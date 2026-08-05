Erg pijnlijk verhaal: hoe Jan Vertonghen heeft leren relativeren?

Jan Vertonghen is sinds zijn voetbalcarrière met heel wat zaken bezig. En in die optiek ziet de toekomst er voor hem mooi uit. Onder de vleugels van Vincent Mannaert leert hij snel bij binnen de Belgische voetbalbond en hij doet nog veel meer.

Jan Vertonghen heeft al heel wat watertjes doorzwommen. Daarbij waren er hoogtepunten, maar evenzeer dieptepunten. Daar is hij nu op teruggekomen in een uitgebreid interview met Het Laatste Nieuws. Het lijkt er ook op dat er veel relativeringsvermogen is gekomen bij de gewezen Rode Duivel en speler van onder meer Ajax Amsterdam en Anderlecht.

Daarbij verwijst hij onder meer naar het overlijden van zijn vader, dat hem heeft doen inzien of heeft geleerd dat hij moet genieten van het leven. "Een paar jaar geleden hebben we ook afscheid moeten nemen van mijn schoonzus. Dat had ook een impact op mij. Ik heb mijn papa nog gekend tot mijn negentiende, haar kindjes waren op dat moment drie en vijf. Alles is zo relatief ... Er zijn nu maar weinig dingen waarin ik mij nog druk kan maken."

Jan Vertonghen neemt geen blad voor de mond

Toch waren er ook momenten dat de 'voetballer' Jan Vertonghen niet gelukkig was. Dat viel vooral op in zijn eerste weken bij Anderlecht, al had dat volgens Vertonghen vooral te maken met hoe er aan zijn carrière bij Benfica een lelijk einde kwam. "Als clubleider zou ik het nooit zo hebben aangepakt", verwees hij naar het feit dat hij pas op de laatste dag van de mercato te horen kreeg dat hij niet meer zou spel voor de Portugezen.

Op dat moment werkte de vrouw van Jan Vertonghen - Sophie - gewoon in Portugal. Zij dacht dat het gezin gewoon in Lissabon zou blijven en plots kwam Anderlecht op de proppen. Het was een keuze die Vertonghen moest maken in functie van zijn carrière.

De moeilijkste weken voor Jan Vertonghen?

"Ik vond dat ontzettend moeilijk omdat ik het gevoel had dat ik mijn vrouw en kinderen wegtrok uit een omgeving waar ze heel gelukkig waren", geeft Vertonghen nu toe. Hij liet zijn medische testen toen zelfs even uitstellen, omdat hij eerst naar zijn kinderen op surfkamp in Lissabon moest gaan om hen te vertellen dat ze naar België zouden gaan.





Slotsom: "Voor mij waren die eerste weken bij Anderlecht de moeilijkste in mijn carrière als voetballer. Volgens mij is dat gevoel pas verdwenen na het WK van 2022 in Qatar. Omdat ik toen zag dat mijn kinderen en mijn vrouw, die vrij snel werk heeft gevonden in Antwerpen, ook in België gelukkig waren."