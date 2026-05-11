Een houding die een aanvoerder van Anderlecht onwaardig is... of precies wat er nodig is?

Colin Coosemans zorgde zondag tijdens en na KAA Gent-Anderlecht voor heel wat commotie. De aanvoerder van RSCA was provocerend, hanteerde allerlei trucjes en ging in zijn gedrag over de schreef, maar kan je hem dat kwalijk nemen?

Wie zondag in de Planet Group Arena verrast was door de houding van Colin Coosemans, heeft de voorbije jaren niet echt goed opgelet. Ja, de doelman van paars-wit ging dit keer wat verder dan in het verleden, de omstandigheden indachtig, maar dergelijk gedrag is voor hem heel gewoon: tijdrekken, provoceren, na het laatste fluitsignaal voor heisa zorgen - en heel recent nog: vraag maar aan Keisuke Goto wat hij ervan vindt.

Dat neemt niet weg dat je die houding verwerpelijk kunt vinden. Op de beelden is bijvoorbeeld duidelijk te zien dat Coosemans zelf het contact zocht met Abdelkahar Kadri om zich vervolgens op de grond te rollen en om de tussenkomst van de verzorgers te vragen. Zelfs sommige Anderlecht-supporters namen op sociale media openlijk afstand van hun kapitein.

"Coosemans is het perfecte voorbeeld van hoe diep dit RSCA gezakt is. Dat deze man kapitein is en een contractverlenging kreeg, is complete waanzin", valt onder meer te lezen. Een reactie uit vele: deze zondag ging Coosemans voor enorm veel RSCA-supporters te ver.

Alle eer aan hen, en uiteindelijk beweert de club zelf hoge fairplaynormen te hebben: de slogan "Noblesse Oblige" die enkele jaren geleden werd ingevoerd, zegt niets anders. Maar er is adel en er is naïviteit. Woorden van Edward Still, ex-assistent en kortstondig interim-T1 van paars-wit, in La Dernière Heure: "Anderlecht heeft een kleedkamer vol toffe gasten. Maar dat was misschien net een van onze problemen: zonder sterke persoonlijkheden heb je soms een te brave groep".

Coosemans heeft het karakter dat Anderlecht nodig heeft

Zelfs in de grote jaren 2000 van Sporting had de RSCA-kleedkamer altijd wel een of andere "rotzak". Zonder zo ver te gaan als Coosemans deze zondag, stond Silvio Proto er ook om bekend te provoceren; als kapitein had Olivier Deschacht het nodige venijn. Om nog te zwijgen van een Marcin Wasilewski, idool van het Astridpark... maar als speler zo schofterig als maar kan.

De situatie van RSCA, dat donderdag de kaap van 10 jaar zonder trofee rondt als het de finale niet wint, is te precair om te dromen van een voorbije "klasse", en dan nog bekeken door een vertekenende bril. Colin Coosemans is misschien wel de enige rotzak in de huidige Anderlecht-kern, maar als drie of vier andere spelers wat meer karakter hadden, zou hij misschien minder ver moeten gaan om zijn groep te beschermen. Colin Coosemans gedraagt zich, terecht of onterecht naargelang de gevoeligheden, zoals hij het vandaag nodig acht in een club die schreeuwt om grinta.

Donderdag staan er aan de overkant meer dan één rotzak. Zelfs de op papier meest "onschuldige" Unionist heeft die mentaliteit in zijn DNA opgenomen die de bewoners van het Dudenpark tot de topploeg heeft gemaakt die ze sinds hun terugkeer naar 1A zijn geworden. De Anderlecht-spelers zullen zich (een beetje) door hun kapitein moeten laten inspireren en hun spel verharden om een kans te maken.