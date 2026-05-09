Kanga opnieuw uitgefloten: Rik De Mil legt uit waarom hij hem wisselde in Mechelen (en wat met Anderlecht?)

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
KAA Gent speelt dit weekend thuis tegen RSC Anderlecht misschien wel zijn laatste kans uit om dit seizoen nog Europees voetbal te kunnen spelen. De vraag is of Rik De Mil in de spits opnieuw voor Wilfried Kanga zal gaan kiezen.

Rik De Mil greep vorige week tijdens de wedstrijd op bezoek bij KV Mechelen stevig in met de wissels van Wilfried Kanga, Max Dean en Michal Skóraś. “Die spelers weten zelf ook heel goed dat ze niet goed waren. Ze beseften ook dat het logisch was dat ze vervangen werden."

De T1 van KAA Gent was streng voor een aantal van zijn spelers, al gaf hij op zijn persconferentie ook aan dat hij er evengoed en makkelijk zes had kunnen wisselen tegen Malinwa. De spelers waren stil en ontgoocheld tijdens de week, maar ook gretig.

Supporters van KAA Gent blijven fluiten op Kanga

En dus moet er beterschap komen tegen RSC Anderlecht. Voor het thuispubliek wordt dat ook een belangrijke wedstrijd. In Mechelen waren ze opnieuw vooral kritisch voor Kanga, terwijl bijvoorbeeld Dean met veel meer lijkt weg te komen.

Kanga is nochtans de clubtopschutter dit seizoen. En er was al eerder kritiek op hem door de fans en toen was De Mil daarover nochtans zeer duidelijk. De coach had de supporters aangemaand zoiets niet meer te doen. 

Wilfried Kanga moet focussen op zichzelf

"Hij is mentaal sterk en de spelers en de staff staan achter hem. Dat kan hem ook gaan helpen", sprak De Mil toen ook uit. Een paar weken later lijken we echter opnieuw in hetzelfde vaarwater te zitten - of wat denkt de coach nu?

Lees ook... Deze zomer grote kuis bij KAA Gent? "De analyses zijn gemaakt, druk is logisch"

"Ik probeer altijd vanuit hetgeen dat ik zie te handelen", aldus De Mil op zijn persconferentie. "We zijn met Kanga iedere week bezig, zoals we ook met Cissé bezig zijn. De situatie in ons stadion maakt het niet makkelijker, maar het zijn zaken waar we mee moeten omgaan. Wilfried moet zich focussen op zichzelf en zorgen dat hij goed presteert. Ik ga hem niet vervangen omdat er supporters fluiten, hij was gewoon niet goed in Mechelen."

