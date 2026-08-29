Dit is het Europese speelprogramma van Anderlecht, Union, Gent en STVV

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De Belgische clubs kennen hun volledige programma in de Europa League en Conference League. Union Sint-Gillis en Anderlecht mogen zich opmaken voor enkele bijzonder aantrekkelijke affiches, terwijl AA Gent en STVV in de Conference League eveneens interessante tegenstanders treffen. Hieronder het volledige Europese programma van de vier Belgische clubs.

Union Saint-Gilloise

Union liep een plaats in de Champions League mis na de uitschakeling tegen Bodø/Glimt, maar krijgt in de Europa League wel een aantrekkelijk programma voorgeschoteld. De Brusselaars beginnen meteen met een verre verplaatsing naar Tsjechië.

De Europese kalender van Union:

17 september, 21u: Viktoria Plzen - Union

15 oktober, 18u45: Union - Real Sociedad

22 oktober, 18u45: Union - Hapoel Beer Sheva

5 november, 21u: Celta de Vigo - Union

26 november, 18u45: Union - Lech Poznan

10 december, 21u: Lyon - Union

21 januari, 18u45: Besiktas - Union

28 januari, 21u: Union - Celtic

Na de opener tegen Viktoria Plzen volgen twee thuiswedstrijden op rij. Daarna trekt Union naar Spanje voor een duel met Celta de Vigo en ontvangt het nog Lech Poznan.

In december staat een interessante affiche tegen Lyon op het programma. De zwaarste verplaatsing lijkt evenwel die naar Istanbul te worden. Op 21 januari gaat Union op bezoek bij Besiktas, waar onder anderen Rode Duivel Leandro Trossard actief is. De League Phase wordt afgesloten met een thuiswedstrijd tegen Celtic.

Anderlecht

Ook Anderlecht mag zich opmaken voor acht Europese wedstrijden. De Brusselaars krijgen meteen een stevige affiche voorgeschoteld in het Lotto Park, met Olympique Lyon als eerste tegenstander.



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De Europese kalender van Anderlecht:

16 september, 21u: Anderlecht - Lyon

15 oktober, 21u: Dinamo Zagreb - Anderlecht

22 oktober, 21u: Anderlecht - Jagiellonia Białystok

5 november, 18u45: RB Salzburg - Anderlecht

26 november, 21u: OFI Kreta - Anderlecht

10 december, 18u45: Anderlecht - Hoffenheim

21 januari, 21u: Anderlecht-Sunderland

28 januari, 21u: Marseille - Anderlecht

De Europa League begint dus meteen met een topper tegen Lyon. Daarbij kan Anderlecht het opnemen tegen enkele bekende gezichten. Malick Fofana en Loïs Openda maken deel uit van de Franse club.

Ook het duel met Hoffenheim op de zesde speeldag heeft een bijzonder tintje. Daar speelt ex-Anderlecht-jeugdproduct Nathan De Cat, die in het Lotto Park nog goed bekend is.

Anderlecht krijgt in januari nog Sunderland over de vloer, waar Noah Sadiki en Nilson Angulo spelen, om de League Phase een week later af te sluiten tegen Marseille.

AA Gent

AA Gent verzekerde zich op spectaculaire wijze van Europees voetbal. De Buffalo's knokten zich voorbij Hibernian en mogen daardoor aan de Conference League beginnen.

De Europese kalender van AA Gent:

15 oktober, 18u45: AA Gent - Aarhus

22 oktober, 21u: Braga - AA Gent

5 november, 18u45: KuPS - AA Gent

26 november, 21u: AA Gent - Rode Ster Belgrado

10 december, 21u: AA Gent - Thun

17 december, 21u: SK Brann - AA Gent

Gent opent de League Phase voor eigen publiek tegen het Deense Aarhus. Daarna volgen twee opeenvolgende verplaatsingen. Eerst trekken de Buffalo's naar Portugal voor een ontmoeting met Braga, waarna in Finland KuPS wacht.

Daarna keert Gent terug naar de eigen Ghelamco Arena voor een interessant duel met Rode Ster Belgrado. De Servische topclub is een van de bekendste namen in het deelnemersveld.

Ook tegen Thun speelt Gent thuis. De Europese campagne wordt op 17 december afgesloten in Noorwegen tegen SK Brann.

STVV

Sint-Truiden moet het stellen met Conference League-voetbal. De Kanaries zagen hun Europese droom een niveau hoger uiteenspatten na de 4-2-nederlaag tegen Omonia Nicosia, maar mogen zich wel opmaken voor zes Europese duels.

De Europese kalender van STVV:

15 oktober, 21u: STVV - FC Iberia 1999 Tbilisi

22 oktober, 21u: Midtjylland - STVV

5 november, 21u: STVV - SK Brann

26 november, 21u: Hajduk Split - STVV

10 december, 21u: STVV - Ajax

17 december, 21u: Lugano - STVV

STVV begint voor eigen publiek tegen FC Iberia 1999 Tbilisi uit Georgië. Een week later volgt een trip naar Denemarken voor het duel met Midtjylland.

Daarna ontvangt Sint-Truiden SK Brann op Stayen, alvorens naar Kroatië te trekken voor een wedstrijd tegen Hajduk Split.

De absolute blikvanger komt er op 10 december. Dan krijgt Stayen Ajax over de vloer. De Nederlandse topclub zorgt zonder twijfel voor een van de meest prestigieuze Europese affiches uit de campagne van de Kanaries.

De laatste wedstrijd van STVV vindt plaats in Zwitserland. Op 17 december wacht daar Lugano.