Hein Vanhaezebrouck spreekt klare taal over Man van de Match in KAA Gent-Club Brugge

Hein Vanhaezebrouck heeft een duidelijke mening over wie indruk maakte tijdens KAA Gent-Club Brugge. De voormalige Gent-trainer koos verrassend niet voor de winnaar van de officiële verkiezing, maar wees naar een jonge Buffalo.

Verrassende naam uit Gentse hoek

Josué Vergara trok de aandacht in de topper, maar Vanhaezebrouck schoof een andere speler naar voren. Tegenover Het Nieuwsblad wees hij iemand anders aan, die volgens hem een uitstekende wedstrijd speelde. “Ik was vooral enorm gecharmeerd door Ngom”, klinkt het. “Voor mij de man van de match ook al was hij niet betrokken bij de beslissende acties.”

Daarmee maakte Vanhaezebrouck meteen duidelijk dat een speler niet noodzakelijk rechtstreeks betrokken hoeft te zijn bij een doelpunt om voor hem uit te blinken. Hij zag bij Ngom vooral snelheid, fysieke kracht en een uitstekende traptechniek.

Vanaken krijgt de prijs

De officiële Man van de Match ging uiteindelijk naar Hans Vanaken. Daar heeft Vanhaezebrouck begrip voor, maar hij plaatst wel vraagtekens bij de manier waarop de winnaar wordt bepaald. Volgens de voormalige trainer speelt de reputatie van een club en speler daarbij een belangrijke rol.

“Maar ja, Vanaken werd gekozen. Als je mensen thuis laat stemmen, kiezen ze bijna altijd iemand van een grote ploeg”, zegt Vanhaezebrouck aan de krant.

Zijn conclusie is dan ook duidelijk: voor hem had de individuele onderscheiding naar een speler van Gent moeten gaan. Het past voor hem niet dat iemand van de verliezende ploeg Man van de Match is, ook al zou die vijf keer scoren.



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Vergara krijgt een opvallend compliment

Hoewel Ngom zijn persoonlijke uitblinker was, had Vanhaezebrouck ook bijzonder veel lof voor Vergara. De aanvaller is pas negentien jaar en beschikt volgens de analist over eigenschappen die hem in de toekomst interessant kunnen maken voor buitenlandse clubs. “Als het offensief bij Club wat minder draait, gaan buitenlandse clubs misschien eerder naar Vergara kijken”, voorspelt Vanhaezebrouck.

Dat hij Vergara in één adem noemt met twee andere jonge aanvallers, maakt het compliment nog opvallender. Hij ziet ook Durosinmi van Genk en Ementa van Zulte Waregem als spelers met een interessant profiel.

Drie jonge aanvallers op de radar

Vanhaezebrouck ziet bij het drietal een combinatie die in het moderne voetbal bijzonder gewild is: fysieke kracht gekoppeld aan voetballend vermogen én scorend vermogen. Vooral Vergara kan volgens hem profiteren wanneer de aanval van Club Brugge minder productief wordt.

De uitspraken tonen bovendien dat Vanhaezebrouck de Gentse jongeren nauwlettend blijft volgen. Ondanks zijn voorkeur voor Ngom, ziet hij in Vergara duidelijk een speler met potentieel om op termijn de aandacht van buitenlandse clubs te trekken.