Erg pijnlijk verhaal: hoe Jan Vertonghen heeft leren relativeren?

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| Reageer
Erg pijnlijk verhaal: hoe Jan Vertonghen heeft leren relativeren?
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Jan Vertonghen is sinds zijn voetbalcarrière met heel wat zaken bezig. En in die optiek ziet de toekomst er voor hem mooi uit. Onder de vleugels van Vincent Mannaert leert hij snel bij binnen de Belgische voetbalbond en hij doet nog veel meer.

Jan Vertonghen heeft al heel wat watertjes doorzwommen. Daarbij waren er hoogtepunten, maar evenzeer dieptepunten. Daar is hij nu op teruggekomen in een uitgebreid interview met Het Laatste Nieuws. Het lijkt er ook op dat er veel relativeringsvermogen is gekomen bij de gewezen Rode Duivel en speler van onder meer Ajax Amsterdam en Anderlecht.

Daarbij verwijst hij onder meer naar het overlijden van zijn vader, dat hem heeft doen inzien of heeft geleerd dat hij moet genieten van het leven. "Een paar jaar geleden hebben we ook afscheid moeten nemen van mijn schoonzus. Dat had ook een impact op mij. Ik heb mijn papa nog gekend tot mijn negentiende, haar kindjes waren op dat moment drie en vijf. Alles is zo relatief ... Er zijn nu maar weinig dingen waarin ik mij nog druk kan maken."

Jan Vertonghen neemt geen blad voor de mond

Toch waren er ook momenten dat de 'voetballer' Jan Vertonghen niet gelukkig was. Dat viel vooral op in zijn eerste weken bij Anderlecht, al had dat volgens Vertonghen vooral te maken met hoe er aan zijn carrière bij Benfica een lelijk einde kwam. "Als clubleider zou ik het nooit zo hebben aangepakt", verwees hij naar het feit dat hij pas op de laatste dag van de mercato te horen kreeg dat hij niet meer zou spel voor de Portugezen.

Op dat moment werkte de vrouw van Jan Vertonghen - Sophie - gewoon in Portugal. Zij dacht dat het gezin gewoon in Lissabon zou blijven en plots kwam Anderlecht op de proppen. Het was een keuze die Vertonghen moest maken in functie van zijn carrière.

De moeilijkste weken voor Jan Vertonghen?

"Ik vond dat ontzettend moeilijk omdat ik het gevoel had dat ik mijn vrouw en kinderen wegtrok uit een omgeving waar ze heel gelukkig waren", geeft Vertonghen nu toe. Hij liet zijn medische testen toen zelfs even uitstellen, omdat hij eerst naar zijn kinderen op surfkamp in Lissabon moest gaan om hen te vertellen dat ze naar België zouden gaan.

Slotsom: "Voor mij waren die eerste weken bij Anderlecht de moeilijkste in mijn carrière als voetballer. Volgens mij is dat gevoel pas verdwenen na het WK van 2022 in Qatar. Omdat ik toen zag dat mijn kinderen en mijn vrouw, die vrij snel werk heeft gevonden in Antwerpen, ook in België gelukkig waren."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Anderlecht
België
Jan Vertonghen

Meer nieuws

'RSC Anderlecht blaast opvallende piste nieuw leven in'

'RSC Anderlecht blaast opvallende piste nieuw leven in'

08:00
DONE DEAL: gebeden Rik De Mil meteen verhoord

DONE DEAL: gebeden Rik De Mil meteen verhoord

10:01
'KV Mechelen twijfelt over jeugdspeler Anderlecht: Nederlanders kloppen op tafel'

'KV Mechelen twijfelt over jeugdspeler Anderlecht: Nederlanders kloppen op tafel'

08:30
1
Waarom Ivan Leko geen Nederlands spreekt in het voetbal: "Heeft me pijn gedaan"

Waarom Ivan Leko geen Nederlands spreekt in het voetbal: "Heeft me pijn gedaan"

09:30
Transfer of blessure? David Hubert laat zich uit over afwezige sterkhouder

Transfer of blessure? David Hubert laat zich uit over afwezige sterkhouder

07:30
Krijgt hij de kans om mee te bouwen? Marc Overmars praat over zijn eigen toekomst bij Antwerp FC

Krijgt hij de kans om mee te bouwen? Marc Overmars praat over zijn eigen toekomst bij Antwerp FC

