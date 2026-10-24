Bayern München komt met update over Vincent Kompany
Foto: © photonews
Vincent Kompany heeft vrijdag voor grote ongerustheid gezorgd bij Bayern München. De Belgische trainer zakte in elkaar op het trainingscomplex aan de Säbener Straße terwijl hij een sessie van de tweede ploeg volgde. Kompany moest ter plaatse medisch verzorgd worden en werd nadien overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere onderzoeken.
Bayern München komt met update over Vincent Kompany
"Het goede nieuws is dat Vincent stabiel is. Ik heb hem gisterenavond nog gesproken", kwam Eberl ondertussen met een bemoedigende update over het reilen en zeilen van Vincent Kompany. Ook de vrouw van Kompany is ter plaatse en zou al met Eberl gesproken hebben.
Vince The Prince moet nog een paar dagen in het ziekenhuis blijven en er zullen nog een aantal onderzoeken volgen. Dit weekend zal hij dus niet op de club zijn, maar bij Bayern München benadrukken ze dat de gezondheid van hun coach op dit moment het belangrijkste is en blijft.
Vincent Kompany heeft vrijdag voor grote ongerustheid gezorgd bij Bayern München. De Belgische trainer zakte in elkaar op het trainingscomplex aan de Säbener Straße terwijl hij een sessie van de tweede ploeg volgde. Kompany moest ter plaatse medisch verzorgd worden en werd nadien overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere onderzoeken.
Bayern bevestigde het incident inmiddels zelf. De Duitse topclub laat weten dat Kompany grondig onderzocht wordt en voorlopig onder medische begeleiding blijft. Over de precieze oorzaak van zijn ineenstorting communiceerde Bayern vooralsnog niets. Zolang de Belg niet terugkeert, neemt zijn technische staf de trainingen en wedstrijden van de eerste ploeg over.
Volgens BILD werd Kompany met een ambulance naar een ziekenhuis in München gebracht. De 40-jarige coach kampte de voorbije week al met een stevige virusinfectie en leek nog niet volledig hersteld. Daardoor miste hij eerder al trainingen en de persconferentie voor de Champions League-wedstrijd tegen Arsenal. Tegen RB Leipzig zat de doorgaans bijzonder actieve Kompany bovendien vrijwel de hele wedstrijd op de bank.
Bayern communiceert over Kompany
Max Eberl benadrukt dat voetbal momenteel volledig naar de achtergrond verdwijnt. “De gezondheid van Vincent Kompany is onze absolute prioriteit”, klinkt het in de mededeling van Bayern. “Wij zullen alles doen om ervoor te zorgen dat hij snel herstelt. Vinnie krijgt alle noodzakelijke medische zorg en ondersteuning, en ook alle tijd die hij nodig heeft.”
Kompany stond woensdagavond nog aan de zijlijn tijdens het Champions League-duel met Arsenal. Dat was op zich al opvallend, want één dag eerder was nog onzeker of hij voldoende hersteld zou zijn van zijn virusinfectie.
Lees ook... Vincent Kompany krijgt bijzonder bezoek in ziekenhuis: opvallend gebaar bij Bayern München›
Hoe lang Kompany afwezig zal blijven, valt voorlopig niet te zeggen. Bayern wil eerst de resultaten van de medische onderzoeken afwachten en legt geen enkele druk op een snelle terugkeer. Eberl spreekt het volledige vertrouwen uit in de assistenten die zijn taken voorlopig overnemen.
Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief