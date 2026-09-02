Mac Allister onthult de bizarre reden voor zijn onverwachte contractverlenging bij Union

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Mac Allister onthult de bizarre reden voor zijn onverwachte contractverlenging bij Union
Foto: © photonews
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Kevin Mac Allister verlengde onlangs verrassend zijn contract bij Union Sint-Gillis tot 2031. De Argentijn had gehoopt op een transfer naar een topcompetitie, maar kreeg nauwelijks belangstelling. Dat knaagt, al blijft hij gelukkig in Brussel.

Droom van een stap hogerop

Na drie sterke seizoenen bij Union zag Mac Allister zichzelf klaar voor een volgende stap. De verdediger groeide uit tot een van de sterkhouders in de Belgische competitie en werd bovendien gepromoveerd tot aanvoerder. Een transfer naar een club uit een van de vijf grootste Europese competities leek dan ook een logische volgende stap.

Daarbij keek hij ook naar zijn broer Alexis, die bij Liverpool op het hoogste niveau actief is. Union stond volgens Het Nieuwsblad bovendien open voor een vertrek als er een correcte aanbieding zou komen. Alleen bleef die aanbieding uit. “Ik had wel een aanbod verwacht, ja”, geeft Mac Allister toe.

Nauwelijks interesse

De Argentijn kreeg uiteindelijk geen concrete kans om zijn ambitie waar te maken. Volgens de verdediger speelde zijn profiel daarbij een rol. Zijn uitstekende sprongkracht en fysieke kwaliteiten worden in België gewaardeerd, maar zijn beperkte lengte zou hem minder aantrekkelijk maken voor clubs uit de absolute top.

Toch lijkt vooral zijn leeftijd een belangrijke factor. Mac Allister is inmiddels 28 en merkt dat Europese topclubs steeds nadrukkelijker investeren in jonge spelers. “Ik ben nu 28 jaar, terwijl ploegen vandaag alleen nog maar jongens van 20 of 21 jaar willen halen”, klinkt het.

Dat doet toch pijn

De verdediger probeert de situatie nuchter te bekijken, maar ontkent niet dat de beperkte interesse hem raakt. Hij had niet verwacht dat Barcelona of een andere absolute Europese grootmacht voor hem zou aankloppen, maar rekende wel op belangstelling uit een sterke competitie.

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“Maar ik verwachtte wel íéts”, zegt hij daarover. Mac Allister vindt dat hij juist nu op zijn best is. Union speelde de voorbije jaren Europees voetbal en stond vorig seizoen zelfs op het Champions League-podium. Vanuit die context had hij gehoopt dat zijn prestaties meer aandacht zouden opleveren.

Contract tot 2031

Uiteindelijk koos Mac Allister ervoor om zijn toekomst opnieuw aan Union te verbinden. Hij tekende bij tot 2031 en kan zich nu volledig concentreren op zijn rol als leider van de ploeg. Toch sluit hij een transfer in de toekomst niet helemaal uit.

“Wie weet komt er volgende zomer wél een kans. Al zal ik dan natuurlijk nog een jaartje ouder zijn”, beseft hij. Tegelijk wil de Argentijn niet ongelukkig zijn met zijn situatie. Bij Union krijgt hij speeltijd, waardering en vertrouwen. “Als je bij een club speelt waar je altijd kan spelen en waar je geliefd en gerespecteerd wordt, dan is dat ook heel waardevol.”

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