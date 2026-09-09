OFFICIEEL: KAA Gent heeft nieuwe aanvaller helemaal beet

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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OFFICIEEL: KAA Gent heeft nieuwe aanvaller helemaal beet
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KAA Gent heeft zich opnieuw versterkt met een jonge speler voor de toekomst. De Buffalo’s huren Yassin Mohammed tot het einde van het seizoen van Malmö FF. In de overeenkomst werd ook een aankoopoptie opgenomen. De 19-jarige Ghanees zal voorlopig aansluiten bij Jong KAA Gent.

Mohammed is een winger die zijn opleiding begon bij WAFA SC in Ghana. In mei 2025 maakte hij de overstap naar Europa en tekende hij bij Malmö. Daar startte hij bij de U19, maar enkele maanden later volgde al een uitleenbeurt.

In oktober 2025 werd hij ondergebracht bij BK Olympic, een club op het derde niveau in Zweden. Daar kwam hij dertien keer in actie en scoorde hij vier doelpunten. Deze zomer keerde hij terug naar Malmö, maar een doorbraak bij de eerste ploeg zat er voorlopig niet in.

Jong Gent krijgt extra aanvallende optie

Mohammed speelde nog geen officiële wedstrijd voor het A-elftal van Malmö en kiest nu voor een nieuw avontuur in België. Bij Jong Gent moet hij minuten maken en zich verder ontwikkelen in de Challenger Pro League. Dat schrijft de club op haar website.

De aankoopoptie geeft KAA Gent tegelijk de kans om hem definitief over te nemen als hij zich de komende maanden voldoende weet te tonen. Voorlopig ligt de focus echter op zijn ontwikkeling en op het opdoen van ervaring in een nieuwe competitie.

Verschil tussen A-ploeg en beloften

De eerste ploeg van KAA Gent is uitstekend aan het seizoen begonnen. De Buffalo’s staan na vijf wedstrijden nog altijd met vijftien op vijftien en zijn daarmee de enige ploeg in de Jupiler Pro League met een perfect rapport.

Bij Jong Gent verloopt de start minder vlot. De ploeg staat momenteel twaalfde in de Challenger Pro League met vier punten uit drie wedstrijden.

Vrijdag krijgt Jong Gent een nieuwe kans om punten te pakken met een thuiswedstrijd tegen Dender. Mohammed kan mogelijk snel minuten krijgen en zich zo voor het eerst tonen in Gentse kleuren. Voor de Ghanees wordt het vooral zaak om zijn periode in Zweden verder te bouwen en zich stap voor stap in België aan te passen.

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