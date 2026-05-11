Antoine Sibierski prikkelt spelers van Anderlecht nu al, Bertaccini legt uit

Johan Walckiers, clubwatcher Anderlecht
De spelers van Anderlecht lijken wakker geschud door de komst van Antoine Sibierski. Dat gevoel leefde ook duidelijk bij Adriano Bertaccini na het 1-1-gelijkspel op het veld van Gent. De aanvaller gaf zelfs toe dat de aanwezigheid van de Fransman op de bank een extra effect had.

Anderlecht pakte in moeilijke omstandigheden een belangrijk punt in Gent. Paars-wit speelde een volledige tweede helft met tien man na de uitsluiting van Mihajlo Cvetkovic, maar hield uiteindelijk stand. Vooral de mentaliteit waarmee de Brusselaars bleven vechten, stemde Bertaccini tevreden.

Het voetbal van de eerste helft en de mentaliteit van de tweede

“Gezien de omstandigheden is dit een heel goed resultaat”, klonk het bij de aanvaller. “We zullen het voetbal van onze eerste helft én de mentaliteit van de tweede helft nodig hebben om Union te kloppen.”

Daarmee verwees Bertaccini uiteraard al naar de bekerfinale van donderdag, waar Anderlecht absoluut een prijs wil pakken na opnieuw een woelig seizoen. In de eerste helft liet paars-wit inderdaad degelijk voetbal zien, terwijl na rust vooral karakter werd getoond.

Bertaccini zelf stond ook bijna op het scorebord met een spectaculaire omhaal. De aanvaller probeerde het instinctief. “Dat is het gevoel van een spits”, glimlachte hij. “Wanneer een aanvaller vertrouwen heeft, probeert hij soms onwaarschijnlijke dingen.”

Toch was niet alles perfect. Bij de Gentse gelijkmaker vroeg Bertaccini zich openlijk af of hij defensief meer had moeten doen. “Het klopt dat het mijn man was die scoorde”, gaf hij toe. “Maar hij stond bijna op de doellijn. Moet je als linker aanvaller zó laag verdedigen? Als de staf zegt van wel, dan neem ik mijn verantwoordelijkheid. Maar persoonlijk vind ik niet dat ik zo diep moet terugplooien.”

Ook over de rode kaart van Cvetkovic had Bertaccini een duidelijke mening. Volgens hem ging het vooral om een jeugdzonde van de jonge Serviër. “Dat is een fout van de jeugd”, aldus Bertaccini. “Heel veel spelers hebben zoiets al meegemaakt, ik ook. Dat hoort bij het leerproces.”

Na het laatste fluitsignaal liep de frustratie bij Gent nog hoog op, wat leidde tot wat duw- en trekwerk tussen beide ploegen. Bertaccini sprong meteen op de bres voor zijn ploegmaats. “Blijkbaar was iemand van Gent niet tevreden dat ze geen drie punten hadden gepakt”, zei hij scherp. “Hij ging zich afreageren op Degreef, die op de grond lag. Dan is het normaal dat wij onze ploegmaat beschermen. Als die speler niet tevreden was, moest hij maar winnen.”

Het Sibierski-effect

Maar het meest opvallende kwam misschien wel toen Bertaccini sprak over de impact van Sibierski. De nieuwe sterke man van Anderlecht zat voor het eerst nadrukkelijk rond de ploeg en dat zorgde duidelijk voor extra motivatie binnen de kleedkamer. “Als speler wil je jezelf tonen wanneer er een nieuwe sportieve baas aankomt”, gaf Bertaccini eerlijk toe.

Het lijkt meteen een eerste teken dat Sibierski zijn effect niet mist. De Fransman predikte de voorbije dagen discipline, mentaliteit en eenheid binnen de club. Blijkbaar voelen de spelers nu al dat er een nieuwe wind waait in Neerpede.

Voor Bertaccini persoonlijk was het bovendien een emotionele week. Donderdag werd hij vader van dochtertje Diana. “Ik speelde voor haar”, zei hij met een glimlach. “Nee, ik heb de bal nog niet onder mijn truitje gestoken. Ik wacht nog op een echt doelpunt. Hopelijk komt dat donderdag.”

