Deschacht bijt van zich af: "Als Anderlecht verliest, is het nog altijd mijn schuld"

Olivier Deschacht is ongefilterd. Niet alleen vanwege de gelijknamige podcast, maar ook gewoon om zijn manier van zijn. Doorheen zijn carrière was hij vaak de pispaal, ook als analist wordt hij al eens uitgelachen. Maar zijn carrière mag er ook zijn. Nu heeft hij van zich afgebeten.

Olivier Deschacht speelde ook nog voor Zulte Waregem onder meer in zijn nadagen, maar zal voor altijd verbonden blijven aan RSC Anderlecht. En dat heeft hij ondertussen ook al door. Het heeft zijn voordelen, maar ook zijn nadelen: "Het is onwaarschijnlijk hoe vaak ik in het dagelijkse leven nog aangesproken word over Anderlecht."

Deschacht bijt van zich af

"Op restaurant met mijn vriendin, op straat... Als Anderlecht verliest, is het nog altijd mijn schuld. Omdat mijn commentaar op tv of in de podcast niet goed was. Ergens snap ik het", aldus Deschacht in een interview dat hij weggaf aan Het Nieuwsblad dit weekend.

"Als er gefrustreerde Anderlecht-fans in de supermarkt Aasgaard of Koutsoupias tegenkomen, gaan ze die niet aanspreken. Ze ventileren liever hun mening tegen iemand­ die jaren bij Anderlecht voetbalde. Maar ik moet het niet oplossen. Ook al bloedt mijn hart als Anderlecht uit de beker gaat ­tegen Beerschot."

Olivier Deschacht wordt vaak streng aangepakt

De voorbije weken kwam Deschacht meermaals in het oog van de storm. Omwille van zijn uitspraken over het vrouwenvoetbal, maar evenzeer over Anderlecht. "De ambitie? Ze moeten Club Brugge kietelen en zeker voor Union SG eindigen. Ze moeten zeker tweede eindigen", had hij eens gezegd in Ongefilterd.





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Wat later op het seizoen gaf hij ook nog aan dat Anderlecht al zijn matchen moet proberen winnen. De nederlagen tegen Dinamo Zagreb en Beerschot zijn dus pijnlijk voor Deschacht en Anderlecht. En hij wordt er ook meteen op gepakt, want zijn vrienden van Ongefilterd pakten uit met een vernietigend filmpje.