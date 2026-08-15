DONE DEAL: KV Mechelen slaat toe
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FCV Dender EH verloor vrijdagavond zijn eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen op bezoek bij Sporting Hasselt met 1-0. Opvallend was dat er van Luc Marijnissen geen spoor was bij de bezoekers. Die lijkt op weg naar een transfer en gaat zo in de Jupiler Pro League blijven.
KV Mechelen heeft Marijnissen nu helemaal beet
Het is ondertussen helemaal officieel: Luc Marijnissen komt over van FCV Dender EH en tekent bij Malinwa een contract tot 2030. Met de komst van de 23-jarige verdediger haalt Malinwa opnieuw versterking voor de defensie in huis. Die was gevraagd door spelers en trainer.
"Mijn overstap naar Mechelen voelt als de juiste stap voor mijn carrière. Sportief is het een club die bovenaan meespeelt als middenmoter en daarnaast heeft Mechelen een grote supportersaanhang. Ook ligt de stad niet zo ver van mijn ouderlijke thuis. Vorig jaar, na de wedstrijd in Mechelen, trok ik met mijn familie nog de binnenstad in. De stad heeft toen mijn hart al gestolen", aldus Marijnissen in een reactie op de webstek van Malinwa.
Welkom bij Geel-Rood, Luc(ky)! ✍️— KV Mechelen (@kvmechelen) August 15, 2026
De verdediger zette zijn handtekening onder een contract tot 2030.
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FCV Dender EH verloor vrijdagavond zijn eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen op bezoek bij Sporting Hasselt met 1-0. Opvallend was dat er van Luc Marijnissen geen spoor was bij de bezoekers. Die lijkt op weg naar een transfer en gaat zo in de Jupiler Pro League blijven.
KV Mechelen blijft zoeken naar versterking centraal achterin. Na de komst van Leo Hjelde blijft Luc Marijnissen van FCV Dender EH op de radar staan en die deal zou nu in een beslissende fase aan het komen zijn.
De speler zat alvast niet in de kern van Dender op bezoek bij Sporting Hasselt vrijdagavond. Cools, De Kerf en Szulc waren de verdedigers van dienst in een opvallend onbrede kern bij de Oost-Vlamingen. Dender heeft duidelijk zelf ook versterking nodig.
Medische testen voor Luc Marijnissen bij KV Mechelen
Misschien dat het geld dat ze krijgen voor Luc Marijnissen kan worden geïnvesteerd in het kopen van nieuwe spelers. Volgens Het Nieuwsblad is de transfer van de centrale verdediger naar KV Mechelen in ieder geval nakend.
Hij legde vrijdagavond zijn medische testen met vrucht af en er ligt een contract tot juni 2030 klaar voor Luc Marijnissen. Op die manier gaat de centrale verdediger in de Jupiler Pro League kunnen blijven en ook Lierse profiteert mee.
Lierse profiteert mee van deal Marijnissen
Marijnissen maakte pas vorige zomer de overstap naar Dender. De club betaalde toen 300.000 euro aan Lierse om hem binnen te halen. Dat bleek een goede investering, want zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt intussen op 1,5 miljoen euro geschat.
En Lierse gaat voor de transfer nog zo'n 100.000 euro vangen, omdat ze een percentage op de meerwaarde bij doorverkoop hebben weten te bedingen vorig jaar. De speler heeft er ondertussen al 39 wedstrijden op het hoogste niveau opzitten en lijkt klaar voor een nieuw seizoen in de Jupiler Pro League. Mechelen verloor op speeldag 1 op bezoek bij KV Mechelen, Fred Vanderbiest en Myron van Brederode spraken toen ook al over versterking die nodig was.
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