07:00
1
KRC Genk volgt met argusogen: Limburgers kunnen miljoenen verdienen aan transfer van Mika Godts naar PSG

KRC Genk volgt met argusogen: Limburgers kunnen miljoenen verdienen aan transfer van Mika Godts naar PSG

23:00
Vader Karetsas legt uit waarom Kos Karetsas voor Borussia Dortmund koos én Engelse interesse bewust afwimpelde

Vader Karetsas legt uit waarom Kos Karetsas voor Borussia Dortmund koos én Engelse interesse bewust afwimpelde

22:30
2
Union geeft zege in blessuretijd nog uit handen: zure 3-3 tegen Bodø/Glimt na pijnlijke stilstaande fases

Union geeft zege in blessuretijd nog uit handen: zure 3-3 tegen Bodø/Glimt na pijnlijke stilstaande fases

21:59
Dévy Rigaux haalde meteen zijn oogappel binnen: waarom Feyenoord zo hard gelooft in Belgisch toptalent 

Dévy Rigaux haalde meteen zijn oogappel binnen: waarom Feyenoord zo hard gelooft in Belgisch toptalent 

22:00
1
'Arsenal doet poging om Vinicius Junior naar Londen te halen, Real Madrid komt meteen met reactie'

'Arsenal doet poging om Vinicius Junior naar Londen te halen, Real Madrid komt meteen met reactie'

21:30
1
Is dit dé oplossing voor Lukaku (én Anderlecht)? 'Rode Duivel krijgt aantrekkelijk voorstel voor twee jaar'

Is dit dé oplossing voor Lukaku (én Anderlecht)? 'Rode Duivel krijgt aantrekkelijk voorstel voor twee jaar'

20:00
6
'PSG praat met Club Brugge over transfer van Joel Ordoñez, maar... Fransen willen profiteren van blessure'

'PSG praat met Club Brugge over transfer van Joel Ordoñez, maar... Fransen willen profiteren van blessure'

21:00
1
OFFICIEEL: Antwerp FC versterkt zich met voormalige speler van KAA Gent en... Beerschot

OFFICIEEL: Antwerp FC versterkt zich met voormalige speler van KAA Gent en... Beerschot

20:40
8
UITGELEKT: Deze waanzinnige deal heeft Georgina onderhandeld indien ze gaat scheiden van Cristiano Ronaldo

UITGELEKT: Deze waanzinnige deal heeft Georgina onderhandeld indien ze gaat scheiden van Cristiano Ronaldo

20:20
1
Record van Tzolis al meteen gebroken? 'Europese grootmacht meldt zich bij Club Brugge voor Nicolo Tresoldi'

Record van Tzolis al meteen gebroken? 'Europese grootmacht meldt zich bij Club Brugge voor Nicolo Tresoldi'

19:40
3
RECONSTRUCTIE: Hoe de Nederlandse voetbalbond in de eigen voet schoot én nu voor Louis van Gaal moét kiezen

RECONSTRUCTIE: Hoe de Nederlandse voetbalbond in de eigen voet schoot én nu voor Louis van Gaal moét kiezen

19:20
1
Anderlecht hakt knoop door over Bertaccini en doet dit met bod uit MLS

Anderlecht hakt knoop door over Bertaccini en doet dit met bod uit MLS

15:00
3
16-jarige is matchwinnaar bij Bayern München: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

16-jarige is matchwinnaar bij Bayern München: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

19:00
'The Wall' staat er opnieuw: RWDM pakt uit met grote terugkeer

'The Wall' staat er opnieuw: RWDM pakt uit met grote terugkeer

18:45
2
Waarom Anderlecht ook tegen PAOK waarschijnlijk met Cvetkovic op de bank begint

Waarom Anderlecht ook tegen PAOK waarschijnlijk met Cvetkovic op de bank begint

14:30
1
Bij Club Brugge willen ze dat dit 'zijn' seizoen wordt: blauw-zwart gelooft rotsvast in hem

Bij Club Brugge willen ze dat dit 'zijn' seizoen wordt: blauw-zwart gelooft rotsvast in hem

18:30
2
Stevige waarschuwing in Tweede Nationale: "We zijn klaar voor een fantastisch seizoen"

Stevige waarschuwing in Tweede Nationale: "We zijn klaar voor een fantastisch seizoen"

