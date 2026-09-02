📷 OFFICIEEL Union SG verliest aanvallende troef vlak voor de grootste transferdeadline

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| Reageer
📷 OFFICIEEL Union SG verliest aanvallende troef vlak voor de grootste transferdeadline
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Mohammed Fuseini zet zijn carrière tijdelijk voort in Engeland. De 24-jarige aanvaller van Union Sint-Gillis wordt voor een volledig seizoen uitgeleend aan Derby County, dat op de slotdag van de transferperiode toesloeg.

Van Ghana naar de Europese top

Fuseini werd op 16 mei 2002 geboren in Ghana en doorliep de Right to Dream Academy, een bekende talentenopleiding in zijn thuisland. In februari 2022 maakte hij de overstap naar Europa, waar Sturm Graz zijn eerste bestemming werd. Bij de Oostenrijkse club brak hij aanvankelijk door via Sturm Graz II. Daar was hij goed voor elf doelpunten en vijf assists.

Vervolgens kreeg de aanvaller zijn kans bij de hoofdmacht. Hij verzamelde 27 optredens en maakte deel uit van de ploeg die in 2023/24 de Oostenrijkse Bundesliga won. Derby County benadrukt bovendien dat Fuseini in die periode Europese ervaring opdeed.

Explosieve periode bij Randers

In de tweede helft van het seizoen 2023/24 werd Fuseini verhuurd aan Randers FC. Die uitleenbeurt bleek een belangrijk kantelpunt in zijn loopbaan. In zeventien wedstrijden scoorde hij negen keer, waarna zijn prestaties de interesse van Union Sint-Gillis wekten.

De Brusselse club haalde hem in de zomer van 2024 naar België. Fuseini ontwikkelde zich er tot een veelzijdige aanvaller die zowel centraal als op de flanken uit de voeten kan. In zijn eerste twee seizoenen verzamelde hij 76 wedstrijden en twintig doelpuntenbijdragen. Met Union veroverde hij bovendien de Belgische landstitel én de Beker van België.

Contract loopt nog door

Opvallend is dat Union de Ghanees niet definitief laat vertrekken. Zijn contract in Brussel loopt nog tot 30 juni 2028, met bovendien een cluboptie voor een extra seizoen. Zijn huidige marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op 2,5 miljoen euro.

Lees ook... Mac Allister onthult de bizarre reden voor zijn onverwachte contractverlenging bij Union

Fuseini heeft inmiddels ook internationale ervaring. De aanvaller kwam twee keer uit voor Ghana en maakte daarin één doelpunt. Daarnaast speelde hij twaalf wedstrijden in de Europa League en zeven in de Champions League, waarin hij onder meer Bayern München, PSV, Atalanta, Lazio, Roma en Ajax tegenover zich kreeg.

Derby County haalt Fuseini nu voor het seizoen 2026/27 naar Engeland. Of er sprake is van een aankoopoptie in de huurovereenkomst is momenteel niet duidelijk of bekendgemaakt bij de aankondiging van de transfer door Derby.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg STVV - Union SG live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
STVV
Union SG
Mohammed Fuseini

Meer nieuws

Mac Allister onthult de bizarre reden voor zijn onverwachte contractverlenging bij Union

Mac Allister onthult de bizarre reden voor zijn onverwachte contractverlenging bij Union

10:00
1
‘Deal komt dichterbij: STVV wil WK-ganger naar Stayen halen’

‘Deal komt dichterbij: STVV wil WK-ganger naar Stayen halen’

08:00
KAA Gent, Lommel, STVV, Union en Zulte Waregem maakten indruk

KAA Gent, Lommel, STVV, Union en Zulte Waregem maakten indruk

09:15
1
Club Brugge is dan toch niet klaar: aanvallend talent onderweg

Club Brugge is dan toch niet klaar: aanvallend talent onderweg

11:01
Live. Transfernieuws 2/9:‘Deal al getekend? Dit is de nieuwe middenvelder van Anderlecht’

