🎥 📷 Fans KAA Gent maken indruk op Burgess: "Iets speciaals neerzetten"

🎥 📷 Fans KAA Gent maken indruk op Burgess: "Iets speciaals neerzetten"
Foto: © photonews
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KAA Gent en Club Brugge spelen zondagmiddag tegen elkaar een pittige Slag om Vlaanderen. Beide ploegen lijken klaar voor de strijd, de supporters hebben zich zelfs extra moeite gedaan, zoveel is ondertussen duidelijk. Dat leverde een leuke tifo op van de Buffalo's en een spandoek van de bezoekers.

Aernout Van Lindt

Fans KAA Gent maken indruk op Christian Burgess

"De sfeer was echt geweldig. Ik keek naar de tribunes en zag zoveel gelukkige mensen. We wilden de supporters iets teruggeven voor hun steun en hen laten genieten. Daar zijn we hen heel dankbaar voor", was Christian Burgess duidelijk in zijn reactie achteraf.

"We hebben nog maar drie matchen in de competitie gespeeld, dus er ligt nog een lange weg voor ons. Ons doel is om een positieve dynamiek rond deze club te creëren. De start is perfect, ondanks een druk programma. Ik hoop dat we dit seizoen iets speciaals kunnen neerzetten", blijft hij met de voetjes op de grond, maar toch ook met veel ambitie.

KAA Gent en Club Brugge spelen zondagmiddag tegen elkaar een pittige Slag om Vlaanderen. Beide ploegen lijken klaar voor de strijd, de supporters hebben zich zelfs extra moeite gedaan, zoveel is ondertussen duidelijk. Dat leverde een leuke tifo op van de Buffalo's en een spandoek van de bezoekers.

"Tifo Time. Op tijd in het vak." Met dat spandoek aan de rand van het stadion aan de fietsenstalling - mogelijk waren er ook elders nog spandoeken te zien - maakten de supporters van de harde kern duidelijk dat er een tifo zat aan te komen voor de clash van KAA Gent met Club Brugge.

En dus gingen we zelf ook snel naar de perstribune op het vijfde verdiep van de Planet Group Arena. Om te zien dat er wel degelijk een stevige tifo werd voorbereid. Er lagen spandoeken klaar om er meer van te maken en onderaan staat al te lezen: "Nen echten Genteneire es nen Buffalo."

Tifo van KAA Gent zet de boel op scherp

Wat de supporters precies in petto hebben? Dat werd pas vlak voor de wedstrijd bekend. Dat het mooi zal zijn? Dat stond vooraf ook al buiten kijf. Aan de spelers om dezelfde intensiteit aan de dag te leggen en op die manier voor een mooie wedstrijd te zorgen.

#GNTTIFO
© photonews

Op de tonen van een ondertussen bekend nummer werd de tifo uiteindelijk ontrold vlak voor de wedstrijd. Daarop het Buffalo-logo zoals we dat gewend zijn. Waarop de bezoekers ook meteen met een kleine reactie kwamen vanuit het uitvak.

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Ook zij hadden een spandoek mee met hun logo, waarmee ze verwezen naar 1891, het jaar van de stichting van de Brugse club. Daarna had ook KAA Gent als club nog wat vuurwerk en rookontwikkeling mee om iedereen helemaal op scherp te zetten voor de 'Slag om Vlaanderen'.

Clubtje
© AVL
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