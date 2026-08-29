Dit is het Europese speelprogramma van Anderlecht, Union, Gent en STVV

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 4 reacties
Dit is het Europese speelprogramma van Anderlecht, Union, Gent en STVV
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

De Belgische clubs kennen hun volledige programma in de Europa League en Conference League. Union Sint-Gillis en Anderlecht mogen zich opmaken voor enkele bijzonder aantrekkelijke affiches, terwijl AA Gent en STVV in de Conference League eveneens interessante tegenstanders treffen. Hieronder het volledige Europese programma van de vier Belgische clubs.

Union Saint-Gilloise

Union liep een plaats in de Champions League mis na de uitschakeling tegen Bodø/Glimt, maar krijgt in de Europa League wel een aantrekkelijk programma voorgeschoteld. De Brusselaars beginnen meteen met een verre verplaatsing naar Tsjechië.

De Europese kalender van Union:

  • 17 september, 21u: Viktoria Plzen - Union
  • 15 oktober, 18u45: Union - Real Sociedad
  • 22 oktober, 18u45: Union - Hapoel Beer Sheva
  • 5 november, 21u: Celta de Vigo - Union
  • 26 november, 18u45: Union - Lech Poznan
  • 10 december, 21u: Lyon - Union
  • 21 januari, 18u45: Besiktas - Union
  • 28 januari, 21u: Union - Celtic

Na de opener tegen Viktoria Plzen volgen twee thuiswedstrijden op rij. Daarna trekt Union naar Spanje voor een duel met Celta de Vigo en ontvangt het nog Lech Poznan.

In december staat een interessante affiche tegen Lyon op het programma. De zwaarste verplaatsing lijkt evenwel die naar Istanbul te worden. Op 21 januari gaat Union op bezoek bij Besiktas, waar onder anderen Rode Duivel Leandro Trossard actief is. De League Phase wordt afgesloten met een thuiswedstrijd tegen Celtic.

Anderlecht

Ook Anderlecht mag zich opmaken voor acht Europese wedstrijden. De Brusselaars krijgen meteen een stevige affiche voorgeschoteld in het Lotto Park, met Olympique Lyon als eerste tegenstander.

Lees ook... Live. Transfernieuws 29/8: ook Ajax haalt nog grote naam

De Europese kalender van Anderlecht:

  • 16 september, 21u: Anderlecht - Lyon
  • 15 oktober, 21u: Dinamo Zagreb - Anderlecht
  • 22 oktober, 21u: Anderlecht - Jagiellonia Białystok
  • 5 november, 18u45: RB Salzburg - Anderlecht
  • 26 november, 21u: OFI Kreta - Anderlecht
  • 10 december, 18u45: Anderlecht - Hoffenheim
  • 21 januari, 21u: Anderlecht-Sunderland
  • 28 januari, 21u: Marseille - Anderlecht

De Europa League begint dus meteen met een topper tegen Lyon. Daarbij kan Anderlecht het opnemen tegen enkele bekende gezichten. Malick Fofana en Loïs Openda maken deel uit van de Franse club.

Ook het duel met Hoffenheim op de zesde speeldag heeft een bijzonder tintje. Daar speelt ex-Anderlecht-jeugdproduct Nathan De Cat, die in het Lotto Park nog goed bekend is.

Anderlecht krijgt in januari nog Sunderland over de vloer, waar Noah Sadiki en Nilson Angulo spelen, om de League Phase een week later af te sluiten tegen Marseille.

AA Gent

AA Gent verzekerde zich op spectaculaire wijze van Europees voetbal. De Buffalo's knokten zich voorbij Hibernian en mogen daardoor aan de Conference League beginnen.

De Europese kalender van AA Gent:

  • 15 oktober, 18u45: AA Gent - Aarhus
  • 22 oktober, 21u: Braga - AA Gent
  • 5 november, 18u45: KuPS - AA Gent
  • 26 november, 21u: AA Gent - Rode Ster Belgrado
  • 10 december, 21u: AA Gent - Thun
  • 17 december, 21u: SK Brann - AA Gent

Gent opent de League Phase voor eigen publiek tegen het Deense Aarhus. Daarna volgen twee opeenvolgende verplaatsingen. Eerst trekken de Buffalo's naar Portugal voor een ontmoeting met Braga, waarna in Finland KuPS wacht.

Daarna keert Gent terug naar de eigen Ghelamco Arena voor een interessant duel met Rode Ster Belgrado. De Servische topclub is een van de bekendste namen in het deelnemersveld.

Ook tegen Thun speelt Gent thuis. De Europese campagne wordt op 17 december afgesloten in Noorwegen tegen SK Brann.

STVV

Sint-Truiden moet het stellen met Conference League-voetbal. De Kanaries zagen hun Europese droom een niveau hoger uiteenspatten na de 4-2-nederlaag tegen Omonia Nicosia, maar mogen zich wel opmaken voor zes Europese duels.

