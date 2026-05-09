Erg vervelende timing: opdoffer voor Club Brugge-speler op een heel slecht moment

Kevin Vanbuggenhout, voetbaljournalist
Een Club Brugge-speler krijgt in de laatste rechte lijn met een opdoffer te maken. Die komt vooral voor hem persoonlijk op een erg slecht moment. Door de match tegen STVV te missen, is het moeilijk voor Onyedika om zijn basisplaats weer op te eisen. De middenvelder is geblesseerd geraakt.

Club Brugge moet het vanavond tegen Sint-Truiden stellen zonder Raphael Onyedika. Dat is toch een streep door de rekening. Voor Club, maar zeker voor Onyedika zelf. De 25-jarige Nigeriaan was voor de verdediging een onbetwiste titularis bij blauw-zwart, tot Hugo Vetlesen hem een paar weken geleden met sterke prestaties naar de bank verwees. 

Tegen KV Mechelen, Gent en Anderlecht geraakte Onyedika achtereenvolgens in drie wedstrijden nooit aan twintig minuten speeltijd. Vetlesen is echter geschorst tegen STVV. Het leed geen twijfel dat Ivan Leko Aleksandar Stankovic een rijtje hoger zou schuiven en zou ruimte zou maken om Onyedika op te nemen in de basiself.

Bij de bekendmaking van de opstelling van Club Brugge was er echter geen spoor van Onyedika op het wedstrijdblad. "Onyedika is niet tijdig fit geraakt", meldde Club op sociale media. Wat is er juist met hem aan de hand? Ivan Leko heeft voor aanvang van de wedstrijd in elk geval wat meer informatie verschaft voor de camera van DAZN.

"Onyedika heeft een lichte blessure op training opgelopen gisteren", meldde Leko. Daardoor bracht de trainer Cisse Sandra aan de aftrap. Onyedika zal wel zwaar balen. Als hij zaterdagavond 90 minuten kon spelen en een sterke prestatie kon neerzetten, opende dat voor hem misschien de weg om zijn basisplaats weer op te eisen.

Concurrentiestrijd tussen Onyedika en Vetlesen

Nu gaat die mogelijkheid aan hem voorbij. Vanaf de volgende partij mag Vetlesen in de ploeg verwacht worden. Daarnaast moet sowieso nog blijken of de averij niet zo erg is dat Onyedika meerdere wedstrijden moet missen, maar daar lijkt het gelukkig voor hem momenteel niet op. 

Play-off 1

 Speeldag 7
Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 10/05 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 10/05 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 7
Standard Standard 2-1 OH Leuven OH Leuven
Antwerp Antwerp 10/05 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 10/05 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 7

