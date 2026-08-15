DONE DEAL: KV Mechelen slaat toe

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FCV Dender EH verloor vrijdagavond zijn eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen op bezoek bij Sporting Hasselt met 1-0. Opvallend was dat er van Luc Marijnissen geen spoor was bij de bezoekers. Die lijkt op weg naar een transfer en gaat zo in de Jupiler Pro League blijven.