18:15
Standard neemt duidelijke beslissing na vertrek van Mitongo Analyse

Standard neemt duidelijke beslissing na vertrek van Mitongo

18:00
1
Live. Transfernieuws 5/8

Live. Transfernieuws 5/8

00:00
Vincent Kompany maakt indruk op Bayern-speler, die ook uitlegt waarom

Vincent Kompany maakt indruk op Bayern-speler, die ook uitlegt waarom

17:30
Carl Hoefkens haalt Belgische verdediger en CPL-doelman naar NAC Breda

Carl Hoefkens haalt Belgische verdediger en CPL-doelman naar NAC Breda

17:00
Marc Overmars en Sven Jaecques vertellen waarom Antwerp voor Marvin Compper koos

Marc Overmars en Sven Jaecques vertellen waarom Antwerp voor Marvin Compper koos

16:30
1
FC Knokke pakt uit met speler van club uit Jupiler Pro League

FC Knokke pakt uit met speler van club uit Jupiler Pro League

16:15
1
Nieuwe Antwerp-coach spreekt voor het eerst en doet al meteen goed voornemen

Nieuwe Antwerp-coach spreekt voor het eerst en doet al meteen goed voornemen

16:00
3
Belgische scheidsrechters staan voor bijzondere seizoensopener

Belgische scheidsrechters staan voor bijzondere seizoensopener

15:30
OFFICIEEL: Club Brugge ziet middenvelder na 9 jaar naar Westerlo trekken

OFFICIEEL: Club Brugge ziet middenvelder na 9 jaar naar Westerlo trekken

14:21
1
Club Brugge ziet bod van 10 miljoen euro op Premier League-speler afgewezen

Club Brugge ziet bod van 10 miljoen euro op Premier League-speler afgewezen

14:00
RSC Anderlecht is het slachtoffer van zijn eigen succes

RSC Anderlecht is het slachtoffer van zijn eigen succes

04/08
9
Nicky Hayen wil JPL-doelman naar Engeland halen

Nicky Hayen wil JPL-doelman naar Engeland halen

13:21
10
Uitblinker KSC Lokeren stuurt booschap naar Stijn Vreven

Uitblinker KSC Lokeren stuurt booschap naar Stijn Vreven

13:15

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 Derde voorronde (Heen)
Shamrock Rovers Shamrock Rovers 3-1 Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë
Larne Larne 0-0 Saburtalo Tbilisi Saburtalo Tbilisi
Ferencváros Ferencváros 20:15 Górnik Zabrze Górnik Zabrze
KuPS KuPS 06/08 CS U Craiova CS U Craiova
Bialystok Bialystok 06/08 Rangers FC Rangers FC
Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv 06/08 CSKA Sofia CSKA Sofia
Hradec Králové Hradec Králové 06/08 Besiktas Besiktas
Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 06/08 Pafos FC Pafos FC
Lech Poznan Lech Poznan 06/08 KI Klaksvik KI Klaksvik
Lincoln Red IMPS FC Lincoln Red IMPS FC 06/08 Omonia Nicosia Omonia Nicosia
PAOK PAOK 06/08 Anderlecht Anderlecht
FC Thun FC Thun 06/08 Vikingur Reykjavík Vikingur Reykjavík
SL Benfica SL Benfica 06/08 Hearts Hearts

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over Dévy Rigaux haalde meteen zijn oogappel binnen: waarom Feyenoord zo hard gelooft in Belgisch toptalent  franchi franchi over 'Arsenal doet poging om Vinicius Junior naar Londen te halen, Real Madrid komt meteen met reactie' RememberLierse RememberLierse over Union SG - Bodø Glimt: 3-3 Arthur Shelby Arthur Shelby over 'KV Mechelen twijfelt over jeugdspeler Anderlecht: Nederlanders kloppen op tafel' jawaddedadde jawaddedadde over Krijgt hij de kans om mee te bouwen? Marc Overmars praat over zijn eigen toekomst bij Antwerp FC André Coenen André Coenen over Vader Karetsas legt uit waarom Kos Karetsas voor Borussia Dortmund koos én Engelse interesse bewust afwimpelde filip hendrix filip hendrix over 'Antwerp zet stevige stap richting nieuwe belangrijke deal' ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over OFFICIEEL: Antwerp FC versterkt zich met voormalige speler van KAA Gent en... Beerschot André Coenen André Coenen over Is dit dé oplossing voor Lukaku (én Anderlecht)? 'Rode Duivel krijgt aantrekkelijk voorstel voor twee jaar' FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over DONE DEAL: Club Brugge breekt transferrecord Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved