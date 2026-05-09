"Onrustwekkend": Bossie met mooie woorden voor STVV ... en stevige kritiek voor Genk

STVV staat nog steeds knap derde in de Champions' Play-offs. Dat moet ook de ogen uitsteken van (de supporters van) KRC Genk, dat nog vol aan de bak moet om de Europe Play-offs naar hun hand te zetten. Johan Boskamp vreest een beetje voor de zaak, zoveel is duidelijk.

Voor STVV wordt het een moeilijke wedstrijd op bezoek bij Club Brugge op zaterdagavond. Als ze daar ook zouden winnen, dan mag er nog een beetje gedroomd worden van de top-2 en zou de derde plaats ook zeker zijn.

Anders wordt het misschien toch nog een klein beetje naar achteren kijken, al zou (minstens) de derde plaats op basis van het voetbal dit seizoen meer dan terecht zijn. Of ze iets kunnen rapen op bezoek bij Club Brugge? Daar vreest Johan Boskamp voor.

STVV zal niet kunnen stunten in Brugge

“Ik verwacht een leuk potje tussen de twee best voetballende teams van de competitie. Maar eerlijk? Ik denk niet dat Club zich gaat laten verrassen. Zeker niet na vorig weekend. Ze gaan op hun hoede zijn", aldus de Nederlander in zijn analyse bij Het Belang van Limburg.

De cijfers geven Boskamp natuurlijk gelijk: van de vorige 47 competitiewedstrijden op Jan Breydel tussen Club Brugge en STVV wonnen de Kanaries er ... nul. Amper zeven keer konden ze een puntje pakken, dus is blauw-zwart historisch gezien grote favoriet om ook dit jaar 'gewoon' de punten te pakken in eigen huis.

Johan Boskamp maakt zich zorgen in KRC Genk

Toch blijft STVV sowieso de trots van Limburg dit seizoen, want met KRC Genk gaat het heel wat minder. Zij stonden na zes speeldagen naast Westerlo en Standard in de Europe Play-offs en hebben dus nog heel wat werk aan de winkel.





“Dit is echt een seizoen om heel snel te vergeten voor Genk. Na zes maanden heeft Nicky Hayen er nog steeds geen lijn in gekregen. Dat vind ik onrustwekkend. Sinds januari zijn ze nog geen stap verder geraakt. Dan moet je in de zomer toch eens terug naar de tekentafel om te kijken hoe je het volgend seizoen wilt aanpakken", aldus nog Boskamp.