Live. Transfernieuws 2/9:‘Deal al getekend? Dit is de nieuwe middenvelder van Anderlecht’

08:50
📷 OFFICIEEL KRC Genk wrijft zich in de handen met jackpottransfer

📷 OFFICIEEL KRC Genk wrijft zich in de handen met jackpottransfer

08:20
📷 Fofana-saga ontspoort: een dagje gooien met miljoenen op Engelse Transfer Deadline Day

📷 Fofana-saga ontspoort: een dagje gooien met miljoenen op Engelse Transfer Deadline Day

07:30
1
📷 Ordonez komt zelf met duidelijkheid over mysterieuze blessure

📷 Ordonez komt zelf met duidelijkheid over mysterieuze blessure

07:00
7
DONE DEAL: Genkie trekt plots naar ... Duitsland

DONE DEAL: Genkie trekt plots naar ... Duitsland

23:00
KV Kortrijk houdt hart vast: absolute sterkhouder in nadrukkelijke belangstelling

KV Kortrijk houdt hart vast: absolute sterkhouder in nadrukkelijke belangstelling

22:30
2
Live. Transfernieuws 1/9: Standard haalt bekende speler terug in huis

Live. Transfernieuws 1/9: Standard haalt bekende speler terug in huis

22:45
1
Anderlecht gaat helemaal los: eerste verrassende miljoenendeal in kannen en kruiken Analyse

Anderlecht gaat helemaal los: eerste verrassende miljoenendeal in kannen en kruiken

22:00
38
Filip Joos is kritisch voor transferpolitiek Club Brugge: "Ik zou hem laten gaan"

Filip Joos is kritisch voor transferpolitiek Club Brugge: "Ik zou hem laten gaan"

21:00
4
KAA Gent schept miljoenen, maar moet er ook nog wat bij? Dit zegt Rik De Mil

KAA Gent schept miljoenen, maar moet er ook nog wat bij? Dit zegt Rik De Mil

20:30
2
Kassa kassa: Rode Duivels leveren in zotte zomer 300 miljoen euro op Analyse

Kassa kassa: Rode Duivels leveren in zotte zomer 300 miljoen euro op

21:30
Bocht van 180 graden in situatie rond Max Dean

Bocht van 180 graden in situatie rond Max Dean

20:00
2
Bondsparket wil Cissé (Gent) zwaarder straffen dan Forbs (Club Brugge): clubs reageren

Bondsparket wil Cissé (Gent) zwaarder straffen dan Forbs (Club Brugge): clubs reageren

18:30
90
Hoogspanning in Engeland: twee clubs strijden hard voor twee Rode Duivels, kogels door de kerk

Hoogspanning in Engeland: twee clubs strijden hard voor twee Rode Duivels, kogels door de kerk

19:00
1
DONE DEAL: Standard heeft oplossing gevonden

DONE DEAL: Standard heeft oplossing gevonden

18:00
4
Constructie tussen Genk en Liverpool heeft ook gevolgen voor OH Leuven

Constructie tussen Genk en Liverpool heeft ook gevolgen voor OH Leuven

17:30
14
Standard doet een geste: overbodige speler maakt transfer naar ... Italië

Standard doet een geste: overbodige speler maakt transfer naar ... Italië

17:00
PRIMEUR - Sensationeel: Duitse topclub wil plots shoppen bij KAA Gent

PRIMEUR - Sensationeel: Duitse topclub wil plots shoppen bij KAA Gent

16:00
8
DONE DEAL: Fernandez-Pardo maakt toptransfer, KAA Gent profiteert

DONE DEAL: Fernandez-Pardo maakt toptransfer, KAA Gent profiteert

16:40
7
Union doet het weer: speler uit de Duitse vierde klasse lijkt onderweg

Union doet het weer: speler uit de Duitse vierde klasse lijkt onderweg

11:30
DONE DEAL: Anderlecht heeft oplossing gevonden voor N'Diaye

DONE DEAL: Anderlecht heeft oplossing gevonden voor N'Diaye

16:20
10
Opvallende transfer voor SK Beveren: ervaren middenvelder keert terug naar België