De Europese kalender van STVV:

  • 15 oktober, 21u: STVV - FC Iberia 1999 Tbilisi
  • 22 oktober, 21u: Midtjylland - STVV
  • 5 november, 21u: STVV - SK Brann
  • 26 november, 21u: Hajduk Split - STVV
  • 10 december, 21u: STVV - Ajax
  • 17 december, 21u: Lugano - STVV

STVV begint voor eigen publiek tegen FC Iberia 1999 Tbilisi uit Georgië. Een week later volgt een trip naar Denemarken voor het duel met Midtjylland.

Daarna ontvangt Sint-Truiden SK Brann op Stayen, alvorens naar Kroatië te trekken voor een wedstrijd tegen Hajduk Split.

De absolute blikvanger komt er op 10 december. Dan krijgt Stayen Ajax over de vloer. De Nederlandse topclub zorgt zonder twijfel voor een van de meest prestigieuze Europese affiches uit de campagne van de Kanaries.

De laatste wedstrijd van STVV vindt plaats in Zwitserland. Op 17 december wacht daar Lugano.

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg STVV - Union SG live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (02/09).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KAA Gent

Meer nieuws

Live. Transfernieuws 29/8: ook Ajax haalt nog grote naam

Live. Transfernieuws 29/8: ook Ajax haalt nog grote naam

20:30
Lommel overleeft eerste en slaat toe in tweede helft tegen Cercle Brugge dat nog altijd blijft wachten op zege

Lommel overleeft eerste en slaat toe in tweede helft tegen Cercle Brugge dat nog altijd blijft wachten op zege

22:39
Volledig nieuwe wending rond Malick Fofana: hij kan naar... Anderlecht-tegenstander

Volledig nieuwe wending rond Malick Fofana: hij kan naar... Anderlecht-tegenstander

20:30
Defensief geklungel OH Leuven levert Standard weer drie punten op, OHL blijft puntenloos

Defensief geklungel OH Leuven levert Standard weer drie punten op, OHL blijft puntenloos

22:37
Union haalt Argentijns toptalent en heeft tiende aanwinst beet

Union haalt Argentijns toptalent en heeft tiende aanwinst beet

18:00
1
UEFA opent onderzoek naar Rode Ster Belgrado na controversiële eerbetonen

UEFA opent onderzoek naar Rode Ster Belgrado na controversiële eerbetonen

22:30
Ex-speler van Club Brugge maakt op 30-jarige leeftijd toptransfer naar Ajax

Ex-speler van Club Brugge maakt op 30-jarige leeftijd toptransfer naar Ajax

20:57
Charleroi blijft maar winnen en pakt 12 op 12 tegen KV Kortrijk dat puntenloos achter blijft

Charleroi blijft maar winnen en pakt 12 op 12 tegen KV Kortrijk dat puntenloos achter blijft

20:17
Kevin De Bruyne maakt meteen het grootste probleem van het Italiaanse voetbal duidelijk

Kevin De Bruyne maakt meteen het grootste probleem van het Italiaanse voetbal duidelijk

21:30
🎥 Bij Charleroi zijn ze woedend... Hadden ze hier een penalty moeten krijgen?

🎥 Bij Charleroi zijn ze woedend... Hadden ze hier een penalty moeten krijgen?

20:00
Philippe Clement deelt aframmeling uit aan Nicky Hayen in Belgisch onderonsje

Philippe Clement deelt aframmeling uit aan Nicky Hayen in Belgisch onderonsje

19:30
Derde nederlaag op rij voor RSCA Futures: Sibierski op de bank, broer van Debast maakt debuut

Derde nederlaag op rij voor RSCA Futures: Sibierski op de bank, broer van Debast maakt debuut

18:30
3
Club Brugge haalt opnieuw Ghanees toptalent binnen en troeft Bayer Leverkusen af

Club Brugge haalt opnieuw Ghanees toptalent binnen en troeft Bayer Leverkusen af

19:00
Wie is daar blij mee? La Louvière en Mechelen grijpen andermaal naast eerste driepunter

Wie is daar blij mee? La Louvière en Mechelen grijpen andermaal naast eerste driepunter

18:01
'Europese grootmacht mengt zich in strijd om Fernandez-Pardo'

'Europese grootmacht mengt zich in strijd om Fernandez-Pardo'

16:30
1
'KAA Gent laat oog vallen op gewilde middenvelder uit Frankrijk'

'KAA Gent laat oog vallen op gewilde middenvelder uit Frankrijk'

14:40
Patro Eisden gaat shoppen in Duitsland

Patro Eisden gaat shoppen in Duitsland

17:30
Genk haalt uit tegen Beveren en Thorup haalt één detail nadrukkelijk aan

Genk haalt uit tegen Beveren en Thorup haalt één detail nadrukkelijk aan

16:15
'Bodart heeft extra optie in JPL én buitenland'

