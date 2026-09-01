Union heeft groot probleem: Leuven verbiedt Europese thuismatch aan den Dreef

Union Saint-Gilloise moet opnieuw op zoek naar een andere Europese thuishaven. De Brusselse club mag zijn Europa League-wedstrijd tegen Hapoel Be’er Sheva op 22 oktober niet afwerken in het King Power at Den Dreef Stadion in Leuven.

De stad Leuven heeft beslist om de wedstrijd niet op haar grondgebied toe te laten, weet Het Nieuwsblad. Burgemeester Mohamed Ridouani bevestigde dat maandagavond tijdens de gemeenteraad. De beslissing houdt verband met het Israëlisch-Palestijnse conflict en de veiligheidsrisico’s die volgens de stad gepaard gaan met de komst van de Israëlische club.

Leuven trekt grens

Union was van plan om, net als eerder, zijn Europese thuiswedstrijden af te werken in het stadion van OH Leuven. De wedstrijden tegen Celtic, Real Sociedad en Lech Poznan kunnen daar wel doorgaan. Voor het duel met Hapoel Be’er Sheva ligt dat anders.

Ridouani verwees naar eerdere beslissingen van de stad. Ook de Red Flames en de Rode Duivels moesten in het verleden al uitwijken voor wedstrijden tegen Israël.

"Union is hier welkom, maar in deze gaat het over een Israëlische ploeg en daarin ben ik consequent", verklaarde de burgemeester. "Omwille van de publieke veiligheid heb ik laten weten dat deze wedstrijd ook in dit geval niet in Leuven kan doorgaan."

Ook een wedstrijd achter gesloten deuren zou volgens Ridouani geen oplossing zijn. "Dan riskeer je immers dat er alsnog mensen afzakken naar het stadion."





Union zoekt oplossing

De beslissing betekent dat Union opnieuw een alternatieve locatie moet vinden voor een Europese thuiswedstrijd. De club bevestigde inmiddels dat het op de hoogte is gebracht van het verbod en dat er overleg loopt met de verschillende betrokken partijen.

"We hebben kennis genomen van de beslissing van de stad Leuven om onze wedstrijd tegen Hapoel Be’er Sheva in de Europa League te verbieden. We zijn met alle betrokken instanties in gesprek over een oplossing", laat Union weten.

De Brusselaars zullen dus op zoek moeten naar een stadion dat zowel aan de UEFA-vereisten voldoet als beschikbaar is op 22 oktober. Een buitenlandse oplossing behoort daarbij mogelijk opnieuw tot de opties. De Red Flames weken voor hun wedstrijd tegen Israël eerder al uit naar Hongarije.

Voor Union is het bovendien een praktische uitdaging midden in een Europese campagne waarin de club zijn thuiswedstrijden normaal gezien in Leuven zou afwerken. De confrontatie met Hapoel Be’er Sheva wordt daardoor een uitzondering op het geplande Europese schema.

De club benadrukt dat de supporters zo snel mogelijk geïnformeerd zullen worden zodra er duidelijkheid is over de nieuwe locatie.