Opvallende transfer voor SK Beveren: ervaren middenvelder keert terug naar België

15:30
PRIMEUR: KRC Genk schakelt bliksemsnel en heeft verrassende vervanger El Ouahdi beet

PRIMEUR: KRC Genk schakelt bliksemsnel en heeft verrassende vervanger El Ouahdi beet

15:00
7
BREAKING: Ambitieus KV Kortrijk shopt nu ook bij ... RSC Anderlecht

BREAKING: Ambitieus KV Kortrijk shopt nu ook bij ... RSC Anderlecht

14:15
8
Zulte Waregem duwt door voor overbodige Club Brugge-middenvelder

Zulte Waregem duwt door voor overbodige Club Brugge-middenvelder

14:00
Anderlecht denkt aan (logische?) Rode Duivel na vertrek van N’Diaye: gesprekken lopen

Anderlecht denkt aan (logische?) Rode Duivel na vertrek van N’Diaye: gesprekken lopen

13:40
10
UPDATE: West Ham zet deal met Faes 'on hold': verdediger kijkt naar andere opties

UPDATE: West Ham zet deal met Faes 'on hold': verdediger kijkt naar andere opties

13:41
21
DONE DEAL: Genk slaat hard toe en plukt verdediger weg bij rechstreekse concurrent

DONE DEAL: Genk slaat hard toe en plukt verdediger weg bij rechstreekse concurrent

13:00
6
Union heeft groot probleem: Leuven verbiedt Europese thuismatch aan den Dreef

Union heeft groot probleem: Leuven verbiedt Europese thuismatch aan den Dreef

01/09
89
Beerschot stuurt jong talent naar de buren: meer speelminuten moeten ontwikkeling versnellen

Beerschot stuurt jong talent naar de buren: meer speelminuten moeten ontwikkeling versnellen

13:10
DONE DEAL: KRC Genk speelt sterkhouder kwijt

DONE DEAL: KRC Genk speelt sterkhouder kwijt

12:20
1
Van Antwerp naar de Europese top, maar Vermeeren vindt nergens rust: alweer een transfer in de maak

Van Antwerp naar de Europese top, maar Vermeeren vindt nergens rust: alweer een transfer in de maak

12:00
9

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
Standard Standard 2-0 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-0 SK Beveren SK Beveren
Charleroi Charleroi 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 4-4 KRC Genk KRC Genk
Lommel SK Lommel SK 4-0 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
STVV STVV 20:30 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 03/09 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 03/09 KV Kortrijk KV Kortrijk

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Anderlecht gaat helemaal los: deze vijf miljoenendeals heeft Sibierski op het oog Dirk1897 Dirk1897 over Mac Allister onthult de bizarre reden voor zijn onverwachte contractverlenging bij Union Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Anderlecht breekt mogelijk clubrecord, maar het verleden waarschuwt meteen Vital Verheyen Vital Verheyen over 📷 Ordonez komt zelf met duidelijkheid over mysterieuze blessure De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Volgende versterking Antwerp is onderweg: eentje die ze goed kunnen gebruiken Futbolitis Futbolitis over Union heeft groot probleem: Leuven verbiedt Europese thuismatch aan den Dreef Essevee for ever Essevee for ever over KAA Gent, Lommel, STVV, Union en Zulte Waregem maakten indruk BarkieBoss BarkieBoss over Stevige sancties: Bondsparket wil Cissé (Gent) zwaarder straffen dan Forbs (Club Brugge) David Thiago Raes David Thiago Raes over Santi Garcia nog naar Anderlecht? Dit is wat er gisterenavond nog gebeurde theojana theojana over 'KV Mechelen aast op middenvelder van Champions League-club' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved