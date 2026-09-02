📷 OFFICIEEL Union SG verliest aanvallende troef vlak voor de grootste transferdeadline

Mohammed Fuseini zet zijn carrière tijdelijk voort in Engeland. De 24-jarige aanvaller van Union Sint-Gillis wordt voor een volledig seizoen uitgeleend aan Derby County, dat op de slotdag van de transferperiode toesloeg.

Van Ghana naar de Europese top

Fuseini werd op 16 mei 2002 geboren in Ghana en doorliep de Right to Dream Academy, een bekende talentenopleiding in zijn thuisland. In februari 2022 maakte hij de overstap naar Europa, waar Sturm Graz zijn eerste bestemming werd. Bij de Oostenrijkse club brak hij aanvankelijk door via Sturm Graz II. Daar was hij goed voor elf doelpunten en vijf assists.

Vervolgens kreeg de aanvaller zijn kans bij de hoofdmacht. Hij verzamelde 27 optredens en maakte deel uit van de ploeg die in 2023/24 de Oostenrijkse Bundesliga won. Derby County benadrukt bovendien dat Fuseini in die periode Europese ervaring opdeed.

Explosieve periode bij Randers

In de tweede helft van het seizoen 2023/24 werd Fuseini verhuurd aan Randers FC. Die uitleenbeurt bleek een belangrijk kantelpunt in zijn loopbaan. In zeventien wedstrijden scoorde hij negen keer, waarna zijn prestaties de interesse van Union Sint-Gillis wekten.

De Brusselse club haalde hem in de zomer van 2024 naar België. Fuseini ontwikkelde zich er tot een veelzijdige aanvaller die zowel centraal als op de flanken uit de voeten kan. In zijn eerste twee seizoenen verzamelde hij 76 wedstrijden en twintig doelpuntenbijdragen. Met Union veroverde hij bovendien de Belgische landstitel én de Beker van België.

Contract loopt nog door

Opvallend is dat Union de Ghanees niet definitief laat vertrekken. Zijn contract in Brussel loopt nog tot 30 juni 2028, met bovendien een cluboptie voor een extra seizoen. Zijn huidige marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op 2,5 miljoen euro.



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Fuseini heeft inmiddels ook internationale ervaring. De aanvaller kwam twee keer uit voor Ghana en maakte daarin één doelpunt. Daarnaast speelde hij twaalf wedstrijden in de Europa League en zeven in de Champions League, waarin hij onder meer Bayern München, PSV, Atalanta, Lazio, Roma en Ajax tegenover zich kreeg.

Derby County haalt Fuseini nu voor het seizoen 2026/27 naar Engeland. Of er sprake is van een aankoopoptie in de huurovereenkomst is momenteel niet duidelijk of bekendgemaakt bij de aankondiging van de transfer door Derby.