige Hans Vanaken speelt sinds 2015 voor Club Brugge en bouwt al meer dan een decennium mee aan het succesverhaal van blauw-zwart. Met zes landstitels, een Beker van België en vijf Supercups heeft hij een rijk palmares opgebouwd. In 2018, 2019 en 2024 won hij bovendien de Gouden Schoen en hij werd twee keer verkozen tot Profvoetballer van het Jaar.

Met meer dan 100 assists en 150 doelpunten is hij in heel veel wedstrijden voor Club Brugge al van groot belang geweest. Hij kan nu de komende twee jaar verder gaan werken aan geschiedenis schrijven voor blauw-zwart.

Slechts twee spelers hebben meer matchen voor Club Brugge gespeeld

Niet enkel met de club door prijzen te pakken, maar ook op individuele basis. Afgelopen weekend wist hij opnieuw een mijlpaal te ronden. Vanaken speelde al zijn 460e wedstrijd voor Club Brugge, waardoor hij nu ook Gert Verheyen voorbij is in de 'stand'.

Enkel Franky Van der Elst (619 wedstrijden voor blauw-zwart) en doelman Dany Verlinden (570 wedstrijden) blijven Vanaken nog voor. De Limburger lijkt dus klaar om volgend seizoen al een gooi te doen naar de scepter van Van der Elst - een lang Europees avontuur kan daarbij van pas komen. Ook Brandon Mechele is overigens op komst in de ranglijst.

