🎥 📷 Fans KAA Gent maken indruk op Burgess: "Iets speciaals neerzetten"

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KAA Gent en Club Brugge spelen zondagmiddag tegen elkaar een pittige Slag om Vlaanderen. Beide ploegen lijken klaar voor de strijd, de supporters hebben zich zelfs extra moeite gedaan, zoveel is ondertussen duidelijk. Dat leverde een leuke tifo op van de Buffalo's en een spandoek van de bezoekers.