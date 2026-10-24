Bayern München komt met update over Vincent Kompany

Vincent Kompany heeft vrijdag voor grote ongerustheid gezorgd bij Bayern München. De Belgische trainer zakte in elkaar op het trainingscomplex aan de Säbener Straße terwijl hij een sessie van de tweede ploeg volgde. Kompany moest ter plaatse medisch verzorgd worden en werd nadien overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere onderzoeken.