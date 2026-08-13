Basisspeler of invaller? Jelle Vossen zegt waarom hij voor Beerschot kiest

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Basisspeler of invaller? Jelle Vossen zegt waarom hij voor Beerschot kiest
Foto: © photonews
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Jelle Vossen is 37 en begint opnieuw aan een avontuur in de Challenger Pro League. Na een bijzonder moeilijk seizoen met Zulte Waregem koos de ervaren aanvaller voor Beerschot, waar hij opnieuw voor promotie wil strijden.

Van promotieheld naar moeilijke terugkeer

Bijna exact een jaar geleden stond Jelle Vossen nog op het toppunt van zijn carrière bij Zulte Waregem. De aanvaller was topschutter en Speler van het Jaar in 1B en had Essevee na twee seizoenen afwezigheid opnieuw naar de Jupiler Pro League geschoten.

Zijn terugkeer naar het hoogste niveau draaide echter uit op een teleurstelling. Zulte Waregem kende een bijzonder moeilijk seizoen en Vossen kon de promotiecampagne niet het gewenste vervolg geven. Een jaar later is hij opnieuw actief in tweede klasse, deze keer bij Beerschot.

Vossen had een jaar geleden nog duidelijk gemaakt dat leeftijd voor hem geen reden was om te stoppen. “Waarom zou ik stoppen, puur omdat ik 36 jaar ben?”, zei hij toen tegenover Het Nieuwsblad.

Bijna gestopt met voetballen

Na het voorbije seizoen kwam het einde van zijn carrière wel degelijk dichtbij. Vossen geeft toe dat hij zonder een aantrekkelijk aanbod waarschijnlijk zijn schoenen aan de wilgen had gehangen.

“Als de juiste club niet was gekomen, was ik waarschijnlijk gestopt met voetballen”, vertelt de Limburger. De interesse van Beerschot wakkerde zijn honger echter opnieuw aan. Hij wil samen met de Antwerpse club opnieuw iets moois neerzetten.

Beerschot past beter bij zijn kwaliteiten

De keuze voor Beerschot is volgens Vossen geen stap terug uit gemakzucht. Hij verwacht er opnieuw dominant voetbal te kunnen spelen, iets wat volgens hem beter bij zijn kwaliteiten past dan de strijd onderin 1A.

“Omdat je bij Beerschot normaal gezien de kans krijgt om bovenaan mee te spelen. Daar gaan mijn kwaliteiten beter tot hun recht komen dan in de rechterkolom van eerste klasse”, klinkt het. Tegelijk is de aanvaller realistisch over zijn leeftijd en toekomst. “Ik ben 37. Er gaan geen vijf of zes eersteklassers meer komen aankloppen voor Jelle Vossen”, beseft hij.

Promotie opnieuw als doel

Vossen tekende bij Beerschot een contract voor één seizoen, met optie op een extra jaar. Over wat daarna komt, wil hij nog niet nadenken. Eerst staat het komende seizoen centraal.

Zijn doel is duidelijk: Beerschot helpen om bovenin mee te draaien en eventueel promotie naar 1A af te dwingen. Een herhaling van zijn heldenrol bij Zulte Waregem zou prachtig zijn, maar Vossen beseft dat zulke momenten zeldzaam zijn.

“Ik ga er alles aan doen om de ambities van Beerschot waar te maken. Of dat nu met dertig basisplaatsen of met dertig invalbeurten is, dat zien we wel”, aldus de ervaren spits.

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