STVV-coach De Meyer reageert op kritiek na nederlaag: "Wat moet ik dan doen?"

De nederlaag tegen Union SG zorgde bij STVV niet alleen voor sportieve teleurstelling. Ook de keuzes van Frédéric De Meyer kwamen ter sprake, maar de trainer verdedigde zijn rotaties en wees vooral op de zware kalender en de fysieke toestand van zijn kern.

STVV heeft woensdagavond met 0-3 verloren van Union SG. De Truienaars speelden niet hun beste wedstrijd terwijl de Brusselaars enorm efficiënt waren. Al voor de wedstrijd kwamen er meteen vragen rond de opstelling van de thuisploeg.

Een aantal basisspelers moesten op de bank starten. Coach Frédéric De Meyer had al aangekondigd dat er wat vermoeidheid was in de kern en dat hij daarom zou roteren. Uiteindelijk liep dat niet helemaal zoals gehoopt.

De Meyer verdedigt zijn keuzes na nederlaag

Op de vraag of hij misschien wat te veel roteerde was het antwoord duidelijk. "Te veel, of te weinig?", kaatste De Meyer de vraag terug. "Muja is nu ook geblesseerd. Wat moet ik doen? Ik heb overleg gehad met Shogo (Taniguchi) en hij zegt dat hij niet klaar is om te starten. Wat moet ik dan doen? Met hem starten en dan een nieuwe blessure riskeren?"

"Het is altijd makkelijk om te zeggen dat we niet met onze type-ploeg spelen, maar we moeten vier keer in tien dagen in actie komen. Binnen twee dagen opnieuw", gaat de coach verder, met merkbare frustraties over de kalender. "Ik begrijp ook niet waarom we niet op zondag mogen spelen in plaats van zaterdag."

Zware kalender zorgt voor frustratie bij STVV

De STVV-trainer benadrukt dat het niet altijd makkelijk is om een ploeg samen te stellen met zoveel wedstrijden die elkaar opvolgen. "We overleggen met de spelers, de medische staf en de physical staf. Ik moet als coach naar iedereen luisteren en dan zelf beslissen. Maar als iemand ergens pijn of last heeft, kan ik moeilijk een risico nemen. We hebben al een smalle kern. Als er nu nog twee of drie spelers uitvallen heb ik geen kern meer."



Lees ook... STVV kan stunt op Antwerp geen vervolg geven tegen sterk Union SG›

"Ik wil ook liefst met mijn type-ploeg te spelen, maar wanneer we Europees voetbal spelen moeten we ook rekening houden met de spelers. Misschien had ik vandaag ook foute keuzes gemaakt. Misschien had ik Muja moeten laten rusten, maar voor de wedstrijd weet je zoiets nooit", besluit De Meyer.