'Bodart heeft extra optie in JPL én buitenland'

16:50
4
LIVE - Speeldag 4 JPL: 600 fans van Essevee mee naar Westerlo: "Daarom moeten we sterk zijn"

LIVE - Speeldag 4 JPL: 600 fans van Essevee mee naar Westerlo: "Daarom moeten we sterk zijn"

15:40
10
Anderlecht klopt aan bij verdediger met Real Madrid-verleden

Anderlecht klopt aan bij verdediger met Real Madrid-verleden

11:00
'Genk gaat hard: transfer middenvelder zo goed als rond'

'Genk gaat hard: transfer middenvelder zo goed als rond'

15:30
2
Vincent Kompany heeft slecht nieuws voor de concurrentie

Vincent Kompany heeft slecht nieuws voor de concurrentie

15:50
'Belangrijke voorwaarde voor knaltransfer Lukebakio'

'Belangrijke voorwaarde voor knaltransfer Lukebakio'

15:10
'KRC Genk pakt uit: sterkhouder Cercle Brugge op komst'

'KRC Genk pakt uit: sterkhouder Cercle Brugge op komst'

13:18
9
Club Brugge krijgt duidelijkheid: speelschema Champions League officieel bekend

Club Brugge krijgt duidelijkheid: speelschema Champions League officieel bekend

14:10
Domper voor Antwerp: droomtransfer van Overmars heeft andere club gevonden

Domper voor Antwerp: droomtransfer van Overmars heeft andere club gevonden

12:00
6
Ex-ploegmaat Youri Tielemans geeft opmerkelijk interview: "Ik dacht dat hij dik was"

Ex-ploegmaat Youri Tielemans geeft opmerkelijk interview: "Ik dacht dat hij dik was"

11:30
1
Van de Perre kijkt uit naar Brusselse derby en ziet groot voordeel voor Union: "Die twee weken waren handig"

Van de Perre kijkt uit naar Brusselse derby en ziet groot voordeel voor Union: "Die twee weken waren handig"

28/08
Peter Vandenbempt kiest zijn favoriete collega: "De beste analist van het land"

Peter Vandenbempt kiest zijn favoriete collega: "De beste analist van het land"

12:30
OFFICIEEL: Union SG heeft volgende versterking beet (met belangrijk voordeel)

OFFICIEEL: Union SG heeft volgende versterking beet (met belangrijk voordeel)

10:09
11
Anderlecht-aanwinst Marten Winkler stelt zichzelf voor: "Ik hou van tiki-taka" Interview

Anderlecht-aanwinst Marten Winkler stelt zichzelf voor: "Ik hou van tiki-taka"

10:00
OFFICIEEL: Gent heeft serieuze offensieve versterking beet, Rik De Mil heel tevreden

OFFICIEEL: Gent heeft serieuze offensieve versterking beet, Rik De Mil heel tevreden

08:56
10
Hoeveel kans maakt Club Brugge in de Champions League? Dit zeggen de modellen

Hoeveel kans maakt Club Brugge in de Champions League? Dit zeggen de modellen

10:30
6
Anderlecht wil de vloek van 8 miljoen doorbreken: vierde keer moet voltreffer zijn

Anderlecht wil de vloek van 8 miljoen doorbreken: vierde keer moet voltreffer zijn

08:30
4
De exacte reden waarom de transfer van Joel Ordonez naar Crystal Palace alsnog is afgesprongen

De exacte reden waarom de transfer van Joel Ordonez naar Crystal Palace alsnog is afgesprongen

07:31
5

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 4
KRC Genk KRC Genk 4-0 SK Beveren SK Beveren
La Louvière La Louvière 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-3 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 Lommel SK Lommel SK
OH Leuven OH Leuven 1-2 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 30/08 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 30/08 STVV STVV
Union SG Union SG 30/08 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 30/08 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Standard 2.0 Standard 2.0 over OH Leuven - Standard: 1-2 TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Patro Eisden Maasmechelen - Club Brugge NXT: 1-2 DDay1978 DDay1978 over Dit is het Europese speelprogramma van Anderlecht, Union, Gent en STVV De Groene Ridder. De Groene Ridder. over Cercle Brugge - Lommel SK: 0-1 Porthos Porthos over Derde nederlaag op rij voor RSCA Futures: Sibierski op de bank, broer van Debast maakt debuut rinus michels rinus michels over Leko duidelijk over CL-loting en beladen clash met Gent: "Of ik nog contact heb gehad met Sam Baro?" Dostojewski Dostojewski over RSCA Futures - K Beerschot VA: 0-1 TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over KV Kortrijk - Charleroi: 1-3 Goro Goro over Hoeveel kans maakt Club Brugge in de Champions League? Dit zeggen de modellen Swakke25 Swakke25 over La Louvière - KV Mechelen: 2-2 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved