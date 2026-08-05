Smaakmaker PAOK heeft wel erg bijzondere Belgische link

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Smaakmaker PAOK heeft wel erg bijzondere Belgische link
Foto: © photonews
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RSC Anderlecht staat voor moeilijke weken in de Europa League. Om zeker te zijn van een Europese League Phase moet het voorbij het Griekse PAOK Saloniki geraken. Bij de Grieken speelt ene Giannis Konstantelias, die we nog kunnen kennen uit een vaag verleden bij KAS Eupen.

In januari 2022 haalde toenmalig coach Stefan Krämer van AS Eupen drie huurlingen binnen om de selectie te versterken. De Panda's stonden toen stevig in de D1A: het was hun zesde opeenvolgende seizoen in de Belgische hoogste klasse.

Waarom een jonge Griek naar de Kehrweg kwam

Onder de nieuwkomers bevond zich Giannis Konstantelias, afkomstig uit de jeugd van PAOK Saloniki. Op dat moment had de creatieve middenvelder nog geen vaste plaats in de A‑ploeg van PAOK en had hij slechts korte invalbeurten achter zijn naam. Dat hij net naar Eupen trok, leek op het eerste gezicht een vreemde zet, maar de aanwezigheid van Michael Valkanis in de technische staf verklaart veel. Valkanis, een Australiër van Griekse origine, speelde jarenlang in Griekenland en kende Konstantelias en zijn omgeving goed.

Konstantelias Giannis
© photonews

Valkanis was de spil die de transfer mogelijk maakte: hij wist de jonge Griek te overtuigen om de uitdaging in België aan te gaan. Voor Konstantelias betekende die keuze vooral zoeken naar speelminuten en ervaring op een andere, meer fysieke competitie.

Lastige aanpassingsperiode aan het Kehrweg

Bij aankomst fungeerde zijn zaakwaarnemer als tolk in de media: "We hebben met Michael Valkanis gesproken maar ook met andere leden van de club. De feedback was positief en alles ging vrij snel", zei hij toen. "Ik heb al gemerkt dat het tempo hier hoger ligt, het is ook fysieker. Ik zal me moeten doorzetten, maar ik voel me klaar." Dat werden uiteindelijk zijn enige publieke woorden als Eupen‑speler.

Technisch was Konstantelias duidelijk begaafd, maar op fysiek vlak volgde hij het niet altijd. Hij bleef bovendien erg op zichzelf tijdens zijn zes maanden in België: geen Engels, nog geen rijbewijs en moeite om zich sociaal te integreren in een club die familiaal aanvoelde maar niet per se ingericht was op de ontwikkeling van zo'n profiel. Die combinatie verklaart waarom zijn passage niet uitgroeide tot het succes dat velen vooraf hadden gehoopt.

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Weinig zichtbaarheid, maar een andere speler terug naar Griekenland

De beelden van Konstantelias in het Eupen‑shirt (totaal acht korte invalbeurten) zeggen weinig over de speler die Anderlecht deze week tegenkomt. Sinds die periode is hij uitgegroeid tot een van de opvallendste talenten in Griekenland. Tegenwoordig wordt hij op ongeveer 22 miljoen euro geschat en staat zijn teller bij PAOK op 44 goals en 26 assists in 188 wedstrijden — en dat op amper 23 jaar.

Ook op internationaal niveau maakte hij indruk. Hoewel hij in de nationale ploeg concurreert met ervaren krachten zoals aanvoerder Anastasios Bakasetas, had Konstantelias zijn moment tijdens de barragematch voor promotie naar Nations League A. Na een eerste nederlaag in Schotland scoorde hij in de terugwedstrijd en gaf twee assists: een 0-3‑zege die Griekenland naar de Europese elite stuurde.

Topvorm in Europa en interesse uit de grote competities

Op clubniveau is er slecht nieuws voor Anderlecht: de spelverdeler van PAOK leverde onlangs misschien wel zijn beste prestatie. Tegen Dynamo Kiev noteerde hij over twee confrontaties mee drie goals en één assist — een statement dat hij klaar is om de volgende stap te zetten. Namen als Chelsea en Juventus circuleerden al als geïnteresseerde clubs.

Of hij zijn fans een Europees ticket als afscheidscadeau zal bezorgen, blijft afwachten. Feit is dat de speler die ooit stil en onwennig overkwam aan de Kehrweg nu een volwaardige smaakmaker is geworden, met alle consequenties voor zijn marktwaarde en toekomstige transferopties.

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Eupen
Giannis Konstantelias

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